El Salvador: la capacitación de artesanos impulsa la economía y crea nuevas oportunidades de negocio

Con la inauguración del Centro de Desarrollo Artesanal Interactivo (CEDART) en pleno Centro Histórico de San Salvador, El Salvador a mediados de 2025, El Salvador consolidó su apuesta por integrar la tradición artesanal con la innovación y la economía creativa.
Este espacio, coordina acciones junto a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Proyecto FANTEL y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, y busca posicionarse como catalizador de la proyección nacional e internacional del sector.
Entre los servicios destacados, el CEDART ofrece exhibiciones interactivas, galerías digitales, un simulador de oficios artesanales en realidad virtual y recorridos virtuales en 360°.
A esto se suman talleres de diseño y técnicas artesanales, una tienda de productos de artistas locales, un bistró con gastronomía salvadoreña y experiencias inmersivas con tecnologías como video mapping.
El centro dispone también de salas multifuncionales para actividades vinculadas al arte y diseño, galerías de superficies —donde la cerámica, textiles y madera cobran forma en piezas únicas— y la línea de diseños SMODA, que exhibe colecciones desarrolladas en los mismos talleres.
Cursos para todos
Los programas y actividades del CEDART se apoyan en la inclusión, la preservación del patrimonio y la búsqueda constante de innovación.
El centro acoge y documenta técnicas artesanales declaradas “Bien Cultural del país”, como la alfarería de barro rojo, el tejido en telar de palanca, la elaboración de flores de papel enceradas y el diseño iconográfico de La Palma.
El CEDART Interactivo extiende su propuesta educativa mediante una agenda de talleres vivenciales y se convierte, así, en un enclave para la formación técnica, la promoción cultural y el turismo vinculado a la artesanía.
Todos los cursos tienen un valor de entre USD5 y USD10 por persona, mientras que existen modalidades de acceso gratuito para estudiantes con carné, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de siete años.
La iniciativa de los Centros de Desarrollo Artesanal (CEDART) en El Salvador no se limita a la capital.
Con sedes en Nahuizalco, La Palma e Ilobasco, estos centros brindan capacitación técnica, asesoría en diseño y mercadeo, acceso a internet y uso de equipamiento especializado. Todo ello responde a la meta de elevar la productividad y apertura de los artesanos tanto en mercados locales como internacionales.
La agenda de talleres, exhibiciones temporales y permanentes, y la oferta de experiencias inmersivas disponibles en el CEDART, consolidan la visión de un espacio donde la creatividad, la tecnología y el rescate patrimonial convergen en beneficio del sector artesanal y de la sociedad salvadoreña.
Para inscripciones y consultas, los interesados pueden comunicarse a través de cedart.interactivo@conamype.gob.sv o mediante WhatsApp 7852-7825.