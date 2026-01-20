Alcaldía de San Miguel Centro adjudica construcción de clínica veterinaria en el oriente de El Salvador

Alcaldía de San Miguel Centro adjudica construcción de clínica de mascotas. (Pexels)

La alcaldía de San Miguel Centro adjudicó la construcción de la clínica veterinaria “Patitas Felices” a la empresa Parada Jaime Constructores, S.A. de C.V., que deberá completar el proyecto en 120 días por un monto de $572,621.64, según informó el medio diario El Mundo.

Este anuncio responde al compromiso previamente asumido por el alcalde Alex Torres, quien, en el primer semestre de 2025, identificó la clínica como una de las obras municipales prioritarias para la ciudad.

En la licitación competitiva, el contrato fue asignado a Parada Jaime Constructores, S.A. de C.V. el 3 de diciembre de 2025, como lo consigna el sitio de Compras Públicas de El Salvador (Comprasal). El proceso administrativo corresponde al identificador 9252-2025-P0185 y establece un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta empresa ya había celebrado otros contratos con el Estado, entre ellos la “Pavimentación de la calle principal de Altos de La Toma, municipio de Aguilares”, en San Salvador, cuya adjudicación también se efectuó mediante licitación pública por $167,825.42, con un período de ejecución de 120 días, según diario elmundo.

El proyecto deberá durar 120 días, por un monto de $572,621.64- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video divulgado por Alex Torres al presentar el proyecto destacó la promesa de “un espacio moderno” equipado con consultorios, quirófanos, rayos X, área de hospitalización, sala de espera y zona de baño y secado para mascotas. Estos detalles anticipan la modernización de la atención veterinaria pública en San Miguel.

Alcaldía de San Salvador centro habilita espacios para sepultura de mascotas

Recientemente, la comuna capitalina habilitó espacios exclusivos para la sepultura de mascotas en el cementerio La Bermeja, marcando un precedente en la ciudad. La iniciativa convierte a La Bermeja en el primer camposanto municipal que ofrece un servicio reglamentado para animales de compañía.

El proyecto responde a una modificación reciente en la normativa local, que ahora permite a los habitantes de San Salvador brindar un entierro formal a sus mascotas. A su vez, la alcaldía estableció sectores y procedimientos diferentes para animales provenientes de refugios o que vivieron en la vía pública.

Según explicó el alcalde Mario Durán en un video difundido en redes sociales, los entierros de animales rescatados de la calle o albergues se realizarán sin costo en el área denominada “Patitas del cielo”.

La comuna capitalina habilitó espacios exclusivos para la sepultura de mascotas en el cementerio La Bermeja. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El funcionario puntualizó: “Hemos habilitado ya el cementerio municipal para mascotas con el objetivo de que podamos dignificarlos en esa partida que ellos tienen que tener en algún momento. Esto va a ser en el cementerio La Bermeja. Son dos jardines muy bonitos, muy especializados”, expresó Durán.

Para quienes opten por sepultar a sus mascotas bajo resguardo personal, la zona asignada como “Jardín de huellitas” establece un costo máximo de USD 70. Adicionalmente, la reforma a la Ordenanza reguladora de tasas por la prestación de servicios de cementerio del distrito de San Salvador fija una prórroga anual de USD 14,90 para conservar los restos, junto con USD 3,45 por ornato y limpieza.

Mario Durán aseguró que “los precios son sumamente accesibles”, remarcando el compromiso municipal de ofrecer sepulturas dignas y gratuitas para animales desamparados, según reiteró en sus declaraciones públicas.

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre el proceso y la disponibilidad comunicándose con la alcaldía de San Salvador al 2225-7777. Con esta medida, La Bermeja se posiciona como referencia institucional para el último adiós de los animales de compañía, en un contexto donde hasta ahora solo existían alternativas privadas sin regulación en la capital.