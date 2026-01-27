El Salvador

El Salvador registra 119% más muertes de motociclistas en accidentes

La distracción de los conductores encabeza la principal causa de accidentes viales entre motociclistas, según declaraciones del Viceministerio de Transporte

Un motociclista impactó contra un
Un motociclista impactó contra un autobús que transita por la colonia Escalón en la capital salvadoreña (Foto cortesía PNC)

El Salvador ha experimentado un alarmante aumento del 119% en las muertes de motociclistas en accidentes viales durante los primeros días de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, según cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Hasta el lunes 26 de enero, las autoridades contabilizaron un total de 1,650 siniestros viales a nivel nacional, incluyendo automóviles, transporte de carga y otros vehículos. De estos incidentes, 349 involucraron al menos un motociclista.

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, señaló que la distracción al volante se ha consolidado como la principal causa de accidentes viales.

Explicó que “muchas veces tiene que ver con la imprudencia”, haciendo énfasis en el incremento en la cantidad de motociclistas fallecidos en lo que va del año, aunque reconoció que aún son pocos días y la situación es “super volátil”. Reyes brindó sus declaraciones en entrevista matutina paraDiálogo 21.

Las autoridades reportan un promedio diario de 13 accidentes de motociclistas. El 25% de estos siniestros se atribuye a la distracción del conductor posicionándose como el principal factor, mientras que el 14% ocurre por exceso de velocidad mientras transitan en las carreteras.

Reyes advirtió sobre los riesgos de perder la atención, afirmando: “Se nos hace tan fácil perder 4 segundos, no pasa nada si veo el celular, esos cuatro segundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.

Añadió que el exceso de velocidad constituye la segunda causa principal, ya que muchos conductores no respetan los límites y esto se refleja en las estadísticas de mortalidad: “El control del vehículo no es el mismo que se tendrá cuando va rápido”.

Accidentes de tránsito dejan múltiples
Accidentes de tránsito dejan múltiples lesionados y algunos fallecidos a diario en El Salvador (Foto cortesía PNC)

El registro de siniestralidad vial revela que 100 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico entre el 1 y el 26 de enero de este año, representando un incremento del 54% respecto al mismo periodo anterior. Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el departamento capital acumula la mayor cantidad de accidentes, seguido por Santa Ana, donde se ha detectado un aumento en la movilidad, y en tercer lugar Sonsonate.

El funcionario brindó entrevista en
El funcionario brindó entrevista en Diana Verónica y Tony el 15 de enero de 2026.

Cámaras de video vigilancia

En los últimos meses, las autoridades han intensificado el monitoreo mediante sistemas de cámara de video vigilancia en los principales accesos a San Salvador.

Esta tecnología permite no solo sancionar a los conductores infractores, sino también identificar las causas de los accidentes. Reyes destacó el valor de estos sistemas para mostrar cómo ocurren los accidentes y concienciar sobre su carácter evitable: “Todo es porque no quiso ir a dar la vuelta al retorno que tenía a unos metros, no quiso esperar que el semáforo estuviera en verde, entre otros”.

A un año de la implementación del sistema de fotomultas en El Salvador que inició sobre el bulevar Monseñor Romero y progresivamente ha incluido la autopista a Comalapa el control de infracciones por velocidad y el monitoreo del uso de casco sigue activo.

Aunque las multas no se imponen de manera masiva, Reyes indicó que el monitoreo es constante y que las autoridades difunden información sobre casos relevantes y verifican el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

