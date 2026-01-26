El Salvador

El Salvador consolida alianzas estratégicas con Singapur para potenciar sectores clave de la economía

Las áreas de energía renovable, dispositivos médicos y semiconductores figuran entre los ejes de cooperación priorizados por ambas naciones en el marco del primer foro de inversiones celebrado entre representantes públicos y privados

Singapur es reconocido como un punto clave para el impulso de los negocios, tanto con ese destino como con el resto de naciones del sudeste asiático por el gobierno salvadoreño (cortesía).

La reciente celebración del Primer Foro de Inversiones El Salvador-Singapur representa un paso decisivo para profundizar la presencia de capital asiático en América Latina y consolidar nuevas rutas de intercambio comercial entre ambas naciones.

Bajo una estrategia de diplomacia económica, el gobierno salvadoreño busca posicionarse como un destino confiable para negocios e inversiones extranjeras, lo que podría integrar al país en las principales cadenas de valor globales, según informaron la Cancillería de El Salvador y el embajador de El Salvador en la República de Singapur, Jaime José López Badía.

El foro, organizado por la representación diplomática de El Salvador en Singapur, reunió, virtual y presencialmente, a autoridades gubernamentales, representantes de la Federación de Empresas de Singapur (SBF), la Cámara Latinoamericana de Comercio en Singapur y la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur (SSIA). Participaron cerca de 60 empresarios interesados en explorar el potencial salvadoreño, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el foro, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, delineó mediante teleconferencia los pilares de la transformación económica del país e identificó los sectores estratégicos seleccionados para elevar el atractivo inversionista de El Salvador.

Subrayó las recientes mejoras en infraestructura, el desarrollo de la economía digital y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, elementos que considera esenciales para el crecimiento económico sostenido, según su exposición durante el evento.

Desde el sector institucional, el presidente de la Agencia de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, detalló las condiciones que encuentra una empresa extranjera que desee abrir operaciones en territorio salvadoreño: incentivos fiscales, marco regulatorio favorable y mecanismos de acompañamiento que, en palabras del funcionario, buscan allanar el camino para todas las fases del proceso inversionista.

Singapur es reconocido como un punto clave para el impulso de los negocios, tanto con ese destino como con el resto de naciones del sudeste asiático por el gobierno salvadoreño (cortesía).

Entre las áreas seleccionadas como prioritarias se encuentran la energía renovable, la manufactura ligera, dispositivos médicos, semiconductores, textiles y servicios de aviación, de acuerdo con los intereses expresados por los participantes singapurenses.

El embajador salvadoreño transmitió durante el foro un mensaje de la vicecanciller Adriana Mira. Resaltó la trascendencia del encuentro como “un hito en la relación con Singapur, uno de los centros de negocios más innovadores y globalmente conectados del mundo”. Según palabras del diplomático al Ministerio de Relaciones Exteriores, “Singapur no solo representa un importante destino en Asia, sino también nuestro socio relevante para conectar a El Salvador con el sudeste asiático y los dinámicos mercados globales”.

A esto añadió que El Salvador apunta a posicionarse “como un aliado estratégico de largo plazo y una plataforma regional para empresas con base en Singapur que buscan expandir sus operaciones en América Latina”.

Desde el sector privado asiático, Ang Wee Seng, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Singapur, manifestó que “El Salvador se perfila como un destino creíble de inversión, con avances anclados en seguridad, confianza, reformas y una sólida colaboración público-privada; lo que abre oportunidades reales para la industria de semiconductores como un nodo complementario dentro de cadenas de valor globales”, según lo consignó Cancillería salvadoreña.

En esta nueva etapa de crecimiento, El Salvador se proyecta como un aliado estratégico de largo plazo y una plataforma regional para empresas con base en Singapur interesadas en expandir sus operaciones en América Latina.

Las autoridades presentes y los actores económicos destacaron que iniciativas como este foro proporcionan bases para una integración más profunda en las cadenas productivas regionales, y proyectan a El Salvador como una puerta de ingreso prioritaria para empresas asiáticas interesadas en acceder a los mercados latinoamericanos.

