El Salvador apuesta por la IA en las escuelas: beneficios, desafíos y perspectivas

El Salvador implementa un programa nacional de inteligencia artificial en el sistema educativo público, con el objetivo de personalizar el aprendizaje, modernizar los contenidos y reducir brechas

(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

El Salvador avanza hacia una transformación educativa con la integración de la inteligencia artificial en el sistema público, según reportes recientes de la Presidencia de El Salvador.

Desde enero de 2026, el país implementa el primer programa nacional de educación con IA a gran escala, desarrollado junto a la empresa xAI. Más de un millón de estudiantes en 5,000 escuelas públicas interactúan con plataformas inteligentes capaces de adaptar los contenidos y la metodología a las características de cada alumno.

La Asamblea Legislativa creó la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y promulgó una ley específica para regular y fomentar la aplicación educativa de esta tecnología.

El propósito es modernizar la enseñanza, acortar las brechas de aprendizaje y formar a los jóvenes para los nuevos escenarios laborales. El programa incorpora tutores virtuales como Grok, desarrollados por xAI, que funcionan como asistentes personalizados en el proceso educativo.

FILE PHOTO: xAI and Grok
FILE PHOTO: xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La UNESCO ha destacado el potencial de la inteligencia artificial para fortalecer la equidad educativa, brindando apoyo en contextos urbanos y rurales. Entre las perspectivas que se abren con este sistema, destaca la posibilidad de personalizar el aprendizaje, fortalecer competencias digitales desde edades tempranas y detectar de forma temprana dificultades académicas.

Además, la IA permitirá un seguimiento más cercano del progreso individual y facilitará la actualización constante de los contenidos en función de las exigencias del entorno laboral.

<b>Actualización curricular y liderazgo regional</b>

En el ámbito institucional, el sistema apunta a optimizar la gestión educativa y ampliar la capacitación docente en tecnología. El Ministerio de Educación proyecta que la experiencia salvadoreña pueda convertirse en un referente regional, posicionando al país como líder en innovación pedagógica y ejemplo para otras naciones interesadas en el uso de inteligencia artificial en la educación.

El impacto de la IA en la educación salvadoreña se refleja en la actualización de los planes de estudio, que ahora incluyen materias de robótica y ciencias de datos. El Ministerio de Educación inició en 2025 la incorporación de estos contenidos en 50 escuelas piloto del departamento de La Libertad, con planes de expansión nacional durante 2026.

Las universidades también participan con la organización de congresos y talleres dirigidos a docentes y especialistas en tecnología educativa, como reportó la Universidad de El Salvador.

La Presidencia de El Salvador ha destacado que la estrategia busca “crear nuevas oportunidades de aprendizaje y cerrar la brecha digital”, mientras que organizaciones internacionales insisten en la necesidad de monitorear el impacto social y garantizar la protección de los estudiantes.

Impacto, ventajas y desafíos de la inteligencia artificial en la educación salvadoreña

La integración de la inteligencia artificial en la educación de El Salvador transformará el proceso de aprendizaje al ofrecer:

  • Tutorías personalizadas
  • Acceso a contenidos adaptados
  • Mayor equidad en zonas rurales y urbanas.

Entre las ventajas se encuentran la posibilidad de atender el ritmo individual de cada estudiante, el fortalecimiento de competencias digitales y la modernización de los planes de estudio.

Un profesor utiliza un ordenador
Un profesor utiliza un ordenador con Google Gemini para crear contenido educativo digital en un aula moderna. Diversas aplicaciones multimedia como podcasts, videos y redes sociales flotan alrededor de la pantalla, simbolizando la integración de herramientas tecnológicas en la enseñanza. La ilustración destaca la transformación de la educación mediante inteligencia artificial y la comunicación interactiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la implementación presenta desafíos como la necesidad de capacitar a los docentes en el uso de nuevas tecnologías, garantizar el acceso equitativo a dispositivos y conectividad, y proteger los datos personales de los alumnos. Organizaciones internacionales y autoridades educativas coinciden en que el éxito del modelo dependerá de una regulación ética y de la supervisión constante para evitar brechas y riesgos asociados al uso de la IA en el aula.

