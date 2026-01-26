Gobierno salvadoreño confirma que computadoras entregadas a bachilleres podrán usarse en educación superior

Cada paquete escolar incluye dispositivos electrónicos, uniformes y calzado, enfocados en la modernización y equidad educativa para todos los niveles. Foto cortesía Mined

El Ministerio de Educación (Mined) de El Salvador confirmó este año la entrega de dieciséis versiones de paquetes escolares para todos los niveles del sistema público, que incluyen dispositivos electrónicos, uniformes y calzado.

Esta medida se hará efectiva al inicio del periodo lectivo en todos los centros educativos del país; los estudiantes que finalicen el bachillerato no estarán obligados a devolver las computadoras o tabletas recibidas.

La provisión de útiles y uniformes gratuitos, es una política activa desde 2010, pero que ha estado sujeta a retrasos por distintos motivos logísticos. Este año, la titular de Educación, Karla Trigueros, señaló que se iba a garantizar la ampliación y entrega puntual de los paquetes, así como la gratuidad absoluta de todo el material escolar.

La funcionaria ha destacado que la inversión en equipo tecnológico supone alrededor de $800 millones destinados a modernizar la educación en todos los niveles.

Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Impacto en la formación y continuidad educativa

El Ministerio ha detallado que los dieciséis tipos de paquetes escolares han sido diseñados según las particularidades de cada nivel académico. Para la primera infancia y parvularia, los menores recibirán material lúdico y una tableta de ocho pulgadas.

En otros niveles, se distribuirán cuadernos, libros, computadoras o tabletas según el grado, más dos uniformes y un par de zapatos por alumno. Trigueros enfatizó que la entrega será única y completa al inicio del ciclo y que ningún estudiante ni familia deberá asumir costo alguno por los suministros.

“Son 16 tipos de paquetes escolares.En la primera infancia, donde tenemos a parvularia 4; nuestros niños están ingresando por primera vez al sistema público de educación y van a recibir dentro de su paquete una tableta de 8 pulgadas”, detalló la titular de Educación a través de una conferencia a medios locales.

Al término del bachillerato, los jóvenes podrán conservar las computadoras o tabletas entregadas, permitiendo que estos dispositivos faciliten su transición a estudios superiores o el acceso a oportunidades laborales.

“Pueblo salvadoreño, padres de familia, estudiantes del sistema público de educación de este país, nos encontramos trabajando, dándole cumplimiento a la orden del señor presidente Bukele, de preparar y entregar paquetes escolares a todos los estudiantes del sistema público”, señaló esta mañana la funcionaria a través de plataformas digitales.

Los paquetes escolares están diseñados según la etapa educativa, desde material lúdico y tabletas para la primera infancia hasta dispositivos para secundaria. Foto cortesía Mined

Becas y articulación con la educación superior

Paralelamente, más de 17,000 jóvenes fueron beneficiados este año por el programa de becas gubernamentales coordinado por la Dirección de Integración.

Este programa, denominado “Floreciendo Salvadoreño”, involucra a 37 universidades e instituciones técnicas, que ofrecen 307 carreras y cursos a nivel nacional.

René Martínez, sociólogo y escritor salvadoreño, subrayó en la Entrevista am de televisión nacional la relevancia del acceso igualitario a la educación, remarcando que antes no existían oportunidades reales de crecimiento profesional ni desarrollo social para los graduados del sistema público.

El experto sostiene que “la educación es el factor fundamental que permite que los países alcancen el desarrollo económico y social”, argumentando que previamente no se tenía “el acceso a la educación era limitada, no había ningún tipo de oportunidad de crecimiento ni desarrollo social”, para los jóvenes al terminar su educación en los centros escolares.

Alejandro Gutman, director de Integración, previamente explicó que la asignación de becas se realizó tras un proceso de selección en el que los jóvenes marcaron sus preferencias y, a partir de la disponibilidad de cupos y desempeño académico, se estructuró un listado de asignaciones.

En noviembre pasado, la entidad recalculó que se otorgarían unas 17,000 becas para estudiantes recién graduados de bachillerato, y hasta la fecha 625 instituciones educativas participaron en esta iniciativa.Un total de 625 instituciones educativas han sido beneficiadas con este programa.