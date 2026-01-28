El Salvador: la capacitación de artesanos impulsa la economía y crea nuevas oportunidades de negocio

Todos los días se desarrollan cursos de distintas disciplinas artesanales. El costo va desde los USD 5.

Con la inauguración del Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART) en pleno Centro Histórico de San Salvador, El Salvador a mediados de 2025, El Salvador consolidó su apuesta por integrar la tradición artesanal con la innovación y la economía creativa.

Este espacio, coordina acciones junto a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Proyecto FANTEL y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, y busca posicionarse como catalizador de la proyección nacional e internacional del sector.

Entre los servicios destacados, el CEDART ofrece exhibiciones interactivas, galerías digitales, un simulador de oficios artesanales en realidad virtual y recorridos virtuales en 360°.

A esto se suman talleres de diseño y técnicas artesanales, una tienda de productos de artistas locales, un bistró con gastronomía salvadoreña y experiencias inmersivas con tecnologías como video mapping.

El Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART) te invita a explorar y desarrollar tu talento. A través de una variedad de talleres, se transforma el metal en joyas, la madera en arte y el mimbre en tradición.

El centro dispone también de salas multifuncionales para actividades vinculadas al arte y diseño, galerías de superficies —donde la cerámica, textiles y madera cobran forma en piezas únicas— y la línea de diseños SMODA, que exhibe colecciones desarrolladas en los mismos talleres.

Cursos para todos

Los programas y actividades del CEDART se apoyan en la inclusión, la preservación del patrimonio y la búsqueda constante de innovación.

El centro acoge y documenta técnicas artesanales declaradas “Bien Cultural del país”, como la alfarería de barro rojo, el tejido en telar de palanca, la elaboración de flores de papel enceradas y el diseño iconográfico de La Palma.

El CEDART Interactivo extiende su propuesta educativa mediante una agenda de talleres vivenciales y se convierte, así, en un enclave para la formación técnica, la promoción cultural y el turismo vinculado a la artesanía.

Todos los cursos tienen un valor de entre USD5 y USD10 por persona, mientras que existen modalidades de acceso gratuito para estudiantes con carné, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de siete años.

La iniciativa de los Centros de Desarrollo Artesanal (CEDART) en El Salvador no se limita a la capital.

Los cursos están abiertos para todas las personas con deseos de aprender cualquier tipo de actividad artesanal.

Con sedes en Nahuizalco, La Palma e Ilobasco, estos centros brindan capacitación técnica, asesoría en diseño y mercadeo, acceso a internet y uso de equipamiento especializado. Todo ello responde a la meta de elevar la productividad y apertura de los artesanos tanto en mercados locales como internacionales.

La agenda de talleres, exhibiciones temporales y permanentes, y la oferta de experiencias inmersivas disponibles en el CEDART, consolidan la visión de un espacio donde la creatividad, la tecnología y el rescate patrimonial convergen en beneficio del sector artesanal y de la sociedad salvadoreña.

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse a través de cedart.interactivo@conamype.gob.sv o mediante WhatsApp 7852-7825.