El Salvador

Bomberos de El Salvador reporta al menos 451 incendios atendidos en lo que va de 2026

Las estadísticas registran un crecimiento sostenido de emergencias relacionadas con fuego, especialmente en terrenos baldíos y áreas vulnerables

Guardar
El aumento de vientos nortes
El aumento de vientos nortes y altas temperaturas en El Salvador provoca un repunte preocupante en los incendios durante enero. (Foto: @BomberosSV)

La persistencia de los vientos nortes y las altas temperaturas en El Salvador ha disparado la incidencia de incendios durante enero, un fenómeno que las autoridades consideran de especial gravedad debido al impacto en zonas vulnerables y al riesgo que representan para la población.

La situación, de acuerdo con el director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, seguirá afectando al país durante los próximos días, con ráfagas de hasta 55 km/h y un repunte en la ocurrencia de emergencias relacionadas con la caída de árboles, daños materiales y, fundamentalmente, la proliferación de focos de incendio.

Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre el 1 y el 22 de enero de 2026 ya se han registrado 311 incendios de maleza, lo que supone un incremento del 76 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando hubo 177 incidentes de este tipo.

Solano informó a Radio YSKL que los incendios forestales también experimentaron un aumento significativo, al pasar de 6 en 2025 a 12 en 2026, un alza del 50%. En el mismo lapso, los incendios estructurales subieron de 67 a 82 casos, lo que representa un 22% más, mientras que los ocurridos en basureros crecieron en un 39%, pasando de 33 a 46.

El director Baltazar Solano adviertió
El director Baltazar Solano adviertió que las ráfagas de viento, de hasta 55 km/h, facilitan la propagación del fuego y caídas de árboles. (Foto: @BomberosSV)

Por otra parte, Solano destacó ante Radio YSKL que las atenciones por emergencias asociadas a los vientos siguen siendo frecuentes: “Hemos atendido emergencias por árboles caídos con afectaciones en vehículos y viviendas, pero principalmente por el incremento de incendios”.

El funcionario precisó que, ante las condiciones climáticas de la época seca, muchas personas realizan quemas y fogatas en zonas expuestas, lo que agrava la propagación del fuego.

Ocho incendios en un día

Durante el martes, 20 de enero, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador tuvo que responder al menos a ocho incendios en diferentes puntos del país.

La mayoría se produjo en predios baldíos y terrenos con gran cantidad de maleza seca y hojarasca, factores que, según los informes, favorecen el avance del fuego.

Los reportes detallan que los incidentes incluyeron el control de llamas en zonas como Reparto Las Cañas en Ilopango, así como en Cuyultitán, La Paz Oeste, Santiago Nonualco y la Carretera Litoral en Sonsonate, donde también se trabajó en labores de enfriamiento para evitar la reiniciación.

La noche cerró con incendios controlados en la colonia Santa Alegría en Ciudad Delgado y en lotificación Mayorga, Santiago Nonualco.

Vientos nortes propagaron los incendios

Ministerio de Medio Ambiente ha documentado ráfagas máximas de 55 km/h, motivo por el cual Protección Civil emitió un aviso para alertar sobre los riesgos asociados al viento y su efecto en la propagación de incendios y caídas de árboles.

Solano instó a la población a “conducir con precaución por la incidencia de vientos, especialmente en zonas altas”, y explicó que, en coordinación con Protección Civil, se han reforzado las intervenciones para retirar árboles y despejar carreteras, un trabajo que podría retomar intensidad según evolución de las condiciones.

Protección Civil recomienda conducir con
Protección Civil recomienda conducir con precaución en zonas altas, debido a la incidencia de vientos y riesgos de emergencias viales. (@BomberosSV)

En contraste con el aumento de incendios, los casos de fugas de gas han mostrado una notable disminución, bajando de 27 reportes en 2025 a nueve en 2026, lo que equivale a una reducción del 67 %. Solano atribuyó este avance positivo a los esfuerzos de prevención y a una respuesta más responsable de la población, al tiempo que subrayó la disponibilidad continua de la línea de emergencia operativa las 24 horas.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, también recalcó a Radio YSKL la labor permanente de sus equipos para prevenir y responder a emergencias.

“Trabajamos de forma permanente al servicio de la población. No solo atendemos situaciones de riesgo, también fortalecemos la respuesta operativa y desarrollamos acciones preventivas en las comunidades”, aseguró Amaya.

Añadió que en esta etapa han sido activadas las Comisiones Departamentales y se ha emitido el respectivo aviso para mitigar los efectos de la temporada de vientos.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la recomendación de evitar quemas y fogatas, e instó a la denuncia inmediata de cualquier conato de incendio, dada la facilidad con la que las condiciones actuales de sequía y fuertes vientos podrían derivar en catástrofes mayores.

Temas Relacionados

IncendiosCuerpo de BomberosEl SalvadorProtección CivilBaltazar SolanoLuis Alonso AmayaIlopangoSonsonateEmergenciasVientos

Últimas Noticias

Ranking global 2026: dos ciudades de Honduras lideran la lista de las más peligrosas del planeta

Esta clasificación adquiere especial relevancia considerando que, aunque algunos indicadores oficiales registraron descensos durante 2025, la percepción ciudadana de inseguridad y la frecuencia de homicidios múltiples y masacres continuaron marcando la vida urbana con intensidad

Ranking global 2026: dos ciudades

República Dominicana intensifica control fronterizo ante aumento de migración haitiana en 2025

La repatriación de más de 379,000 haitianos y la ampliación del despliegue militar marcan el endurecimiento de la política migratoria dominicana, con impacto directo en la relación con Chile y la cooperación regional

República Dominicana intensifica control fronterizo

Encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala reitera compromiso en lucha contra violencia y narcotráfico

El delegado norteamericano enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación con las autoridades guatemaltecas para frenar la migración irregular y promover un comercio equitativo entre ambas naciones.

Encargado de negocios de Estados

Cinco de cada diez periodistas costarricenses aseguran haber recibido ataques denigrantes o de odio

30% recurrieron a la autocensura para aumentar su seguridad y criticaron la precariedad del trabajo

Cinco de cada diez periodistas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La alimentación basada en carbohidratos de absorción lenta, el control de porciones y la reducción de azúcares refinadas son pilares para el manejo de la diabetes, según explicaron médicos de la Asociación Salvadoreña de Diabetes

Cómo impacta el consumo de

TECNO

Ascenso y ‘caída’ de TikTok

Ascenso y ‘caída’ de TikTok en EE. UU.: así evolucionó la app desde cero hasta su prohibición por el gobierno

El fútbol que viene rumbo al próximo Mundial: qué esperan hoy los hinchas en la era digital

Dónde debo conectar mi celular, a un tomacorriente naranja o a uno blanco

Cuatro tendencias que marcarán 2026 en tecnología: si estudias o trabajas en STEM estarás beneficiado

GTA Online llega con descuentos y regalos en enero y febrero 2026

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Rob Halford reveló cómo el

Rob Halford reveló cómo el alcohol marcó su carrera en Judas Priest: “Me di cuenta de que beber no me iba a cambiar”

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

“Gritarle a los arbustos”: la curiosa rutina de Gwyneth Paltrow para lidiar con la ansiedad

¿El próximo James Bond? Tom Blyth explicó por qué interpretar al agente 007 lo seduce y alimentó las especulaciones

MUNDO

Irán reconoció que mató a

Irán reconoció que mató a más de 2.400 civiles durante la represión de las protestas iniciadas a fines de diciembre

La ONU denunció la brutal represión del régimen de Irán y exigió el fin de la violencia contra los manifestantes

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos