El Salvador ya es uno de los 10 países con mejor reputación en Latinoamérica, según estudio

El Salvador ocupa el puesto 76 entre 193 países en el Índice Global de Poder Blando 2026, según Brand Finance. (Foto: SecPrensaSV)

El Salvador mejora su reputación a nivel mundial, de acuerdo con el Índice Global de Poder Blando 2026 (Global Soft Power Index), al punto de ubicarse dentro del Top 10 en Latinoamérica.

Para el presente año, El Salvador se encuentra en el puesto 76 de un ranking que lo componen 193 de los estados miembros de las Naciones Unidas.

El país centroamericano escaló un total de 6 posiciones respecto al año pasado donde se colocó en el peldaño número 82. A nivel latinoamericano, el país cuscatleco se posiciona en el noveno lugar, siendo superado por Brasil, Argentina, Costa Rica, entre otros.

El país entra en el Top 10 de América Latina por su reputación internacional y avances en política pública. (Foto: (Global Soft Power Index 2026)

Dicha investigación proviene de la firma inglesa Brand Finance, que anualmente elabora un informe con el objetivo de medir la percepción de los países, basándose en la evaluación de sus atractivos. Entre estos destacan cultura, gobernanza, relaciones exteriores y turismo.

Los resultados se basan en un estudio elaborado con 159,459 encuestados de 100 destinos del mundo diferente.

El turismo, un eje clave para la mejora reputacional del país

De acuerdo con la Ministra de Turismo, Morena Valdez, el puesto en la clasificación se debe gracias a la modernización y los cambios económicos.

“El Salvador ha promovido activamente el crecimiento de sectores estratégicos como el turismo, la infraestructura, la innovación y las economías digitales, enviando un claro mensaje de apertura y modernización”, comentó la funcionaria para Brand Finance.

De igual forma, Valdez enfoca su atención en el turismo como un eje vital para el mayor reconocimiento en la escala global.

“Esta visión busca diversificar la economía, impulsar la competencia y posicionar a El Salvador como un socio confiable en un entorno internacional cada vez más dinámico y competitivo. En el caso del turismo, El Salvador superó sus proyecciones en 2025, recibiendo. 4.1 millones de visitantes internacionales y 3.635 millones de dólares en ingresos en moneda extranjera. Esto representa un aumento del 4% en el total de visitantes y un aumento del 7% en los ingresos en moneda extranjera en comparación con 2024″, mencionó.

El crecimiento del turismo y la mejora de la imagen global apoyan la nueva narrativa internacional de El Salvador. (Foto: SecPrensaSV)

El Salvador mantiene una tendencia positiva en cuanto a percepción internacional y consolida el reconocimiento externo a la transformación estructural emprendida en los últimos años. Según Brand Finance, este posicionamiento en el Índice Global de Poder Blando constituye un reflejo directo del éxito de las acciones nacionales y la proyección de una nueva visión país en el escenario mundial.

El origen del término poder blando

El poder blando (o soft power) es un termino que fue acuñado y desarrollado por el analista internacional de la Universidad de Harvard Joseph Nye en su libro Poder blando: la clave del éxito en política internacional. Un escrito que fue elaborado a finales de 1980.

En términos generales, Nye lo explica como la capacidad de un estado o de una organización para influenciar en el comportamiento de otros y obtener los resultados deseados. Siendo una contraposición del poder duro, que tiene que ver como el ejercicio militar impone la supremacía de los estados.

Para dicho autor los pilares de cultura, valores políticos y política exterior.

En la actualidad, ese enfoque cambió a uno más relacionado con el desarrollo social. Focalizando importancia en el turismo, digitalización, empresa, gobierno y cultura.