El Salvador

El Salvador: la capacitación de artesanos impulsa la economía y crea nuevas oportunidades de negocio

Una red de centros artesanales ofrece servicios de asesoría en diseño, acceso a tecnología y formación, promoviendo el crecimiento del sector artesanal y su integración en mercados internacionales mediante iniciativas de inclusión y desarrollo digital

Guardar
Todos los días se desarrollan
Todos los días se desarrollan cursos de distintas disciplinas artesanales. El costo va desde los USD 5.

Con la inauguración del Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART) en pleno Centro Histórico de San Salvador, El Salvador a mediados de 2025, El Salvador consolidó su apuesta por integrar la tradición artesanal con la innovación y la economía creativa.

Este espacio, coordina acciones junto a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Proyecto FANTEL y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, y busca posicionarse como catalizador de la proyección nacional e internacional del sector.

Entre los servicios destacados, el CEDART ofrece exhibiciones interactivas, galerías digitales, un simulador de oficios artesanales en realidad virtual y recorridos virtuales en 360°.

A esto se suman talleres de diseño y técnicas artesanales, una tienda de productos de artistas locales, un bistró con gastronomía salvadoreña y experiencias inmersivas con tecnologías como video mapping.

El Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART) te invita a explorar y desarrollar tu talento. A través de una variedad de talleres, se transforma el metal en joyas, la madera en arte y el mimbre en tradición.

El centro dispone también de salas multifuncionales para actividades vinculadas al arte y diseño, galerías de superficies —donde la cerámica, textiles y madera cobran forma en piezas únicas— y la línea de diseños SMODA, que exhibe colecciones desarrolladas en los mismos talleres.

Cursos para todos

Los programas y actividades del CEDART se apoyan en la inclusión, la preservación del patrimonio y la búsqueda constante de innovación.

El centro acoge y documenta técnicas artesanales declaradas “Bien Cultural del país”, como la alfarería de barro rojo, el tejido en telar de palanca, la elaboración de flores de papel enceradas y el diseño iconográfico de La Palma.

El CEDART Interactivo extiende su propuesta educativa mediante una agenda de talleres vivenciales y se convierte, así, en un enclave para la formación técnica, la promoción cultural y el turismo vinculado a la artesanía.

Todos los cursos tienen un valor de entre USD5 y USD10 por persona, mientras que existen modalidades de acceso gratuito para estudiantes con carné, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de siete años.

La iniciativa de los Centros de Desarrollo Artesanal (CEDART) en El Salvador no se limita a la capital.

Los cursos están abiertos para
Los cursos están abiertos para todas las personas con deseos de aprender cualquier tipo de actividad artesanal.

Con sedes en Nahuizalco, La Palma e Ilobasco, estos centros brindan capacitación técnica, asesoría en diseño y mercadeo, acceso a internet y uso de equipamiento especializado. Todo ello responde a la meta de elevar la productividad y apertura de los artesanos tanto en mercados locales como internacionales.

La agenda de talleres, exhibiciones temporales y permanentes, y la oferta de experiencias inmersivas disponibles en el CEDART, consolidan la visión de un espacio donde la creatividad, la tecnología y el rescate patrimonial convergen en beneficio del sector artesanal y de la sociedad salvadoreña.

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse a través de cedart.interactivo@conamype.gob.sv o mediante WhatsApp 7852-7825.

Temas Relacionados

Centro de Desarrollo Artesanal InteractivoEl SalvadorComisión Nacional de la Micro y Pequeña EmpresaMinisterio de TurismoSan SalvadorArtesaníaInnovación

Últimas Noticias

El Gobierno dominicano aplica incremento salarial del 25 % a médicos asistenciales

La última fase del aumento, implementada en la nómina de enero, cumple la promesa hecha tras negociaciones con el gremio médico e incluye también a enfermeras, bioanalistas y odontólogos en dependencias estatales

El Gobierno dominicano aplica incremento

La expansión de Fine Dining Table posiciona a El Salvador en la vanguardia gastronómica regional

El inicio de operaciones del reconocido club constituye un hito para los restaurantes locales, quienes ahora deberán cumplir exigencias estrictas y estándares internacionales con énfasis en la autenticidad y sostenibilidad de sus propuestas culinarias

La expansión de Fine Dining

La petición viral de joven salvadoreña para ser telonera de Shakira en la residencia centroamericana

La joven cantante salvadoreña ha revolucionado las redes sociales con un emotivo video dirigido a Shakira, buscando apoyo para convertirse en la telonera de las esperadas noches del Estadio Jorge “Mágico” González

La petición viral de joven

Industrias manufactureras dominicanas encabezan el crecimiento económico del país

La producción de la isla caribeña está mayormente impulsada por las zonas francas en el cual se destacan el procesamiento de alimentos, cemento y otros productos

Industrias manufactureras dominicanas encabezan el

El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador refuerza su política de gestión de regalos y beneficios para combatir el soborno

Con la implementación de la nueva política el Tribunal Supremo Electoral busca erradicar los conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana, bajo los principios de integridad y transparencia.

El Tribunal Supremo Electoral en

TECNO

Cuándo sale Las guerreras K-pop

Cuándo sale Las guerreras K-pop 2, quién es la creadora y dónde ver la película nominada al Oscar

¿WhatsApp no es seguro? Elon Musk explota contra Meta tras demanda por el cifrado de mensajes

Cómo la tecnología mantiene vivo a BTS mientras el grupo prepara sus shows

Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en enero de 2026

PlayStation revela los videojuegos gratis para febrero 2026: Undisputed, Ace Combat 7 y más

ENTRETENIMIENTO

La millonaria mesada que Nicola

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV

MUNDO

El régimen iraní restaura parcialmente

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados