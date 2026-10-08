Industria farmacéutica salvadoreña alerta sobre medicamentos falsificados distribuidos en Centroamérica

Carmen Estela Pérez sostuvo que la falsificación de medicamentos elaborados en Guatemala exige una respuesta de ámbito regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala y su posterior distribución en países de Centroamérica es una situación que, según Carmen Estela Pérez, presidenta de la Federación de la Industria Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe (FIFCCA) y de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), debe abordarse de forma regional.

Durante una entrevista en Frente a Frente, Pérez también habló del contrabando, las ventas sin autorización y los medicamentos importados. La dirigente sostuvo que los productos que llegan al mercado deben cumplir requisitos sanitarios, tanto si son fabricados dentro de la región como si proceden de otros países.

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Falsificación, contrabando y herramientas legales

Pérez afirmó que hay elaboración de medicamentos falsificados en Guatemala que luego se distribuyen hacia otros países de Centroamérica. La presidenta de FIFCCA planteó que este fenómeno requiere una respuesta regional, debido a que los productos pueden circular entre distintos mercados.

La entrevistada mencionó que la Fiscalía presentó, en un congreso, las acciones efectuadas para incautar medicamentos falsificados y procesar a personas que los comercializaban. Aclaró que no conoce los detalles de ese caso, pero consideró que el procedimiento mostró la posibilidad de actuar con las herramientas disponibles.

Según Pérez, no existe un tipo penal específico para la falsificación de medicamentos. Explicó que las autoridades recurren a delitos ya contemplados en el Código Penal, como aquellos relacionados con la venta de productos farmacéuticos en lugares que no cuentan con autorización.

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La presidenta de INQUIFAR consideró que la autoridad sanitaria y el Ministerio Público necesitan más instrumentos para investigar la producción, distribución y comercialización de medicamentos falsificados. No detalló cuáles reformas legales deberían adoptarse.

Las alteraciones en el color del envoltorio o fallas en el sellado funcionan como alertas sobre el origen del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez también se refirió al contrabando de medicamentos. Señaló que es difícil conocer su magnitud porque los productos que ingresan por vías irregulares no pasan necesariamente por aduanas ni dejan registros que permitan establecer su origen o cantidad.

“Es difícil medirlo”, afirmó. La dirigente explicó que pueden existir estimaciones, pero no presentó datos sobre el volumen de medicamentos que entran o se venden fuera de los mecanismos formales de importación y distribución.

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Empaques, presentación y puntos de venta

La entrevistada recomendó a los consumidores revisar la presentación habitual de los medicamentos que utilizan. Indicó que cambios en el color de una tableta, una cápsula o un envoltorio pueden llevar a comprobar el origen del producto, especialmente si fue adquirido fuera de establecimientos autorizados.

“Si cambia ese color, dude”, expresó Pérez. La presidenta de INQUIFAR explicó que los laboratorios regulados no pueden modificar por decisión propia el empaque primario de un medicamento, que es el material que está en contacto directo con tabletas, cápsulas u otras presentaciones.

Como ejemplo, mencionó los blísteres elaborados con plástico y aluminio. Si un fabricante quiere sustituir ese material por otra presentación, debe solicitar una autorización sanitaria, que evalúa si el cambio conserva la estabilidad del producto.

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Pérez explicó que la estabilidad se relaciona con la capacidad del medicamento para mantener su potencia y sus condiciones durante el tiempo previsto para su uso. Por ello, afirmó que una modificación en el empaque debe ser evaluada antes de aplicarse.

Las alteraciones en el color del envoltorio o fallas en el sellado funcionan como alertas sobre el origen del producto. (Foto: cortesía)

Entre las características que pueden generar dudas, la dirigente mencionó envoltorios con sellos deficientes, letras desplazadas, información incompleta o diferencias frente a la presentación que el consumidor compra habitualmente.

Pérez pidió adquirir medicamentos en farmacias y otros establecimientos habilitados. Señaló que algunos supermercados, tiendas de conveniencia y comercios pueden venderlos, siempre que cuenten con los permisos requeridos por la autoridad sanitaria.

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La presidenta de FIFCCA recomendó evitar las compras a vendedores ambulantes, en parques, calles, mercados y otros puntos no autorizados. También pidió cautela ante productos promocionados en redes sociales, sobre todo si ofrecen efectos extraordinarios o soluciones para varios problemas de salud.

Medicamentos de India y controles para importaciones

Pérez afirmó que existe una presencia amplia de medicamentos importados en Centroamérica, principalmente fabricados en India. Al ser consultada sobre ese ingreso, dijo que la preocupación de la industria regional es conocer qué tipo de productos están llegando al mercado y si cumplen las exigencias requeridas.

La dirigente señaló que los productos importados a los que se refirió ingresan como medicamentos genéricos. Aclaró que la posición de los laboratorios centroamericanos no es impedir su entrada, sino que sean sometidos a las mismas condiciones que deben cumplir los fabricantes instalados en la región.

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“Los mismos estándares que nosotros cumplimos para nuestra población sean los estándares de todos los que quieran ingresar a la región”, sostuvo Pérez durante la entrevista.

La presidenta de INQUIFAR afirmó que la industria farmacéutica regional ha avanzado en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Según explicó, las plantas se someten a auditorías y controles vinculados con sus procesos de fabricación.

Los laboratorios de la región piden que las importaciones de medicamentos desde India cumplan las buenas prácticas de manufactura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez indicó que la autoridad sanitaria ya trabaja en la fiscalización de medicamentos importados para determinar cuáles son aptos y cuáles no cumplen las condiciones necesarias para venderse. En El Salvador, identificó a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) como la entidad responsable de esa tarea.

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Los medicamentos que ingresan legalmente requieren autorización del regulador de cada país antes de comercializarse en farmacias y otros establecimientos habilitados. También deben entrar por los mecanismos establecidos para que las autoridades puedan verificar sus requisitos sanitarios.

“En algún momento usted y yo somos pacientes consumidores”, afirmó Pérez al explicar que, según su planteamiento, los medicamentos disponibles en el mercado deben ser seguros, eficaces y de calidad.