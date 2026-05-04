El Salvador

En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador

Un homenaje que combinó música, diversión e identidad local cambió el rostro de la ciudad. El evento marcó un antes y después para el acceso gratuito al entretenimiento

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Snarky Jay arrodillada y sonriente junto a tres cosplayers de Mandalorian con sables de luz y Grogu, en un evento temático de Star Wars
Las personas se congregaron en el centro de la ciudad para disfrutar de un concierto sinfónico, espectáculos de disfraces y actividades recreativas, promoviendo la participación comunitaria y fomentando el interés por propuestas artísticas y culturales. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Hombre y mujer de pie, mirando una mesa cubierta con figuras de acción detalladas de Star Wars, incluyendo personajes como Darth Vader y Stormtroopers
Una pareja observa con interés una vasta colección de figuras de acción de Star Wars en una exhibición capitalina. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Una mujer vestida como Rey con sable azul y un hombre como Kylo Ren con sable rojo posan frente a un letrero de neón de Star Wars
Las calles del centro histórico se transformaron durante el fin de semana en un entorno inspirado en películas de ciencia ficción, donde el público tuvo acceso a propuestas artísticas, música en vivo y espacios de interacción familiar. (Foto cortesía Binaes)
Roglok, Snarky Jay y cinco cosplayers de Star Wars, incluyendo personajes emblemáticos, posan frente a un letrero luminoso
La ciudad reunió a familias y seguidores de la reconocida serie cinematográfica en torno a presentaciones musicales, exhibiciones y dinámicas que fortalecieron la agenda cultural dentro de espacios públicos. (Foto cortesía BINAES)
Una mujer y un hombre sonríen mientras posan junto a una persona vestida con un disfraz de Darth Vader. Otros fans y objetos de Star Wars se ven al fondo
Una pareja posa con un personaje disfrazado de Darth Vader durante una exhibición temática de Star Wars en la Biblioteca Nacional de El Salvador. (Foto cortesía BINAES)
Padre lleva a hijo con máscara de Darth Vader y sable de luz rojo sobre sus hombros, sonriendo en un festival nocturno con orquesta y público de fondo
Un padre lleva a su hijo disfrazado de Darth Vader en sus hombros mientras disfrutan de la música a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Salvador Centro. (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Dos personas disfrazadas, una de Darth Maul y otra de Obi-Wan Kenobi, luchan con sables de luz. Detrás, una orquesta y un edificio moderno iluminado
Dos artistas disfrazados de personajes icónicos de Star Wars recrean un duelo con sables de luz, acompañados por una orquesta en vivo durante un festival nocturno en pleno corazón de San Salvador. (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Vista nocturna de un edificio moderno con luces horizontales en forma de 'V', una multitud observando un concierto con músicos y personas disfrazadas en primer plano
Setenta músicos deslumbraron al público frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador con melodías emblemáticas de Star Wars y The Mandalorian, mientras los fans lucieron disfraces y sables de luz en una noche inolvidable (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Hombre y mujer sonríen mientras sostienen dibujos de arte para rascar de Darth Vader y el Conde Dooku, con un letrero de neón de Star Wars de fondo
Dos aficionados de Star Wars posan con orgullo sus creaciones de arte para rascar, representando a Darth Vader y el Conde Dooku, frente a un luminoso cartel de la saga. (Foto cortesía)
Varias personas disfrazadas de personajes de Star Wars como Padmé Amidala, Jedi y un Guardia Imperial, sostienen sables de luz brillando en la oscuridad
Entusiastas de Star Wars posan con sus elaborados disfraces y sables de luz encendidos durante un vibrante evento nocturno que celebra la icónica saga galáctica. (Foto cortesía)

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