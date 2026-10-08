El Salvador

La incorporación de San Salvador al programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha mejorado la percepción de seguridad

Infraestructura, capacitación empresarial y prevención del acoso callejero forman parte de una estrategia que articula instituciones públicas, privadas y organismos internacionales en el corazón de la capital salvadoreña

La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador organiza actividades culturales, deportivas y recreativas para incentivar visitas recurrentes en el área urbana. /(Mitur)
La Autoridad del Centro Histórico de San Salvador organiza actividades culturales, deportivas y recreativas para incentivar visitas recurrentes en el área urbana. /(Mitur)
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La adhesión del Centro Histórico de San Salvador al programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha reforzado la percepción de seguridad de quienes visitan y transitan la zona, con acciones que incluyen mejoras urbanas, capacitación empresarial y prevención del acoso callejero.

La directora de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador, Adriana Larín, explicó que la estrategia parte de una premisa: las condiciones de seguridad deben acompañarse de espacios accesibles, iluminados y preparados para las necesidades de las familias, mujeres y turistas.

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Un país puede estar seguro y gozar de la seguridad que ahora tenemos, pero si una luz falla o una acera está en mal estado, eso afecta también la percepción de seguridad”, afirmó Larín durante la entrevista Diálogo de Grupo Megavisión.

Larín indicó que el Centro Histórico se incorporó al programa de Ciudades Seguras en 2024 y que, desde entonces, la institución articula mesas de trabajo con organismos públicos, municipales y sectores privados.

Larín afirmó que la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador impulsa mejoras en iluminación, aceras y accesibilidad para garantizar un entorno adecuado a visitantes y familias./ (Secretaría de Prensa)
Larín afirmó que la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador impulsa mejoras en iluminación, aceras y accesibilidad para garantizar un entorno adecuado a visitantes y familias./ (Secretaría de Prensa)

El objetivo es elaborar herramientas para que la planificación de la ciudad contemple la seguridad desde distintos aspectos: infraestructura, movilidad, atención al visitante, accesibilidad y prevención de situaciones de acoso.

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La funcionaria sostuvo que esa tarea requiere la participación de comerciantes, empleados, ciudadanos e instituciones. “El trabajo de la percepción de seguridad no es tarea nada más de una institución, es tarea de todos”, señaló.

En ese sentido, mencionó la importancia de que los negocios cuenten con personal capacitado para atender a una mujer que se sienta acosada y para prevenir conductas que generen incomodidad o temor entre quienes circulan por el área.

La estrategia también busca incorporar estos criterios en el Plan Especial del Centro Histórico, que contempla lineamientos para el ordenamiento urbano y las intervenciones en inmuebles y espacios públicos.

La adhesión del Centro Histórico de San Salvador al programa de ONU Mujeres busca prevenir el acoso callejero y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. /(Prensa Presidencia)
La adhesión del Centro Histórico de San Salvador al programa de ONU Mujeres busca prevenir el acoso callejero y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. /(Prensa Presidencia)

Las obras alcanzan el 43% de los espacios públicos previstos

La directora de la Autoridad del Centro Histórico informó que las intervenciones en espacios públicos tienen un avance del 43%, con obras de infraestructura, instalación de cableado subterráneo y recuperación de corredores urbanos.

Entre los proyectos citó la revitalización de la calle Rubén Darío, que conecta el parque Cuscatlán con el microcentro y las principales plazas del área histórica. Según Larín, la recuperación de estos sectores también ha favorecido el uso de la ciclorruta.

“Ahora podemos ver cómo las estaciones para dejar las bicicletas resguardadas se están llenando cada vez más”, aseguró. Para la funcionaria, ese movimiento refleja una mayor presencia de personas que llegan al Centro Histórico por trabajo, recreación o actividades turísticas.

La agenda de actividades también apunta a sostener la llegada de visitantes. Durante la Semana Morazánica celebrada en Honduras, el centro histórico ha recibido turistas con eventos culturales, deportivos y familiares en las plazas Libertad, Morazán y Barrios.

Larín destacó que la afluencia beneficia al sector de alojamiento, restaurantes, transporte y comercio. Entre los sitios que despiertan interés mencionó la Biblioteca Nacional de El Salvador, uno de los puntos con mayor concurrencia de visitantes hondureños.

La oferta cultural busca que los turistas regresen

La funcionaria planteó que la recuperación urbana debe acompañarse de actividades que incentiven visitas recurrentes. “Una persona puede decir que ya fue al Palacio o a la Biblioteca, pero siempre hay actividades diferentes que la hacen regresar”, explicó.

SivArt
Imagen de referencia. Las plazas cívicas y la Biblioteca Nacional de El Salvador y las plazas registran una constante afluencia de turistas internacionales durante la Semana Morazánica. /(Secretaría de Prensa)

La Autoridad del Centro Histórico promueve una agenda dirigida a familias, con actividades culturales, recreativas y deportivas. Larín sostuvo que los comercios también comenzaron a adaptar su oferta a una demanda enfocada en experiencias y atención al visitante.

En paralelo, la institución mantiene una unidad de atención turística y empresarial que brinda acompañamiento a negocios de la zona. El trabajo incluye capacitaciones, búsqueda de becas de idiomas y coordinación con entidades financieras para facilitar crédito a micro y pequeñas empresas.

Larín señaló que en los últimos tres años la ventanilla única de la entidad registró más de USD 200 millones en inversiones mediante proyectos para el Centro Histórico. Parte de esas iniciativas ya abrió al público y otras se encuentran en construcción o restauración.

Entre ellas mencionó la próxima reapertura del Portal Sagrera, que incorporará comercios y servicios. También afirmó que varios negocios locales, incluidos establecimientos históricos, volvieron a operar en la zona.

La directora añadió que el futuro sistema de aerocable tendrá una estación multimodal en el Centro Histórico, con conexión a otros medios de transporte. “Llegar al Centro Histórico será más fácil”, concluyó Larín.

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