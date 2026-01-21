Las carreteras del país registran repunte en muertes y heridos por siniestros viales

Al menos una decena de lesionados en accidentes viales. (Foto: Comandos de Salvamento)

Cinco personas, entre ellas tres mujeres, una menor y un hombre, sufrieron lesiones después de que un microbús volcara en la colonia San Juan, situada en el distrito de San Juan Opico, en La Libertad.

El accidente, que alarmó a los vecinos y requirió la rápida intervención de los cuerpos de socorro, dejó a los heridos bajo evaluación médica, mientras las autoridades aún no han revelado el diagnóstico ni las causas del siniestro.

En otro punto del país, cuatro personas resultaron lesionadas tras el vuelco de un pickup en el kilómetro 40 y medio de la Troncal del Norte, cerca del desvío a La Cabaña.

Según los equipos de Comandos Seccional Guazapa, el vehículo presentó fallas mecánicas que desencadenaron el incidente, movilizando a los servicios de emergencia que prestaron ayuda en el sitio.

Cuerpos de socorro también informaron sobre un incidente vial en la carretera Panamericana, a la altura de la urbanización Luna Maya, donde un camión volcó por causas no especificadas. Testigos indicaron que el lesionado fue trasladado por otra institución de emergencia, sin que se detallara su estado de salud.

Instituciones de socorro atienden a cuatro personas lesionadas tras accidente vial. (Foto: Comandos de salvamento)

Los percances viales continuaron en la zona occidental de La Libertad, donde un camión cargado con jabas de pollos se accidentó en el kilómetro 21 y medio de la carretera Panamericana, en el trayecto de Santa Ana hacia San Salvador.

Las autoridades, que informaron sobre el hecho a través de la red social X, atribuyeron el accidente a la distracción del conductor, lo que no solo ocasionó daños materiales y complicaciones en la circulación, sino que también impactó el ritmo habitual del tráfico en el municipio de Colón.

La serie de accidentes evidenció la vulnerabilidad de los conductores y pasajeros ante imprevistos mecánicos o descuidos al volante. Los cuerpos de atención de emergencias reiteraron la importancia de la prudencia y el mantenimiento preventivo de los vehículos para evitar nuevas tragedias en las carreteras del país.

Estadísticas de accidentes viales en 2026

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha reportado que, hasta la fecha, 76 personas han fallecido en siniestros de tránsito, lo que representa un incremento del 38 % respecto a 2025.

La cifra de lesionados también muestra un aumento preocupante: más de 770 personas han resultado heridas, con un alza del 41 % en comparación con el año anterior.

(Foto: @PNCSV)

Durante enero, los registros indican 1.233 percances viales. Las causas más frecuentes identificadas son la distracción del conductor y la invasión de carril.

Por departamentos, San Salvador encabeza la lista con 388 accidentes, seguido por San Miguel con 180 y Santa Ana con 132.

El informe también destaca el riesgo para los usuarios vulnerables: 26 motociclistas han perdido la vida, lo que significa un aumento del 100 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Las autoridades insisten en que la tendencia al alza exige redoblar las campañas de prevención y fortalecer los controles para proteger la vida de quienes transitan por las carreteras del país.

Además, los cuerpos de socorro han advertido que la mayoría de los accidentes viales atendidos diariamente involucran motocicletas.

Entre las medidas implementadas para reducir la siniestralidad se encuentran la obligatoriedad del casco certificado y el uso de chaleco reflectivo para los motociclistas, acciones destinadas a disminuir la gravedad de las lesiones y mejorar la visibilidad en carretera.