La Embajada de Estados Unidos entrega seis cabinas médicas a El Salvador

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador donó seis cabinas médicas equipadas para emergencias en zonas turísticas de alta afluencia. Foto cortesía

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó este miércoles seis cabinas médicas completamente equipadas, destinadas a la atención de emergencias en parques nacionales y zonas turísticas con alta concurrencia, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud salvadoreño.

Como parte de una colaboración que existe entre ambos países, esta donación forma parte de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo el programa de asistencia humanitaria. El apoyo estadounidense en materia sanitaria ha incluido la transferencia de tecnología médica y capacitación operativa para el personal salvadoreño que brindará atención en estos puntos, lo que ha fortalecido la infraestructura de emergencia en el país.

Las autoridades subrayaron que estos recursos buscan atender tanto emergencias inmediatas como condiciones de salud crónicas en lugares con gran tráfico de visitantes.

Las seis cabinas entregadas cuentan con equipamiento completo para la atención médica, incluyendo camilla para pacientes, oxígeno, iluminación interna, farmacia abastecida y dispositivos como tensiómetros y extensómetros. Según precisaron desde el Ministerio de Salud, las unidades están dotadas para la prestación de cuidados intensivos, atención primaria y odontológica.

De izquierda a derecha se encuentran: Adriana Mira, viceministra de cancillería salvadoreña; Francisco Alabi, Ministro de Salud; Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador; Fernando López, Ministro de Medio Ambiente. Foto cortesía

El titular de Salud, Francisco Alabi, explicó durante la inauguración que la inversión estadounidense asciende a cerca de USD 1 millón y recalcó la capacidad integral de las nuevas clínicas para responder a enfermedades crónicas, crisis hipertensivas, descompensaciones por diabetes o accidentes frecuentes en zonas recreativas. Alabi enfatizó: “Estas clínicas cuentan con todo lo necesario para dar atención inmediata en situaciones críticas”.

Por parte de la sede diplomática, la encargada de Negocios, Naomi Fellows, informó que cinco de las seis cabinas ya han comenzado a operar y destacó el impacto que tendrán en la prevención de enfermedades: “Estas clínicas ofrecen más acceso a salud, prevención y mayor tranquilidad para las comunidades que las utilizan.

Cuando la atención médica está al alcance, las familias pueden atenderse a tiempo, prevenir enfermedades y evitar complicaciones", señaló Fellows.

Entre los destinos seleccionados para la instalación de las cabinas médicas se encuentran el parque natural Cerro Verde en Santa Ana, el parque recreativo Apulo en San Salvador, el parque acuático Amapulapa en San Vicente, el Turicentro Ichanmichen en La Paz y la Unidad de Salud de Rancho Quemado en Morazán.

Impacto institucional y para el desarrollo

La viceministra de cancillería salvadoreña, Adriana Mira, interpretó la donación como un símbolo de la “relación sólida y saludable” entre ambas naciones, enfatizando que los “hospitales contenedores” permiten fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria en sectores clave.

En el acto protocolario, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López subrayó el valor preventivo de estas infraestructuras, en particular para quienes visitan el Parque Nacional Los Volcanes: “Desde aquí, muchas personas inician recorridos que requieren preparación, acompañamiento y seguridad. Las nuevas cabinas permiten brindar primeros auxilios de forma oportuna y reducen riesgos para visitantes y personal del área”.

La implementación de estos recursos refleja un modelo de cooperación internacional centrado en la resiliencia sanitaria y la prevención de emergencias, dentro de un contexto regional caracterizado por el incremento de la actividad turística y la demanda de servicios de salud en ubicaciones remotas.