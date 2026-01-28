El Salvador

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

El Salvador estrena currícula escolar con nuevas asignaturas, énfasis en la tecnología y apuesta por la formación integral. La reforma enfrenta expectativas y críticas de la comunidad educativa

Como parte de los cambios, el Ministerio de Educación le apuesta por el uso de la tecnología en los centros escolares.

La entrada en vigor de una nueva currícula educativa para el ciclo 2026 en El Salvador ha generado expectativas, desafíos y posturas encontradas en la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación, encabezado por Karla Edith Trigueros, impulsa desde agosto de 2025 una serie de reformas que buscan actualizar los contenidos, integrar tecnología y reforzar habilidades para la vida en los centros escolares públicos y privados.

La reforma curricular constituye el eje central de la transformación educativa anunciada por el gobierno de Nayib Bukele. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) ha presentado la iniciativa como un esfuerzo por elevar los estándares de calidad, incorporar enfoques innovadores y ampliar la cobertura educativa.

La ministra Karla Trigueros ha destacado que la nueva estructura curricular incluye modificaciones en los nombres y enfoques de las asignaturas, la integración de recursos multimedia, el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y la capacitación docente continua.

La Asociación de Colegios Privados de El Salvador, que integra a unos 160,000 estudiantes, reconoce que la reforma establece un estándar mínimo obligatorio para todos los niveles. Javier Hernández, presidente de la organización, explicó en la entrevista Diálogo de Canal 21 que “la currícula es la columna vertebral del sistema”, y que los colegios privados han capacitado a más de 2,000 docentes en coordinación con el Mineducyt sobre los nuevos contenidos y metodologías.

La nueva currícula educativa es impulsada por la actual ministra de Educación, Karla Trigueros, quien también ha implementado nuevas reglas en los centros escolares. / Ministerio de Educación

Hernández subrayó que la reforma se orienta especialmente hacia la primera infancia, un segmento que históricamente había recibido poca atención en la política educativa nacional.

En el sector público, la implementación de la nueva currícula coincide con la entrega de paquetes escolares centralizados y la remodelación de cientos de escuelas.

El Ministerio de Educación destinó fondos especiales para materiales, dispositivos tecnológicos y mejoras en la infraestructura, con el propósito de facilitar la transición hacia el nuevo modelo de enseñanza. La ministra Trigueros ha insistido en que la reforma se inspira en sistemas de referencia internacional, principalmente en el modelo finlandés. La funcionaria afirmó que “la actualización curricular es obligatoria para no quedar rezagados frente a los cambios globales”.

Durante el actual ciclo, más de 2,000 maestros del sector privado recibieron capacitación sobre el nuevo diseño curricular para brindar una mejor atención a los estudiantes. /Foto cortesía

La psicóloga Susana Galán aportó una visión desde el entorno privado, detallando que las modificaciones en la currícula de parvularia han puesto énfasis en el juego lúdico, desplazando la lectoescritura en edades tempranas.

Galán indicó que “los cambios de nombres no han variado mucho la estructura de los contenidos, pero han traído nuevas formas de aprendizaje y estimulación”. Según la especialista, la comunicación con las familias ha sido clave para explicar los alcances de la reforma y su adaptación en cada institución.

La modernización de la currícula se acompaña de la promoción de valores cívicos y habilidades para la vida. Sin embargo, tanto docentes como asociaciones civiles insisten en que la efectividad de cualquier reforma depende de la participación activa de todos los actores del sistema, incluidos los padres y el personal educativo.

El Ministerio de Educación prevé que la implementación total de la nueva currícula se extienda durante los próximos ciclos, a medida que se evalúan los avances y desafíos en su aplicación. El gobierno ha anunciado que la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, lanzará oficialmente el nuevo diseño curricular en los próximos días, marcando un hito en la agenda educativa nacional.

A medida que el ciclo escolar 2026 avance, la comunidad educativa permanece atenta a los resultados de la reforma y a la manera en que la actualización de los programas de estudio impacta en la calidad y equidad del aprendizaje en El Salvador.

