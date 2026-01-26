El Salvador

Gobierno salvadoreño confirma que computadoras entregadas a bachilleres podrán usarse en educación superior

La inversión incluye dieciséis variantes de paquetes con computadoras, tabletas y material didáctico, beneficiando a estudiantes desde la primera infancia hasta el bachillerato e impulsando becas para nuevos graduados

Guardar
Cada paquete escolar incluye dispositivos
Cada paquete escolar incluye dispositivos electrónicos, uniformes y calzado, enfocados en la modernización y equidad educativa para todos los niveles. Foto cortesía Mined

El Ministerio de Educación (Mined) de El Salvador confirmó este año la entrega de dieciséis versiones de paquetes escolares para todos los niveles del sistema público, que incluyen dispositivos electrónicos, uniformes y calzado.

Esta medida se hará efectiva al inicio del periodo lectivo en todos los centros educativos del país; los estudiantes que finalicen el bachillerato no estarán obligados a devolver las computadoras o tabletas recibidas.

La provisión de útiles y uniformes gratuitos, es una política activa desde 2010, pero que ha estado sujeta a retrasos por distintos motivos logísticos. Este año, la titular de Educación, Karla Trigueros, señaló que se iba a garantizar la ampliación y entrega puntual de los paquetes, así como la gratuidad absoluta de todo el material escolar.

La funcionaria ha destacado que la inversión en equipo tecnológico supone alrededor de $800 millones destinados a modernizar la educación en todos los niveles.

Desde 2009, El Salvador ha
Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Impacto en la formación y continuidad educativa

El Ministerio ha detallado que los dieciséis tipos de paquetes escolares han sido diseñados según las particularidades de cada nivel académico. Para la primera infancia y parvularia, los menores recibirán material lúdico y una tableta de ocho pulgadas.

En otros niveles, se distribuirán cuadernos, libros, computadoras o tabletas según el grado, más dos uniformes y un par de zapatos por alumno. Trigueros enfatizó que la entrega será única y completa al inicio del ciclo y que ningún estudiante ni familia deberá asumir costo alguno por los suministros.

“Son 16 tipos de paquetes escolares.En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas”, detalló la titular de Educación a través de una conferencia a medios locales.

Al término del bachillerato, los jóvenes podrán conservar las computadoras o tabletas entregadas, permitiendo que estos dispositivos faciliten su transición a estudios superiores o el acceso a oportunidades laborales.

“Pueblo salvadoreño, padres de familia, estudiantes del sistema público de educación de este país, nos encontramos trabajando, dándole cumplimiento a la orden del señor presidente Bukele, de preparar y entregar paquetes escolares a todos los estudiantes del sistema público”, señaló esta mañana la funcionaria a través de plataformas digitales.

Los paquetes escolares están diseñados
Los paquetes escolares están diseñados según la etapa educativa, desde material lúdico y tabletas para la primera infancia hasta dispositivos para secundaria. Foto cortesía Mined

Becas y articulación con la educación superior

Paralelamente, más de 17,000 jóvenes fueron beneficiados este año por el programa de becas gubernamentales coordinado por la Dirección de Integración.

Este programa, denominado “Floreciendo Salvadoreño”, involucra a 37 universidades e instituciones técnicas, que ofrecen 307 carreras y cursos a nivel nacional.

René Martínez, sociólogo y escritor salvadoreño, subrayó en la Entrevista am de televisión nacional la relevancia del acceso igualitario a la educación, remarcando que antes no existían oportunidades reales de crecimiento profesional ni desarrollo social para los graduados del sistema público.

El experto sostiene que “la educación es el factor fundamental que permite que los países alcancen el desarrollo económico y social”, argumentando que previamente no se tenía “el acceso a la educación era limitada, no había ningún tipo de oportunidad de crecimiento ni desarrollo social”, para los jóvenes al terminar su educación en los centros escolares.

Alejandro Gutman, director de Integración, previamente explicó que la asignación de becas se realizó tras un proceso de selección en el que los jóvenes marcaron sus preferencias y, a partir de la disponibilidad de cupos y desempeño académico, se estructuró un listado de asignaciones.

En noviembre pasado, la entidad recalculó que se otorgarían unas 17,000 becas para estudiantes recién graduados de bachillerato, y hasta la fecha 625 instituciones educativas participaron en esta iniciativa.Un total de 625 instituciones educativas han sido beneficiadas con este programa.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónEducación públicaEl SalvadorKarla TriguerosNayib BukeleAlejandro GutmanBecas estudiantilesDispositivos electrónicosUniversidades

Últimas Noticias

La Universidad de El Salvador inaugura talleres de geología aplicada con expertos italianos

Una iniciativa estratégica consolida el intercambio académico entre El Salvador e Italia y marca el rumbo hacia la graduación de los primeros tres ingenieros geólogos del país

La Universidad de El Salvador

Los vientos nortes afectarán zonas altas de El Salvador desde el lunes 26 de enero

Las ráfagas intensas alcanzarán velocidades entre 50 y 80 km/h, principalmente en regiones occidentales y nororientales, mientras que las autoridades recomiendan precaución en actividades agrícolas, marítimas y turísticas

Los vientos nortes afectarán zonas

El Congreso de Honduras inaugura legislatura con prioridades en salud, educación y empleo

Cambios institucionales, nuevos incentivos y decisiones controvertidas marcan el comienzo de un ciclo legislativo repleto de expectativas y desafíos inéditos para el país centroamericano

El Congreso de Honduras inaugura

El gobierno de Guatemala anuncia construcción de cárceles de alta seguridad

El ejecutivo prevé la puesta en marcha de dos recintos de máxima seguridad, cuya finalidad principal es limitar la capacidad de los grupos criminales y eliminar privilegios irregulares que afectan la gobernabilidad

El gobierno de Guatemala anuncia

El presidente dominicano Luis Abinader será el primero en recibir la nueva cédula en ceremonia oficial

El órgano electoral ha preparado un acto protocolar para marcar el comienzo de la modernización del documento, mientras prepara un calendario que organizará la renovación progresiva de la cédula en todo el territorio nacional

El presidente dominicano Luis Abinader

TECNO

El truco para saber cuántos

El truco para saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar y eliminar los desconocidos

Esto es lo que debes hacer si la batería de tu iPhone se descarga rápidamente

No los eches a la basura: esto puedes hacer con los dispositivos viejos que tienes en casa

La IA podría experimentar ansiedad o rechazo, pero expertos dudan que sienta emociones reales

La industria tecnológica contrata a miles de expertos para enseñar a la inteligencia artificial a desempeñar oficios humanos

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Primer vistazo de Yoshi en

Primer vistazo de Yoshi en nuevo tráiler de “Super Mario Galaxy: la película”

El documental que utiliza grabaciones reales para plasmar el intento de asesinato de Salman Rushdie por el que perdió un ojo: “Es escalofriante”

Willem Dafoe es el único que aún defiende la fallida secuela de “Speed”: “A veces la gente no está preparada”

De dragones a superhéroes: Así se reinventaron los actores de Game of Thrones en producciones icónicas

Amber Heard casi cuatro años después sobre el juicio con Johnny Depp: “Ya no quiero usar mi voz”

MUNDO

Israel confirmó la identidad del

Israel confirmó la identidad del último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza: el sargento Ran Gvili

Rusia no tiene apuro en llegar a un cese del fuego en Ucrania y dijo que no habrá resultados en el corto plazo

Rusia lanzó un ataque nocturno con drones sobre varias localidades de Ucrania

La Unión Europea aprobó la ley que prohibe importar gas ruso a partir de octubre de 2027

De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo