El Salvador

Francesca Hall se impone tras dos horas de esfuerzo en los 74.9 km del Grand Prix San Salvador

La ciclista británica resistió el intenso calor y el exigente perfil montañoso para cruzar la meta en solitario y sumar un nuevo triunfo internacional

Foto cortesía del MOP.
La ciclista británica Francesca Hall consiguió la primera posición en el Grand Prix San Salvador 2026, una de las pruebas más destacadas del calendario centroamericano de ciclismo femenino. La competencia, celebrada esta mañana 24 de enero en El Salvador, recorrió 74.9 kilómetros entre San Marcos y Puerta del Diablo, bajo temperaturas elevadas y un perfil montañoso con final en ascenso.

Hall pedaleó alrededor de dos horas para llegar a la meta, en una jornada marcada por el esfuerzo físico y las condiciones climáticas exigentes. Según reportes de ProCyclingStats, Hall, integrante del Roland Cogeas Cycling Team, resistió el calor y superó a sus rivales en el tramo decisivo del recorrido, sumando un nuevo logro internacional a su palmarés.

La jornada, que reunió a ciclistas de equipos internacionales y nacionales, presentó condiciones exigentes tanto por el calor característico de la región como por el perfil montañoso de la ruta. El ascenso final, con una pendiente del 2.9%, resultó determinante para definir el podio.

De acuerdo con información difundida por COPACI, Hall sostuvo un ritmo constante y cruzó la meta en solitario, consolidando su posición como una de las figuras relevantes del ciclismo británico en la temporada 2026.

Durante su participación en el Tour de El Salvador 2026, Hall mantuvo un desempeño competitivo. En la etapa final, obtuvo el tercer puesto, ubicándose a cinco segundos de la ganadora, Paula Patiño, representante del equipo colombiano.

El esfuerzo de pedalear casi 75 kilómetros en condiciones de calor intenso y durante cerca de dos horas le permitió ubicarse en la décima posición de la clasificación general, con una diferencia de 1 minuto y 7 segundos respecto a Patiño, quien se consagró campeona de la edición.

Hall, quien fichó por el Roland Cogeas Cycling Team para la presente temporada, suma este triunfo a una serie de resultados positivos obtenidos en las últimas temporadas, incluyendo victorias y podios en pruebas europeas y estadounidenses. Su actuación en El Salvador refuerza el posicionamiento de su equipo en el circuito internacional y anticipa una temporada con altas expectativas para la ciclista británica.

“Ha sido una carrera muy exigente, el calor y el ascenso final marcaron la diferencia”, declaró Hall a medios presentes tras la competencia, según información publicada por COPACI. La victoria en el Grand Prix San Salvador se convierte en uno de los resultados más relevantes de la primera parte del calendario 2026 para la británica.

Las próximas rutas del Grand Prix Tour El Salvador 2026

Estas son las próximas rutas y etapas programadas:

  • 25 de enero: Grand Prix Circuito Urbano Santa Elena. Circuito de 76 km que recorre el bulevar Orden de Malta y el bulevar Luis Poma, con inicio a las 9:00 a.m. 
  • 27 de enero: Grand Prix Longitudinal del Norte. Recorrido de 101.3 km desde el paso a desnivel de Amayo en Chalatenango, pasando por Metapán y llegando a Nueva Concepción.
  • 28 de enero: Grand Prix de Oriente. Prueba de 76 km desde la carretera hacia la Costa del Sol hasta Usulután, atravesando la costa salvadoreña. 
  • 30 de enero: Grand Prix Presidente. Ruta de 71 km desde Walmart Constitución hasta el parque ecológico Cerro Verde en Santa Ana, con tramos urbanos y de montaña. 
  • 31 de enero: Grand Prix Surf City. Circuito de 73 km en La Libertad, que cierra el evento en una de las zonas turísticas más reconocidas del país. 

