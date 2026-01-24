El Salvador

Ráfagas intensas de hasta 80 kilómetros por hora impactarán en el occidente y norte salvadoreño

La llegada de un nuevo frente ventoso generará temperaturas con un ambiente fresco por las noches y las madrugadas en áreas elevadas del territorio

A partir del lunes 26 de enero, El Salvador experimentará la llegada de Vientos Nortes con ráfagas entre 50 y 80 km/h, fenómeno que impactará principalmente las zonas altas del occidente y norte del país. Según el Ministerio de Medioambiente de El Salvador, este evento no provocará lluvias y se mantendrá durante al menos dos días, generando condiciones cálidas durante el día y ambientes frescos en la noche y madrugada.

La Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales anticipa que el sistema de vientos podría intensificarse hacia el final de la noche del lunes, por lo que mantiene una vigilancia continua. El observatorio ha alertado a la población sobre la importancia de estar informada y seguir las actualizaciones oficiales, subrayando la recomendación de evitar la quema agrícola durante estos períodos de viento fuerte.

Durante la jornada de este viernes 23, las condiciones estarán marcadas por un cielo parcialmente nublado en la franja volcánica y cordillera montañosa de las zonas occidental y central, con posibilidad de alguna lluvia breve en sectores específicos. Por la noche, la nubosidad disminuirá y el viento oscilará entre 9 y 18 km/h, con brisas que podrían alcanzar los 35 km/h en zonas altas. La previsión es de temperaturas muy cálidas en la tarde y frescas al anochecer y madrugada, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien.

Durante el fin de semana, el viento oscilará entre 9 y 18 km/h, con brisas de hasta 35 km/h en zonas elevadas, favoreciendo ambientes frescos en la noche.

El sábado 24 se presenta sin probabilidad de lluvias. Se espera un cielo despejado en la mañana, poco nublado en la tarde en sectores del occidente y noroccidente, y nuevamente despejado en la noche. El viento continuará variando entre 9 y 18 km/h, con brisas de hasta 35 km/h, sobre todo en áreas elevadas. La atmósfera se mantendrá cálida durante las horas de sol y fresca en horarios nocturnos.

Para el domingo 25, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado por la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la cordillera volcánica y en la zona norte de Santa Ana y Chalatenango. Se mantendrá el viento entre 9 y 18 km/h, con brisas de hasta 30 km/h, más notorias en las regiones altas, y temperaturas cálidas en la tarde y frescas al concluir el día.

A partir del lunes 26, el ingreso de Vientos Nortes será notorio desde la mañana, con velocidades promedio entre 10 y 25 km/h y ráfagas que inicialmente alcanzarán 40 a 60 km/h, incrementándose hacia la noche. Las temperaturas se prevén cálidas durante el día y más frescas en la noche y la madrugada.

El pronóstico del domingo indica posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la cordillera volcánica y en la zona norte de Santa Ana y Chalatenango. Foto cortesía Medio Ambiente

Para actividades marítimas, el resumen costero recomienda precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones, debido al mar picado frente a la costa salvadoreña. Quienes realicen actividades de navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva deberán evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus tareas y atender las orientaciones de la Dirección General de Protección Civil.

Las autoridades reiteraron la necesidad de precaución y la importancia de consultar los pronósticos meteorológicos de manera regular para tomar medidas preventivas adecuadas.

