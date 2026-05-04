En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador

Las personas se congregaron en el centro de la ciudad para disfrutar de un concierto sinfónico, espectáculos de disfraces y actividades recreativas, promoviendo la participación comunitaria y fomentando el interés por propuestas artísticas y culturales. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Una pareja observa con interés una vasta colección de figuras de acción de Star Wars en una exhibición capitalina. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las calles del centro histórico se transformaron durante el fin de semana en un entorno inspirado en películas de ciencia ficción, donde el público tuvo acceso a propuestas artísticas, música en vivo y espacios de interacción familiar. (Foto cortesía Binaes)
La ciudad reunió a familias y seguidores de la reconocida serie cinematográfica en torno a presentaciones musicales, exhibiciones y dinámicas que fortalecieron la agenda cultural dentro de espacios públicos. (Foto cortesía BINAES)
Una pareja posa con un personaje disfrazado de Darth Vader durante una exhibición temática de Star Wars en la Biblioteca Nacional de El Salvador. (Foto cortesía BINAES)
Un padre lleva a su hijo disfrazado de Darth Vader en sus hombros mientras disfrutan de la música a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Salvador Centro. (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Dos artistas disfrazados de personajes icónicos de Star Wars recrean un duelo con sables de luz, acompañados por una orquesta en vivo durante un festival nocturno en pleno corazón de San Salvador. (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Setenta músicos deslumbraron al público frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador con melodías emblemáticas de Star Wars y The Mandalorian, mientras los fans lucieron disfraces y sables de luz en una noche inolvidable (Foto cortesía Prensa San Salvador Centro)
Dos aficionados de Star Wars posan con orgullo sus creaciones de arte para rascar, representando a Darth Vader y el Conde Dooku, frente a un luminoso cartel de la saga. (Foto cortesía)
Entusiastas de Star Wars posan con sus elaborados disfraces y sables de luz encendidos durante un vibrante evento nocturno que celebra la icónica saga galáctica. (Foto cortesía)