El Salvador

Las reformas en servicios internacionales de El Salvador abren puertas a empresas

Recientes ajustes legislativos cambian estrategias para acceder a regímenes preferenciales, mientras más firmas buscan adaptarse y obtener certificación en sectores de servicios internacionales

Guardar

Salvador puso en marcha este 24 de enero las reformas a la Ley de Servicios Internacionales, con el objetivo de atraer capital y ampliar el empleo, decisión respaldada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de enero. Estas modificaciones buscan potenciar la competitividad nacional y actualizar los parámetros para que tanto inversores locales y extranjeros como empresas activas puedan beneficiarse de este marco normativo, potenciando el esquema de incentivos fiscales y aduaneros diseñado por la legislación vigente desde 2007.

Entre los cambios más relevantes, se destaca que las empresas beneficiadas están ahora habilitadas para incorporar varias líneas de actividad dentro de un mismo proyecto y distribuir las áreas verdes exigidas por la norma. Con la reforma, el 30 % del área total de los parques de servicios deberá estar destinada a áreas verdes, aunque hasta un 20 % de esa proporción podrá situarse fuera del parque, siempre y cuando cumpla con los criterios técnicos de compensación ambiental y obtenga la autorización correspondiente de las autoridades de ordenamiento territorial y construcción.

El incumplimiento de los requisitos estipulados por la ley privará a la empresa de los beneficios e incentivos fiscales asociados, según figura en las últimas publicaciones del Diario Oficial de El Salvador. El régimen actual permite la exoneración del Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales, impuesto sobre transferencia de bienes raíces y aranceles a empresas exportadoras de servicios como call centers, tecnologías de información, servicios médico-hospitalarios y atención a ancianos.

Trabajador de un call center,
Trabajador de un call center, uno de los puestos que el FMI identifica como fácilmente sustituible por la Inteligencia Artificial. (Freepik).

Para calificar como usuarios directos que presten servicios de procesos empresariales, empresas nacionales o extranjeras deberán realizar una inversión mínima de $150,000 en activos desde el primer año de operaciones (anteriormente, este gasto debía ejecutarse en los primeros seis meses) y generar al menos 10 puestos permanentes de trabajo. En caso de los servicios médico-hospitalarios, el umbral es de $1 millón en inversión, también desde el primer año, junto a un mínimo de 10 empleos, edificaciones de no menos de 4.000 metros cuadrados y la presentación de un plan de negocios, además del cumplimiento de las normas de seguridad respectivas.

La reforma especifica que para los servicios destinados a la atención de ancianos y personas convalecientes, se requerirá una inversión de $250,000 desde el primer año de operación y la creación de al menos 10 empleos. Por su parte, en los centros de servicios —espacios de mayor envergadura que permiten diversas actividades bajo un mismo techo— los requisitos se modifican de la siguiente forma: quienes soliciten certificación para procesos empresariales, tecnologías de información o cinematografía tendrán que invertir al menos $250,000 desde el primer año, mantener un mínimo de 20 empleos permanentes y presentar un contrato escrito con duración mínima de seis meses, además de un plan de negocios.

En relación a los servicios médico-hospitalarios bajo la figura de centros de servicios, la ley exige una inversión de $2 millones en activos fijos y la creación de al menos 15 empleos desde el primer año de operaciones. Para los centros de atención a ancianos y convalecientes, la cifra se eleva a $500,000, y el número de empleos mínimos es de 15.

Los servicios especializados para aeronaves deberán invertir un mínimo de $500,000 en activos fijos y capital de trabajo, generando no menos de 50 empleos permanentes, también a partir del primer año de actividad.

Con 57 votos a favor
Con 57 votos a favor el Órgano Legislativo avaló nuevas disposiciones en la Ley de Servicios Internacionales referentes a centros de llamadas, centros e atención médica y de aeronaves. (Cortesía)

Las reformas también buscan mayor flexibilidad operativa. Las empresas podrán “adicionar una o más actividades beneficiadas” dentro del régimen, homologando parte del modelo que ya se aplica en la Ley de zonas francas. Toda actualización de este marco pretende reforzar la condición de El Salvador como polo de servicios internacionales.

Se mantienen los incentivos fiscales para empresas que cumplan los nuevos criterios y orienten sus servicios a mercados extranjeros, especialmente en rubros donde la tecnología y la exportación cobran protagonismo. Según comunicó Clarissa Valdebrán, directora de Inversiones, en septiembre pasado, al menos 30 empresas ya acceden a los beneficios de la Ley de Servicios Internacionales.

Para su aprobación, la ley obtuvo 57 votos de 60 curules y hasta esta semana apareció su publicación en el Diario Oficial salvadoreño.

Temas Relacionados

El SalvadorLey de zonas francasinversiónDiario Oficial de El Salvadorincentivos fiscalesAsamblea LegislativaLey de Servicios Internacionales

Últimas Noticias

El temor a deportaciones impulsa más remesas a El Salvador

Una creciente preocupación ante políticas migratorias ha llevado a muchas familias a enviar más dinero a sus seres queridos en busca de protección económica, destaca sondeo

El temor a deportaciones impulsa

Ciclista colombiana logra imponerse en el Grand Prix Longitudinal del Norte del Tour El Salvador

Paula Patiño, del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, triunfó en un exigente circuito de 100 kilómetros

Ciclista colombiana logra imponerse en

La restauración de los ecosistemas costeros en El Salvador toma fuerza con Misión Océano

La iniciativa articula educación ambiental, recuperación de hábitats y coordinación entre autoridades, voluntariado y cuerpos armados para asegurar la preservación de especies en riesgo

La restauración de los ecosistemas

Las remesas familiares hacia El Salvador alcanzan récord histórico en 2025 con un incremento anual superior al 18 %

El volumen de envíos desde el exterior ascendió a casi 10,000 millones de dólares, consolidando su papel como principal fuente de divisas y reforzando la dependencia económica del país centroamericano

Las remesas familiares hacia El

Alianza internacional posibilita implantes cocleares a niños salvadoreños

El apoyo conjunto de autoridades salvadoreñas y marroquíes posibilitó el acceso de pacientes infantiles a tecnología auditiva avanzada, impulsando el desarrollo de habilidades comunicativas bajo supervisión de especialistas en rehabilitación

Alianza internacional posibilita implantes cocleares

TECNO

Aprende a crear tu propia

Aprende a crear tu propia aplicación usando la ayuda de Gemini, la IA de Google

Uno de cada cuatro diagnósticos médicos generados por IA es inventado, pero muchos usuarios confían en ellos

CEO de Anthropic advierte que los riesgos de la IA están más cerca de lo esperado: “Despierten”

Así se puede convertir tu smartphone en un detector de radiación nuclear

Cómo afecta la IA los ingresos y rentabilidad de las empresas que adoptan esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck retiran nuevamente del mercado su mansión de Beverly Hills valorada en 52 millones de dólares

Las estrellas de ‘La mujer biónica’ y ‘El hombre nuclear’ se reencuentran 50 años después

Michael J. Fox y Harrison Ford, sin filtro: la lucha contra el Parkinson, política y un reencuentro cargado de emoción

La historia de la niña de 8 años que nunca había escuchado sobre ‘Stranger Things’, pero obtuvo un papel en la serie

Así se siente Jennifer Aniston con Jim Curtis tras casi un año de relación: “Está muy agradecida y orgullosa”

MUNDO

Descubren en Norfolk una rara

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃

Uso de munición real y muertes por desangramiento: los testimonios de la brutal represión del régimen de Irán

Alerta en Occidente: el régimen de Kim Jong-un probó un lanzacohetes múltiple y amenazó con una nueva escalada nuclear

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate