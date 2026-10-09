Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abás, Irán. 6 de octubre de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

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El Gobierno de Donald Trump sancionó este jueves a 17 buques y a 17 empresas que los poseen o gestionan por transportar petróleo, derivados y productos petroquímicos de Irán, informó el Departamento del Tesoro. Es la medida más reciente de la presión económica que Washington ejerce sobre el régimen iraní desde el inicio de la guerra.

El Tesoro encuadró el paquete en la Operación Marginado Económico, un programa que busca cortar la financiación que Teherán destina a la guerra, a la fabricación de misiles, a los ciberataques y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según el departamento, la acción neutraliza a la mayoría de la flota fantasma que le queda a Irán.

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La lista oficial muestra una flota heterogénea. Los buques navegan con bandera de Panamá, Comoras, Camerún, Vanuatu, Bahamas o Hong Kong, entre otras. Diez de las navieras propietarias están registradas en las Islas Marshall y seis tienen sede en China o Hong Kong.

Solo dos de las 17 naves, el TINA 5 y el SHENZHEN, figuran con cargamentos de crudo. El resto movió gas licuado, nafta, metanol, fueloil o betún. El SHENZHEN, de bandera camerunesa, transportó más de 3,5 millones de barriles de crudo iraní desde noviembre de 2025, y el STARWAY, de bandera panameña, más de 3 millones de barriles de nafta desde 2025. El Tesoro sitúa los destinos en Asia meridional y oriental.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas (Irán). 6 octubre 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA/vía Reuters. ATENCIÓN, EDITORES: ESTA IMAGEN FUE FACILITADA POR UN TERCERO.

El departamento retiró además de su lista de sancionados a dos barcos, el HAKUNA MATATA y el PINOCCHIO. Salieron de la flota fantasma y fueron vendidos a operadores no sancionados y alineados con Estados Unidos. El Tesoro presenta el caso como prueba de que las sanciones se levantan cuando cambia la conducta.

Un funcionario del Tesoro afirmó que a Irán le quedan unos 20 millones de barriles de crudo en buques situados fuera del bloqueo. El mundo consume unos 100 millones al día, de modo que ese remanente equivale a una quinta parte de la demanda mundial diaria.

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Un segundo funcionario sostuvo que Irán detuvo la carga y descarga de petroleros por el efecto combinado del bloqueo y las sanciones. Ambas son estimaciones del Gobierno estadounidense.

El bloqueo naval a los puertos iraníes tuvo una primera etapa entre el 13 de abril y el 18 de junio. Según el Comando Central de EEUU, en esos dos meses la Armada redirigió a más de 140 buques, inutilizó a nueve que no acataron la orden y dejó pasar a más de 50 que llevaban ayuda humanitaria.

FOTO DE ARCHIVO: Misiles iraníes expuestos junto a una pancarta con una imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS/Archivo

El cerco se levantó con el memorando de entendimiento que Washington y Teherán firmaron a mediados de junio para terminar la guerra. El acuerdo se quebró en julio tras una escalada de ataques entre ambos países y en el Golfo, y el 14 de julio Estados Unidos restableció el bloqueo.

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Cada parte acusa a la otra de la ruptura. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo ese día, según medios estatales iraníes, que Washington destruyó el memorando y que Irán queda sin compromisos, incluidos los relativos a Ormuz. Washington, por su parte, acusa a Teherán de incumplirlo.

Michael Singh, director gerente del Washington Institute for Near East Policy, centro de análisis de política exterior con sede en Washington, dijo que el texto admitía lecturas opuestas. Su párrafo 5 prevé que Irán haga todo lo posible por garantizar el paso seguro de la navegación comercial, y Teherán entiende que controla el estrecho.

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La Operación Paria Económico (Economic Outcast, en el original inglés) fue anunciada el 24 de agosto por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entre abril y junio, el departamento había denominado Economic Fury a sus rondas de sanciones contra Irán. El Tesoro la presenta como un esfuerzo coordinado con la Unión Europea, el Reino Unido y socios del Golfo.

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz, en un edificio de Teherán, Irán. 16 de septiembre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El departamento advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán se expone a quedar excluida del sistema financiero estadounidense. El comunicado de este jueves admite que la red marítima es fluida, con buques que entran y salen, y promete vigilancia continua.

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Tom Warrick, del Atlantic Council, centro de estudios de política internacional con sede en Washington, dijo a Alhurra que el impacto surge de combinar la presión naval con las sanciones. Las sanciones financieras, advirtió, no bastan por sí solas para anular la flota, porque Teherán podría reemplazar los barcos señalados.

Desde fines de julio, Estados Unidos recurre sobre todo a la presión económica y no a los ataques militares. Trump rechazó las últimas ofertas de Teherán, pero afirmó este jueves que las conversaciones son productivas y que su país no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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El resultado dependerá de si Teherán logra reponer buques y compradores más rápido de lo que el Tesoro tarda en identificarlos, y de que la negociación con Washington dé frutos antes de que se agote el crudo que aún flota fuera del bloqueo.