El Laboral Kutxa-Euskadi alcanza su octava victoria en el Tour El Salvador

El Laboral Kutxa-Euskadi sumó su octavo triunfo en el Tour El Salvador tras el Grand Prix Usulután, fortaleciendo su liderazgo en el ciclismo femenino internacional. Foto cortesía Secretaría Presidencia

La edición más reciente del Grand Prix Usulután reforzó el posicionamiento del Laboral Kutxa-Euskadi al sumar su octava victoria en el Tour El Salvador.

La ciclista holandesa Marjolein van ‘t Geloof dominó los 75.8 kilómetros del recorrido en el oriente salvadoreño, entregando a su equipo un nuevo triunfo y consolidando su nombre como referente de la competencia femenina.

El trayecto llevó a las corredoras desde la carretera de la Costa del Sol, avanzando por la carretera Litoral hasta el casco urbano de Usulután. La prueba mantuvo la tensión hasta los metros finales, con un desenlace reñido entre las principales velocistas.

En la meta, Van ‘t Geloof se impuso sobre Vittoria Grassi, de Vini Fantini Bepink, quien alcanzó la segunda posición, y la chilena Catalina Soto, también integrante del Laboral Kutxa-Euskadi, que finalizó tercera.

Al concluir la jornada, Van ‘t Geloof explicó a los medios locales que su equipo había sido fundamental para obtener esta victora: “Tuve que esperar mucho tiempo para otra etapa de sprint y pude ayudar al equipo afortunadamente. Mi equipo puso mucha presión para mí este día, trabajaron a tope para mí y tenía muchas ganas de terminarlo, ellas me ayudaron perfectamente hasta la última parte. Solo tuve que empujar los últimos 100 metros, así que fue perfecto, estoy muy feliz que podamos terminar estas increíbles semanas así”, afirmó la ciclista.

Marjolein van 't Geloof, ciclista holandesa, conquistó los 75,8 kilómetros del recorrido de Usulután, demostrando su superioridad en la competición. Foto cortesía Secretaría de Prensa

Con la suma de ocho victorias en solo dos semanas por parte del Laboral Kutxa-Euskadi permitió que el equipo se posicionara como el segundo mejor de la clasificación a nivel mundial, solo por detrás del UAE. La dimensión de este logro se evidenció en la reacción de la organización. Verónica Fajardo, directora deportiva del comité organizador del Tour, confirmó la satisfacción general de los participantes: “Las ciclistas y directores deportivos se mostraron satisfechos con todo el desarrollo de la competencia”, destacó al cierre de la etapa.

El Grand Prix Usulután, bajo el alero de la Unión Ciclista Internacional (UCI), garantizó la aplicación de estándares reconocidos internacionalmente para torneos de alto nivel.

El certamen no solo entregó una prueba exigente en términos deportivos, sino que también se consolidó por su proyección global. El Tour El Salvador se mantuvo como la carrera femenina en el continente que más puntos UCI otorga, con un total de 4,500 puntos, convirtiéndose en un objetivo prioritario para equipos internacionales.

En esta edición, el evento convocó a 120 atletas representando a 18 equipos de 12 países, reforzando su estatus global. Delegaciones de Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y el anfitrión El Salvador integraron la lista de participantes.

El Tour El Salvador, avalado por la Unión Ciclista Internacional, otorga 4.500 puntos UCI, siendo la competencia femenina más valorada en América. Foto cortesía Secretaría de Prensa

Hasta la fecha en el Tour El Salvador 2026 expuso tanto el atractivo natural salvadoreño como la exigencia competitiva, dejando al Grand Prix Usulután como un punto de referencia para el ciclismo femenino de alto rendimiento.