República Dominicana

Ministerio de Defensa de República Dominicana confirmó que investiga las municiones que llegaron a Haití

La institución aseguró que aportó a Naciones Unidas información sobre la compra, distribución y custodia de municiones ante las consultas por la aparición de material dominicano en territorio haitiano

Varias balas de diverso tamaño colocadas junto a las banderas de Haití y la República Dominicana sobre una mesa.
El Ministerio de Defensa de República Dominicana investiga la presencia de municiones de origen dominicano en territorio haitiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Defensa de República Dominicana (MIDE) afirmó este jueves que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano llegaron a territorio haitiano, luego de que el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyera el tema en un informe sobre la situación de seguridad en Haití.

La institución sostuvo, a través de un comunicado, que respondió a los requerimientos planteados por el organismo internacional mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, la institución aportó información sobre la compra, distribución y custodia de las municiones, además de los procedimientos iniciados ante posibles irregularidades.

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El MIDE señaló que las Fuerzas Armadas dominicanas aplican medidas de identificación y control sobre el material bélico, aunque reconoció que todavía no pudo establecer la trazabilidad de municiones calibre .50 de fabricación antigua que fueron mencionadas en las informaciones divulgadas.

El Gobierno dominicano entregó a las Naciones Unidas reportes sobre la compra, custodia y distribución de su material bélico. (Cortesía: Ministerio de Defensa de República Dominicana)
El Gobierno dominicano entregó a las Naciones Unidas reportes sobre la compra, custodia y distribución de su material bélico. (Cortesía: Ministerio de Defensa de República Dominicana)

Un oficial permanece en prisión preventiva por el traslado de 1,516 cartuchos

El Ministerio de Defensa mencionó un caso ocurrido en diciembre de 2025, cuando integrantes del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente y a un ciudadano haitiano en la sección La Tinaja, de la provincia de San Juan.

De acuerdo con la versión oficial, ambos transportaban de forma irregular 1,516 cartuchos de distintos calibres en una motocicleta. El oficial fue puesto a disposición de la Justicia por presuntas violaciones a la legislación vigente y permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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El MIDE indicó que el episodio fue comunicado por las vías institucionales a los organismos internacionales como parte de la colaboración ofrecida para esclarecer el eventual desvío de municiones. La cartera de Defensa remarcó que el procedimiento demuestra que las autoridades militares investigan los casos detectados y someten a la Justicia a quienes podrían estar vinculados con actividades ilícitas.

Piernas de un militar con pantalón de camuflaje y botas beige ante una caja abierta de municiones con balas.
Un oficial militar permanece bajo prisión preventiva por el traslado irregular de proyectiles en una motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las municiones calibre .50 son de fabricación antigua, según el MIDE

Sobre los proyectiles calibre .50 mencionados en el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, el Ministerio de Defensa sostuvo que se trata de material producido hace varios años. La institución explicó que los cambios históricos, administrativos e institucionales atravesados por República Dominicana dificultan por ahora la reconstrucción de las circunstancias en las que esas municiones pudieron haber llegado a Haití.

No ha sido posible determinar hasta el momento las circunstancias específicas mediante las cuales pudieron haber llegado a territorio haitiano”, indicó el comunicado del MIDE. Aun así, aseguró que continúa con las pesquisas para establecer su recorrido y definir si existieron responsabilidades individuales.

Los cambios administrativos e institucionales dificultan la reconstrucción sobre la trazabilidad del material bélico hallado en Haití. (Europa Press/Contacto/David Allignon)
Los cambios administrativos e institucionales dificultan la reconstrucción sobre la trazabilidad del material bélico hallado en Haití. (Europa Press/Contacto/David Allignon)

El organismo militar destacó que la coincidencia entre calibres, marcas o características de municiones encontradas fuera del país y material adquirido legalmente por República Dominicana no representa, por sí sola, una prueba de una transferencia autorizada por las Fuerzas Armadas. Para determinar eventuales responsabilidades, señaló, se requieren investigaciones específicas sobre cada lote y cada hallazgo.

Además, el MIDE afirmó que el informe internacional valoró como una práctica positiva el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas. Ese mecanismo permite identificar el material y facilita las investigaciones ante posibles desvíos hacia circuitos ilegales.

La cartera de Defensa sostuvo que sus sistemas de registro, identificación y control son revisados de forma periódica. También insistió en que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas que vulneren las leyes, los reglamentos militares o las normas éticas de la institución.

Cualquier miembro que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante las autoridades competentes, sin distinción de rango o posición”, afirmó el Ministerio de Defensa. La entidad añadió que los procesos deben respetar la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

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