La colombiana Paula Patiño conquista la cuarta etapa del Tour El Salvador 2026

Paula Patiño, del equipo Laboral Kutxa, se impuso con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 57 segundos en la etapa final. (Foto: MOPT)

El ciclismo femenino internacional vivió una jornada de definiciones en El Salvador, donde la colombiana Paula Patiño se adjudicó la victoria absoluta en la etapa 4 del Tour El Salvador 2026. La deportista selló su conquista tras imponerse en la etapa final, una carrera de 96 kilómetros que enlazó la ciudad de Santa Ana con Metapán y regreso.

La población local, especialmente en Santa Ana y Metapán, se volcó a las calles para animar a las ciclistas, generando un ambiente festivo y de apoyo inusual en el circuito. Los aplausos y vítores acompañaron cada vuelta, mientras el pelotón afrontaba la última exigencia del certamen.

Las alternativas de la competencia se agitaron en los kilómetros finales. Fue entonces cuando Paula Patiño, junto a sus compatriotas Jessenia Meneses y Jannie Milena Salcedo, así como la británica Francesca Hall, protagonizaron una fuga decisiva.

El desenlace favoreció a la corredora del equipo Laboral Kutxa, quien cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 57 segundos.

La diferencia de 55 segundos que Patiño obtuvo respecto al pelotón resultó definitiva. Ese margen le permitió superar en la clasificación general a la española Ainara Albert, quien compite para Cogeas Roland y finalizó a 46 segundos de la ganadora.

El podio lo completó la también integrante de Laboral Kutxa, Naia Amondarain, a 49 segundos.

El público de Santa Ana y Metapán llenó las calles para apoyar el ciclismo femenino internacional en El Salvador. (Foto: MOPT)

La cuarta etapa introdujo dos metas volantes de sprint intermedios, capturadas por Salcedo y Meneses, mientras que el premio de montaña recayó en esta última.

El título de reina de la montaña fue para la italiana Irene Cagnazzo, del equipo BePink. La regularidad de Jannie Milena Salcedo la llevó a quedarse con la clasificación por puntos.

En la categoría Sub 23, la rusa Anastasiya Samsonova mantuvo el liderazgo desde el prólogo y alzó la distinción al mejor talento joven. La colombiana Luciana Osorio fue reconocida por su combatividad a lo largo de la competencia.

Con la conclusión del Tour El Salvador 2026, las corredoras disfrutarán de dos días de pausa antes de iniciar el circuito de seis pruebas Grand Prix. El calendario continuará el sábado 24 de enero con el circuito San Salvador – La Paz – Panchimalco, donde las aspirantes buscarán nuevos triunfos en territorio salvadoreño.

El Tour El Salvador 2026: una vitrina para el ciclismo femenino

El Tour El Salvador 2026 representa una de las pruebas por etapas más relevantes del calendario femenino en América Latina. Este evento reúne a ciclistas de alto nivel de distintos continentes, consolidando al país centroamericano como un escenario clave para el desarrollo del deporte.

El evento otorgó premios a las ganadoras de metas volantes, sprint, montaña y regularidad durante la cuarta etapa. (Foto: MOPT)

La competencia se extiende durante cuatro días e incluye recorridos que atraviesan diferentes departamentos de El Salvador, con etapas que combinan tramos planos y desafíos de montaña.

En la edición 2026, participan cerca de 80 corredoras, distribuidas en equipos internacionales y nacionales, lo que proporcionó una amplia diversidad de talentos y estrategias de carrera.

Más allá de la lucha por la clasificación general, el Tour incluye distinciones específicas como la reina de la montaña, la clasificación por puntos, el mejor talento sub 23 y la distinción a la combatividad.

De esta manera, el evento no solo promueve la competencia deportiva, sino que también fomenta la integración de nuevas generaciones y la proyección de ciclistas jóvenes a nivel internacional.