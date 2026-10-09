Honduras: Capturan a mujer que intentaba viajar a Estados Unidos con una visa falsa

Personal de la aerolínea detectó inconsistencias en la documentación migratoria presentada por la pasajera durante la revisión previa al vuelo. (Foto: Policía Nacional)

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Una hondureña de 28 años fue detenida en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en La Lima, Cortés, cuando presuntamente intentaba viajar a Estados Unidos con una visa estadounidense falsa, según un reporte de las autoridades policiales.

El caso se descubrió durante el proceso de abordaje, cuando empleados de la aerolínea revisaron la documentación de la pasajera y detectaron irregularidades en la visa estampada en su pasaporte hondureño. Ante las inconsistencias, solicitaron la intervención de las autoridades migratorias para verificar la autenticidad del documento.

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Las primeras comprobaciones determinaron preliminarmente que la visa no correspondía a un documento auténtico, por lo que se activaron los procedimientos correspondientes para impedir que la mujer continuara con el proceso de abordaje.

Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), junto con funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNPSF), intervinieron en el caso y requirieron a la sospechosa antes de que pudiera abordar el vuelo con destino a territorio estadounidense.

De acuerdo con el informe policial, la mujer es originaria del departamento de Santa Bárbara y reside en Copán. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron su pasaporte y un teléfono celular, objetos que quedaron bajo custodia para contribuir con las diligencias investigativas.

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La visa estampada en el pasaporte hondureño habría presentado irregularidades, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes. (Foto: Imagen referencia)

La hondureña fue puesta a disposición de las autoridades competentes por su presunta participación en el delito de uso de documento falso. Sin embargo, su responsabilidad penal deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente, mientras se mantiene la presunción de inocencia.

Las investigaciones buscan determinar cómo llegó la visa cuestionada a manos de la pasajera y si otras personas participaron en su elaboración, comercialización o entrega. Las autoridades deberán establecer si el documento fue adquirido a través de intermediarios o si existe una estructura dedicada a facilitar documentación migratoria fraudulenta.

El teléfono celular decomisado podría ser relevante para las diligencias, en caso de que las autoridades obtengan autorización legal para examinar su contenido y encuentren información relacionada con la procedencia del documento. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la existencia de otros sospechosos vinculados con el caso.

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El artículo 459 del Código Penal hondureño regula el delito de uso de documento falso.

Según la disposición citada en el reporte, quien utilice un documento falso sin haber participado en su falsificación puede recibir la pena correspondiente a ese delito, reducida en un tercio, cuando se cumplan los elementos establecidos por la ley.

Los controles migratorios y de seguridad se mantienen activos en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, especialmente durante el incremento de viajeros por la Semana Morazánica. (FOTO: Proceso Digital)

Por su parte, el artículo 456 contempla, para determinados supuestos de falsificación de documentos públicos, penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 300 a 500 días. La sanción que podría corresponder en un caso concreto depende de la naturaleza del documento, la calificación jurídica de los hechos y las circunstancias que se acrediten durante el proceso.

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La aplicación de estas disposiciones deberá ser determinada por el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, conforme a las características del documento cuestionado y las pruebas que se incorporen a la investigación. La detención, por sí sola, no representa una declaración de culpabilidad.

El caso se registra durante la Semana Morazánica, período en el que aumenta la movilización de viajeros por las principales terminales de transporte del país. En el aeropuerto Ramón Villeda Morales, las autoridades mantienen controles preventivos y migratorios para verificar la documentación de los pasajeros y atender las incidencias que puedan presentarse durante la temporada.