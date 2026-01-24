El Salvador

El Salvador ya es uno de los 10 países con mejor reputación en Latinoamérica, según estudio

El país centroamericano escaló un total de 6 puestos en el Índice Global de Percepción de Poder Blando 2026

Guardar
El Salvador ocupa el puesto
El Salvador ocupa el puesto 76 entre 193 países en el Índice Global de Poder Blando 2026, según Brand Finance. (Foto: SecPrensaSV)

El Salvador mejora su reputación a nivel mundial, de acuerdo con el Índice Global de Poder Blando 2026 (Global Soft Power Index), al punto de ubicarse dentro del Top 10 en Latinoamérica.

Para el presente año, El Salvador se encuentra en el puesto 76 de un ranking que lo componen 193 de los estados miembros de las Naciones Unidas.

El país centroamericano escaló un total de 6 posiciones respecto al año pasado donde se colocó en el peldaño número 82. A nivel latinoamericano, el país cuscatleco se posiciona en el noveno lugar, siendo superado por Brasil, Argentina, Costa Rica, entre otros.

El país entra en el
El país entra en el Top 10 de América Latina por su reputación internacional y avances en política pública. (Foto: (Global Soft Power Index 2026)

Dicha investigación proviene de la firma inglesa Brand Finance, que anualmente elabora un informe con el objetivo de medir la percepción de los países, basándose en la evaluación de sus atractivos. Entre estos destacan cultura, gobernanza, relaciones exteriores y turismo.

Los resultados se basan en un estudio elaborado con 159,459 encuestados de 100 destinos del mundo diferente.

El turismo, un eje clave para la mejora reputacional del país

De acuerdo con la Ministra de Turismo, Morena Valdez, el puesto en la clasificación se debe gracias a la modernización y los cambios económicos.

“El Salvador ha promovido activamente el crecimiento de sectores estratégicos como el turismo, la infraestructura, la innovación y las economías digitales, enviando un claro mensaje de apertura y modernización”, comentó la funcionaria para Brand Finance.

De igual forma, Valdez enfoca su atención en el turismo como un eje vital para el mayor reconocimiento en la escala global.

“Esta visión busca diversificar la economía, impulsar la competencia y posicionar a El Salvador como un socio confiable en un entorno internacional cada vez más dinámico y competitivo. En el caso del turismo, El Salvador superó sus proyecciones en 2025, recibiendo. 4.1 millones de visitantes internacionales y 3.635 millones de dólares en ingresos en moneda extranjera. Esto representa un aumento del 4% en el total de visitantes y un aumento del 7% en los ingresos en moneda extranjera en comparación con 2024″, mencionó.

El crecimiento del turismo y
El crecimiento del turismo y la mejora de la imagen global apoyan la nueva narrativa internacional de El Salvador. (Foto: SecPrensaSV)

El Salvador mantiene una tendencia positiva en cuanto a percepción internacional y consolida el reconocimiento externo a la transformación estructural emprendida en los últimos años. Según Brand Finance, este posicionamiento en el Índice Global de Poder Blando constituye un reflejo directo del éxito de las acciones nacionales y la proyección de una nueva visión país en el escenario mundial.

El origen del término poder blando

El poder blando (o soft power) es un termino que fue acuñado y desarrollado por el analista internacional de la Universidad de Harvard Joseph Nye en su libro Poder blando: la clave del éxito en política internacional. Un escrito que fue elaborado a finales de 1980.

En términos generales, Nye lo explica como la capacidad de un estado o de una organización para influenciar en el comportamiento de otros y obtener los resultados deseados. Siendo una contraposición del poder duro, que tiene que ver como el ejercicio militar impone la supremacía de los estados.

Para dicho autor los pilares de cultura, valores políticos y política exterior.

En la actualidad, ese enfoque cambió a uno más relacionado con el desarrollo social. Focalizando importancia en el turismo, digitalización, empresa, gobierno y cultura.

Temas Relacionados

El SalvadorCultura EspañaTurismo El SalvadorÍndice Global de Poder BlandoMorena ValdezBrand Finance

Últimas Noticias

El 26.4% de los hogares salvadoreños depende de remesas, con envíos mensuales promedio de $424.7 por remitente

Más de una cuarta parte de los hogares en El Salvador reporta recibir remesas como principal ingreso, al tiempo que la mayoría de remitentes destina el 13.3% de sus ingresos mensuales a apoyo familiar transnacional, según una encuesta del BCR

El 26.4% de los hogares

Congresistas Bernie Moreno y John Moolenaar respaldan políticas de Bukele en seguridad en El Salvador

Las delegaciones, compuestas por miembros del Congreso, abordaron temas referentes a la seguridad ciudadana y a la libertad financiera, informó la embajada estadounidense en el país

Congresistas Bernie Moreno y John

Congreso nacional de Honduras elige junta directiva en propiedad con 86 votos a favor

Tras una jornada marcada por negociaciones prolongadas, el Congreso Nacional de Honduras eligió este viernes su junta directiva en propiedad, luego de alcanzar un consenso entre cinco bancadas políticas que reunió el respaldo de 86 diputados

Congreso nacional de Honduras elige

La OIM y el BCIE pactan programa de cooperación migratoria en Centroamérica y República Dominicana

Ambas instituciones formalizan un memorándum de entendimiento de tres años que sentará las bases para proyectos enfocados en la reintegración sostenible, la migración laboral y el fortalecimiento de la resiliencia regional

La OIM y el BCIE

Ráfagas intensas de hasta 80 kilómetros por hora impactarán en el occidente y norte salvadoreño

La llegada de un nuevo frente ventoso generará temperaturas con un ambiente fresco por las noches y las madrugadas en áreas elevadas del territorio

Ráfagas intensas de hasta 80

TECNO

Exempleado de Jeff Bezos fundó

Exempleado de Jeff Bezos fundó startup que enviará cenizas de 1.000 personas al espacio

Cómo crear un meme de ti mismo usando una función de Google Fotos

Por qué Elon Musk afirma que en el futuro con la IA “el dinero no va a ser problema

¿Sabías que los colores de los USB indican su potencia y tipo de carga?

Ascenso y ‘caída’ de TikTok en EE. UU.: así evolucionó la app desde cero hasta su prohibición por el gobierno

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Rebeca Loos, exniñera de los

Rebeca Loos, exniñera de los Beckham, respalda a Brooklyn: “Ha sido muy valiente y sabe que pueden ir a por él”

El peligroso reto de Alex Honnold fue pospuesto: escalará el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas y será transmitido en vivo por Netflix

Rob Halford reveló cómo el alcohol marcó su carrera en Judas Priest: “Me di cuenta de que beber no me iba a cambiar”

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

MUNDO

Irán reconoció que mató a

Irán reconoció que mató a más de 2.400 civiles durante la represión de las protestas iniciadas a fines de diciembre

La ONU denunció la brutal represión del régimen de Irán y exigió el fin de la violencia contra los manifestantes

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos