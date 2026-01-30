El programa laboral se expande a Costa Rica facilitando oportunidades seguras para trabajadores salvadoreños

El Programa de Migración Laboral de El Salvador transforma la experiencia migratoria con empleo seguro en el extranjero. (Video: @RolandoCastroSv)

El Programa de Migración Laboral impulsado por el Gobierno de El Salvador se amplía a la región centroamericana.

El primer grupo de salvadoreños enviados con este programa hacia Costa Rica partió en septiembre de 2025. El Ministro de Trabajo despidió al contingente, subrayando que viajan con permisos laborales por un año, prorrogables, y acceden a cobertura completa en salud, vivienda y alimentación.

A los beneficiarios, Castro les recordó: “Costa Rica es un país muy desarrollado, muy moderno, ustedes tienen la oportunidad de viajar donde estarán con todas las coberturas legales para un trabajador”. Según el Ministerio de Trabajo, esta movilización representó una “prueba piloto” entre ambas naciones, con la expectativa de multiplicar los contingentes en los próximos meses.

El programa ha sido reconocido por cambiar radicalmente la experiencia migratoria: hoy, los trabajadores viajan en avión y cuentan con respaldo gubernamental durante todo el proceso, en lugar de arriesgar su vida en travesías peligrosas.

Además, el programa ha transformado el modo en que miles de compatriotas acceden a oportunidades de empleo en el extranjero, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, busca ofrecer alternativas seguras y reguladas para quienes antes enfrentaban riesgos extremos al migrar de manera irregular en busca de mejores condiciones de vida.

El Salvador expande oportunidades con nuevos países

En palabras de Rolando Castro, titular de la cartera de Trabajo, este esfuerzo ha logrado que miles de salvadoreños vean mejorada su situación personal y familiar, habilitando la llegada segura de mano de obra nacional a destinos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España y, más recientemente, Francia.

El funcionario destacó la relevancia de haber trasladado trabajadores salvadoreños cruzando incluso el Atlántico, describiendo la experiencia como la consolidación de un verdadero desafío: “El mayor orgullo de nosotros son precisamente nuestros trabajadores, los mejores embajadores de este país”, afirmó Castro según una publicación en su cuenta de X.

Reducción de la inmigración

El Programa de Migración Laboral se gestó ante la urgencia de ofrecer alternativas reales a quienes, en el pasado, arriesgaron sus vidas cruzando fronteras peligrosas.

El Gobierno estructuró el proyecto bajo un enfoque de migración regular, ordenada y segura, buscando reducir los flujos irregulares que derivaron en tragedias para los salvadoreños.

Para ello, se establecieron acuerdos internacionales, como el respaldo de la Embajada de Estados Unidos para visas H-2A, y se sumó el apoyo de organizaciones como USAID y OIM. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha encargado de identificar empresas aliadas fuera del país y certificar la mano de obra calificada.

La iniciativa prioriza a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales, extendiendo oportunidades laborales a sectores históricamente vulnerables.

Principales Requisitos para Aplicar al Programa

El proceso de aplicación exige cumplir con requisitos estrictos: nacionalidad salvadoreña, edad entre 18 y 55 años, salud física óptima, no haber sido deportado ni contar con antecedentes penales, experiencia laboral comprobada y disposición a aportar información verídica.

Tras crear una cuenta en la plataforma virtual, los interesados deben ingresar datos personales y documentación, incluyendo fotografías específicas y un cuestionario final, para quedar formalmente registrados.

El Ministerio de Trabajo destaca la llegada de mano de obra nacional a Francia como parte de la expansión del Programa de Migración Laboral.

Todos los trámites se realizan con acompañamiento institucional y sin intermediarios, asegurando transparencia e igualdad de condiciones. La expansión del programa a nuevos países, como Francia y Costa Rica abre horizontes inéditos para el trabajo temporal de salvadoreños en el extranjero, facilitando la especialización laboral y fomentando el retorno ordenado cuando termina el contrato.

Según el Ministerio, la apertura de cada destino representa “abrir una prosperidad y futuro para nuestra gente”, un mensaje reiterado tanto en discursos oficiales como en la comunicación pública de su titular.

Miles de salvadoreños ya se han beneficiado de este modelo, que busca proteger los derechos y la dignidad de quienes migran por motivos laborales, otorgándoles seguridad jurídica y acceso a servicios esenciales durante su estadía en el país de destino.