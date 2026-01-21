El Salvador

La Embajada de Estados Unidos entrega seis cabinas médicas a El Salvador

La donación está valorada en cerca de un millón de dólares que permitirá ampliar los servicios de emergencia y prevención en varias zonas recreativas, contribuyendo a la cobertura de situaciones críticas desde atención primaria hasta enfermedades crónicas

Guardar
La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador donó seis cabinas médicas equipadas para emergencias en zonas turísticas de alta afluencia. Foto cortesía

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó este miércoles seis cabinas médicas completamente equipadas, destinadas a la atención de emergencias en parques nacionales y zonas turísticas con alta concurrencia, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud salvadoreño.

Como parte de una colaboración que existe entre ambos países, esta donación forma parte de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo el programa de asistencia humanitaria. El apoyo estadounidense en materia sanitaria ha incluido la transferencia de tecnología médica y capacitación operativa para el personal salvadoreño que brindará atención en estos puntos, lo que ha fortalecido la infraestructura de emergencia en el país.

Las autoridades subrayaron que estos recursos buscan atender tanto emergencias inmediatas como condiciones de salud crónicas en lugares con gran tráfico de visitantes.

Las seis cabinas entregadas cuentan con equipamiento completo para la atención médica, incluyendo camilla para pacientes, oxígeno, iluminación interna, farmacia abastecida y dispositivos como tensiómetros y extensómetros. Según precisaron desde el Ministerio de Salud, las unidades están dotadas para la prestación de cuidados intensivos, atención primaria y odontológica.

De izquierda a derecha se
De izquierda a derecha se encuentran: Adriana Mira, viceministra de cancillería salvadoreña; Francisco Alabi, Ministro de Salud; Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador; Fernando López, Ministro de Medio Ambiente. Foto cortesía

El titular de Salud, Francisco Alabi, explicó durante la inauguración que la inversión estadounidense asciende a cerca de USD 1 millón y recalcó la capacidad integral de las nuevas clínicas para responder a enfermedades crónicas, crisis hipertensivas, descompensaciones por diabetes o accidentes frecuentes en zonas recreativas. Alabi enfatizó: “Estas clínicas cuentan con todo lo necesario para dar atención inmediata en situaciones críticas”.

Por parte de la sede diplomática, la encargada de Negocios, Naomi Fellows, informó que cinco de las seis cabinas ya han comenzado a operar y destacó el impacto que tendrán en la prevención de enfermedades: “Estas clínicas ofrecen más acceso a salud, prevención y mayor tranquilidad para las comunidades que las utilizan.

Cuando la atención médica está al alcance, las familias pueden atenderse a tiempo, prevenir enfermedades y evitar complicaciones", señaló Fellows.

Entre los destinos seleccionados para la instalación de las cabinas médicas se encuentran el parque natural Cerro Verde en Santa Ana, el parque recreativo Apulo en San Salvador, el parque acuático Amapulapa en San Vicente, el Turicentro Ichanmichen en La Paz y la Unidad de Salud de Rancho Quemado en Morazán.

Impacto institucional y para el desarrollo

La viceministra de cancillería salvadoreña, Adriana Mira, interpretó la donación como un símbolo de la “relación sólida y saludable” entre ambas naciones, enfatizando que los “hospitales contenedores” permiten fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria en sectores clave.

En el acto protocolario, el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López subrayó el valor preventivo de estas infraestructuras, en particular para quienes visitan el Parque Nacional Los Volcanes: “Desde aquí, muchas personas inician recorridos que requieren preparación, acompañamiento y seguridad. Las nuevas cabinas permiten brindar primeros auxilios de forma oportuna y reducen riesgos para visitantes y personal del área”.

La implementación de estos recursos refleja un modelo de cooperación internacional centrado en la resiliencia sanitaria y la prevención de emergencias, dentro de un contexto regional caracterizado por el incremento de la actividad turística y la demanda de servicios de salud en ubicaciones remotas.

Temas Relacionados

SaludEmbajada de Estados UnidosMinisterio de SaludDepartamento de Defensa de Estados UnidosEl SalvadorCerro VerdeInfraestructura sanitariaEmergenciasFrancisco Alabi

Últimas Noticias

Niños de parvularia en El Salvador recibirán tablets como parte del nuevo programa educativo

La entrega de dispositivos forma parte de la estrategia Mi Nueva Escuela, impulsada por el Gobierno para modernizar la educación y brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes del sistema público

Niños de parvularia en El

Panamá cierra términos de financiamiento con garantías del Banco Mundial

La operación permitirá refinanciar deuda con vencimientos cercanos y reducir el costo financiero mediante garantías multilaterales

Panamá cierra términos de financiamiento

42 diputados costarricenses aprueban en segundo debate Ley Contra el Sicariato

Congresistas adicionaron 2 artículos al Código Penal para aumentar penas a quienes maten a una persona por petición y encargo y a quien realice la solicitud

42 diputados costarricenses aprueban en

La producción avícola en El Salvador supera los 23 millones de aves en 2025

El último Censo Agropecuario y de Pesca del Banco Central de Reserva (BCR) destaca el predominio de los pollos para engorde y la estructura ampliamente adulta de los productores

La producción avícola en El

Las autoridades y el sector privado participan en la formulación del Plan Metropolitano para San Salvador

Las reuniones incluyeron la discusión de proyectos enfocados en promover la movilidad eficiente, la protección ambiental y el estudio de ciencias aplicadas, como la oceanografía y la biología marina, en el ámbito metropolitano

Las autoridades y el sector

TECNO

La inteligencia artificial promete hasta

La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

Gmail tiene novedades: la IA Gemini acaba de hacer un cambio histórico

Nuevas pistas de lo que sería el primer dispositivo de OpenAI: unos auriculares con IA

Así será el impacto tecnológico en la vida diaria este 2026 con la IA física y más automatización

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Paul Mescal compartió facetas desconocidas:

Paul Mescal compartió facetas desconocidas: sus películas, bandas y poesías favoritas

Emilia Clarke sorprendió con una transformación radical y habló del papel extremo en Ponies: “Fue uno de los mayores retos de mi carrera”

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

El K-pop se apodera de las nominaciones principales de los Grammy 2026

Taylor Swift será incorporada al Salón de la Fama de los Compositores tras dos décadas de carrera

MUNDO

Dinamarca desplegó una unidad de

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Suni Williams anunció su retiro de la NASA tras 27 años de servicio: “El espacio es mi lugar favorito”

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional

Estados Unidos comenzó a transferir detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak