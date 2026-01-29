Las autoridades de Centroamérica advierten sobre incremento de sarampión en la región

(Freepik)

Las autoridades de Centroamérica han incrementado las alertas sanitarias tras la confirmación de nuevos casos de sarampión en la región durante las últimas semanas.

México reportó la primera muerte relacionada con esta enfermedad viral en 2026, mientras que Guatemala verificó 82 casos confirmados, generando preocupación entre especialistas y organismos de salud.

El resurgimiento del sarampión en la región evidencia un retroceso en el control de esta enfermedad que históricamente, se consideró eliminada en varios países gracias a campañas de vacunación masiva. Entre las causas identificadas por las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan la disminución en las tasas de vacunación infantil y el acceso desigual a servicios médicos, lo que ha incrementado la aparición de brotes en comunidades vulnerables.

Prestar atención a los síntomas de cada enfermedad es fundamental para recibir la atención adecuada.

Dimensión del brote regional

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, hasta el 23 de enero se han contabilizado 987 casos de sarampión en lo que va de 2026; la cifra nacional asciende a 7,417 casos desde 2025, con un total de 26 muertes atribuidas a la enfermedad en ese periodo.

Jalisco concentra el mayor número de contagios, con 521 casos, seguido de Chiapas con 200 y Sinaloa con 65. Actualmente, el brote permanece activo en 32 regiones de la República Mexicana, y afecta principalmente a 265 municipios identificados como focos de transmisión.

México también registró recientemente la primera muerte por sarampión de este año, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar la actualización inmediata del esquema de vacunación, con énfasis en menores de dieciséis años. El riesgo de propagación podría incrementarse en las próximas semanas, especialmente ante el inicio del ciclo escolar, ya que el contacto en ambientes cerrados, como las aulas, favorece la transmisión del virus.

En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública confirmó 82 casos, de los cuales 24 corresponden a menores de 14 años. Este dato refuerza la alarma sobre la vulnerabilidad de la población infantil, especialmente en áreas con cobertura incompleta de vacunación. Las autoridades insisten en la consulta temprana ante cualquier síntoma y en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica.

El Gobierno de México insistió este lunes en que la "principal herramienta" disponible para combatir el sarampión es la vacunación contra la enfermedad viral, ante el brote de casos que vive el país desde al año pasado.

Mientras que en Honduras, las autoridades sanitarias han confirmado la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal) informó sobre cuatro casos sospechosos de sarampión, una enfermedad de la que el país no registra contagios autóctonos desde 1997.

El último registro de un caso autóctono de sarampión en El Salvador ocurrió en 1996, aunque en diciembre reciente se confirmó un caso importado de Guatemala, originado tras la participación de un adulto en un evento religioso. Previamente la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) atribuyó la ausencia prolongada del sarampión a la implementación sistemática de la vacuna en ese país desde 1973, y hasta la fecha no se notificaron casos autóctonos.

Las autoridades de Centroamérica refuerzan las alertas sanitarias tras el aumento de casos de sarampión en la región en 2026.

Características y riesgos sanitarios

La OMS mantiene al sarampión como una de las principales causas de muerte infantil a nivel mundial, a pesar de la existencia de una vacuna segura y eficaz. La enfermedad se caracteriza por su alta transmisibilidad y puede provocar complicaciones severas: desde diarrea e infecciones de oído hasta ceguera, neumonía y encefalitis. En poblaciones donde el acceso a servicios médicos y la nutrición es deficiente, la mortalidad puede alcanzar hasta el 10% de los casos.

El contagio ocurre por las gotas de saliva expulsadas por la nariz, boca o garganta de una persona infectada y es posible adquirir la infección incluso dos horas después de que el portador haya abandonado el recinto.