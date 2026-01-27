La seguridad es percibida como el mayor logro en El Salvador

Imagen destacada

La percepción de la población salvadoreña ubica la seguridad como el aspecto más positivo del país en 2025, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio indica que 62.7% de los encuestados considera la seguridad como el principal logro nacional, cifra que supera ampliamente a otros aspectos señalados por la ciudadanía.

En el mismo sondeo, el combate a las pandillas y la delincuencia se menciona como el segundo elemento más valorado, aunque lejos del primer lugar, con un 6.7% de las respuestas.

El informe del Iudop también identifica que la inversión en infraestructura nacional, el trabajo del gobierno y la construcción de escuelas ocupan posiciones marginales en las percepciones positivas, con porcentajes de 2.7%, 2.5% y 2% respectivamente.

Police officers stand guard, as people protest to demand the release of people detained during the state of emergency decreed by the government to curb gang violence, outside La Esperanza prison, in Ayutuxtepeque, El Salvador, April 9, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El análisis del Iudop revela que 81.7% de la población percibe una disminución de la delincuencia en comparación con el año anterior, mientras que solo un 15% opina que la situación se ha mantenido igual y un 3.2% reporta un aumento.

Este cambio en la percepción pública coincide con un bajo nivel de victimización directa: apenas 4.7% de los encuestados declaró haber sufrido personalmente algún hecho delictivo durante 2025, según la encuesta.

Entre quienes reportaron haber sido víctimas, el delito más común fue el robo sin arma, sin agresión y sin amenaza física (hurto), que representa el 47.5% de los casos. Le siguen las amenazas (15.3%) y la extorsión o renta (10.2%). Otros delitos, como la agresión física sin robo, el robo con arma y la estafa, presentan porcentajes menores.

La Fiscalía General de la República de El Salvador solicita cargos por homicidio agravado, extorsión y tráfico de drogas contra 163 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. Foto cortesía FGR

El estudio del Iudop sitúa a la seguridad como un eje central en la percepción ciudadana sobre los avances recientes en El Salvador, mientras que la economía aparece como el principal problema señalado en el mismo análisis.

La encuesta de la UCA se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025. El estudio se basó en un total de 1,268 entrevistas válidas, con un margen de error muestral de ±2.75% y un nivel de confianza del 95%.

Estados Unidos reconoce a El Salvador como destino seguro

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a El Salvador en la lista de destinos donde solo se requieren “precauciones normales” para los viajeros. Por primera vez en su historia reciente, el país cerró el año 2025 con 82 homicidios, según las autoridades, una cifra oficialmente reconocida como la más baja registrada y que marca un cambio en la percepción internacional sobre la seguridad del país, conforme a datos divulgados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador y recogidos por medios como The Washington Post y Reuters.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, presentó durante el balance anual del gabinete de Seguridad que la cifra de homicidios representa 32 asesinatos menos que en 2024 y subrayó la resolución total de estos casos. Además, señaló que, desde la implementación del régimen de excepción en 2022, El Salvador ha sumado ya 1.102 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden directamente a dicho régimen. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de homicidios bajó de 1.9 en 2024 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025.

En cuanto a otros delitos, el informe oficial refleja que en 2025 se reportaron 1,997 casos de hurto, 206 de robo y 884 lesiones, cifras que implican una disminución del 60.41% en hurtos y una reducción del 48% en lesiones respecto al año anterior. El ministro de Seguridad remarcó que el país experimentó “una reducción del 51.5%” en la incidencia de estos delitos entre 2024 y 2025. Según sus declaraciones, El Salvador es ahora “el único país más seguro del hemisferio occidental” y ha superado el 50% de reducción en la incidencia delictiva.