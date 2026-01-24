Un estadio vacío y una nueva camiseta: así se renueva la esperanza de la afición salvadoreña

Foto cortesía desde la página oficial de las Selecciones Nacionales de El Salvador.

La nueva camiseta de la selección nacional de El Salvador fue presentada este día 24 de enero con un diseño de la empresa deportiva Umbro, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la Selecta de cara a la temporada 2026.

El anuncio se realizó a través de la página oficial de las Selecciones Nacionales de El Salvador, y esta generando expectativas entre aficionados y especialistas.

En una de las imágenes promocionales, tres jóvenes posan con la camiseta principal de la selección. Los tres visten una prenda azul con detalles en un tono azul más oscuro en los costados y el cuello.

El logotipo de Umbro aparece en blanco sobre el pecho derecho y, en el lado izquierdo, destacan las letras “ES” en tamaño grande y color blanco. El fondo muestra las gradas multicolores y la pista atlética del estadio, iluminadas por luz natural intensa. En la parte inferior izquierda, la inscripción “LA SELECTA X UMBRO CASA 2026”.

El uniforme de la Selecta destaca por su diseño sobrio y elementos tradicionales. La versión titular presenta el emblemático color azul con detalles en azul oscuro en los costados y hombros, el logotipo de Umbro y las iniciales “ES” en el pecho, características que buscan reforzar la identidad del equipo salvadoreño.

Foto cortesía de la Selecta

La segunda equipación utiliza una base blanca con detalles en azul, siguiendo la misma línea estética. La propuesta mantiene el enfoque clásico que ha caracterizado históricamente a la selección.

Durante la presentación, los organizadores enfatizaron el valor simbólico de la camiseta. En uno de los materiales promocionales se incluyó la frase: “La Selecta no es solo un equipo, son los recuerdos, los gritos y las emociones que llevo conmigo para siempre”. Voceros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) subrayaron la importancia de conectar con la afición y de proyectar un mensaje de pertenencia nacional.

La fabricación y comercialización de la nueva indumentaria fue confirmada por Umbro, que mantiene convenio con la FESFUT para las próximas temporadas. El lanzamiento incluyó la participación de jugadores de las selecciones masculina y femenina, quienes modelaron las prendas oficiales durante el evento. Según datos de los organizadores, la camiseta estará disponible en puntos de venta autorizados a partir de febrero, con precios que oscilan entre 35 y 50 dólares.

El sueño de un niño se convierte en la inspiración de todo un país. Descubre la nueva piel de la Selección Nacional de El Salvador por Umbro, una camiseta que simboliza la historia, la lucha y la esperanza del fútbol cuscatleco.

Una nueva piel tras la eliminación: la Selecta busca recuperar la confianza de la afición

El debut oficial de la nueva camiseta está previsto para la próxima fecha FIFA, en la que El Salvador enfrentará a equipos de la región centroamericana. La FESFUT confirmó que tanto la selección mayor como las juveniles utilizarán el nuevo diseño en competencias internacionales.

La presentación del uniforme llega después de la eliminación de la Selecta en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, un resultado que generó desilusión entre la afición y cuestionamientos sobre el desempeño del equipo.

Ante este escenario, la renovación del uniforme responde a la estrategia de fortalecer la identidad del fútbol salvadoreño y posicionar la imagen de la selección en el ámbito internacional.

Los organizadores esperan que la nueva camiseta motive a los jugadores y consolide el respaldo de la afición de cara a los próximos compromisos en la eliminatoria y futuros torneos. La expectativa está puesta en que los resultados deportivos mejoren y que la selección recupere la confianza de sus seguidores.