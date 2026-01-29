Gremiales de El Salvador prevén aumento de exportaciones y empleos tras eliminación del arancel hacia Estados Unidos

Con la firma del acuerdo se fortalecen las relaciones comerciales entre ambos países. (Cortesía Casa Presidencial)

Diferentes gremiales salvadoreñas han emitido sus opiniones ante el reciente acuerdo comercial firmado entre El Salvador y Estados Unidos, que elimina el arancel adicional del 10 % sobre las exportaciones textiles salvadoreñas. La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) se sumó a estos pronunciamientos, celebrando la medida por el impacto positivo que tendrá en la industria y en la economía nacional.

«La eliminación del diez por ciento de arancel para productos textiles y confección bajo CAFTA viene a fortalecer de manera importante y significativa la competitividad de nuestra industria en el mercado estadounidense», afirmó a Infobae, Patricia Figueroa, directora ejecutiva de CAMTEX, al analizar la trascendencia del acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador.

La directora ejecutiva de Camtex explicó a Infobae que con la firma del acuerdo recíproco se proyecta un crecimiento para la industria textil. (Cortesía de Camtex)

Figueroa explicó que la supresión de este gravamen coloca al sector textil salvadoreño en una posición favorable frente a otros países exportadores de Asia. Destacó que competidores como China, Vietnam, Bangladesh y Camboya siguen sujetos a aranceles más altos y enfrentan mayores riesgos, mientras que El Salvador logra ahora un acceso preferencial gracias a este convenio bilateral.

Según la directora de CAMTEX, el acuerdo no solo implica beneficios arancelarios, sino que también derriba barreras no arancelarias que dificultaban la entrada de exportaciones salvadoreñas en el mercado estadounidense.

Figueroa resaltó que «el pacto fomenta la facilitación del comercio y promueve buenas prácticas regulatorias», lo que, en conjunto, «nos da una ventaja y pone en mejor condición para competir y crecer».

CAMTEX destaca que la eliminación del arancel contribuye a proteger empleos existentes y generar nuevas oportunidades laborales. (Foto: CAMTEX)

El Salvador se convierte así en el primer país de la región en firmar un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. «Eso dice mucho de la buena relación que existe», destacó Figueroa, quien confía en que la medida permitirá continuar aportando a la economía nacional, ganar más espacio y contribuir más a la generación de empleo.

Además, expresó su deseo de que otros países de la región logren acuerdos similares, ya que «somos una industria integrada» y este avance representa un logro grandísimo para el país y el sector.

En cuanto a los resultados recientes, la directora de CAMTEX reportó que el sector cerró el año pasado con 1.926,97 millones de dólares en exportaciones, aunque reconoció que persiste una tendencia negativa. «En 2023, nuestra caída fue de -17% y en 2025 esto se redujo a -7%», detalló, que pese a la baja, la tendencia muestra una recuperación.

La aprobación del acuerdo genera optimismo en la industria, que espera un repunte en los próximos meses. «Con la eliminación del diez por ciento vamos a comenzar a ver un crecimiento en el primer trimestre, al consolidarse nuevas oportunidades», aseguró Figueroa a Infobae. Añadió que algunas inversiones que estaban en pausa podrían concretarse pronto y que el clima de certidumbre arancelaria abre la puerta a un mayor flujo de capital y generación de empleo en el sector textil salvadoreño.

El acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos elimina el arancel del 10% para exportaciones textiles salvadoreñas. (Foto: cortesía CEPA)

Asociación Salvadoreña de industriales (ASI)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) felicitó al presidente Nayib Bukele y a su equipo por la firma del Acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador sobre Comercio Recíproco y destacó que este avance no solo beneficia a los exportadores, sino que posiciona mejor a la economía nacional frente a los mercados internacionales.

El pacto, firmado con el respaldo de la ministra de Economía y del equipo negociador, abre nuevas oportunidades para las empresas salvadoreñas, que ahora podrán acceder al mercado estadounidense en condiciones más favorables.

Postura ASI. (Foto: ASI)

Según la ASI, la eliminación de la tarifa permitirá aumentar la competitividad del país al fomentar tanto la exportación de productos nacionales como la atracción de inversiones extranjeras. El comunicado insiste en que la relación con la economía más grande del mundo es un factor decisivo para el crecimiento económico de El Salvador.

El sector industrial ve en este acuerdo una oportunidad para expandirse y fortalecer su presencia internacional, al tiempo que se generan mejores condiciones para el desarrollo económico interno.