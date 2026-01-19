La ciclista Ainara Albert Bosch extiende su liderazgo en el Tour El Salvador 2026

Albert Bosch celebró el apoyo de su equipo y fue reconocida por mantenerse en el primer puesto de la clasificación general del Tour El Salvador 2026. Foto cortesía Secretaría de Prensa

La ciclista española Ainara Albert Bosch mantuvo el liderazgo general en la segunda etapa del Tour El Salvador 2026, tras alcanzar el primer puesto en la meta ubicada en Sonsonate el martes, luego de completar un recorrido de 91 kilómetros sobre la costa de El Salvador junto a los principales equipos internacionales.

El Tour El Salvador se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más relevantes de la región. La ruta seleccionada para esta edición atraviesa enclaves turísticos y tramos estratégicos, potenciando la visibilidad global del país y posicionando a El Salvador como sede de circuitos de ciclismo de élite.

Desde su creación, la competencia ha incentivado el desarrollo del ciclismo femenino en Centroamérica y atrae a equipos de Europa y América Latina, promoviendo así el intercambio deportivo y la profesionalización de las ciclistas participantes.

La ciclista española Ainara Albert Bosch lidera la segunda etapa del Tour El Salvador 2026 tras completar un recorrido de 91 kilómetros junto a los mejores equipos internacionales. Foto cortesía Secretaria de Prensa

Etapa decisiva y nueva líder del circuito

El trayecto, que partió desde el bypass hacia Surf City y culminó sobre la calle Acaxual en Sonsonate, puso a prueba la capacidad táctica de las competidoras, obligándolas a administrar cada esfuerzo y cuidar la hidratación para no perder contacto con el pelotón. El entorno natural de la costa y el diseño del circuito agregaron variables de resistencia y estrategia a la carrera.

Ainara Albert Bosch, representante del equipo Cogeas Roland, consolidó su superioridad y avanzó como líder general del Tour. En sus declaraciones tras la etapa, la española afirmó: “Muy feliz de este equipo, que es una gran familia, se lo merecían (...). Hemos estado muy listas, muy atentas, el equipo me ha guardado mucho”. Su desempeño durante la competencia ha sido constante, marcando un ritmo destacado desde el inicio del circuito.

El evento Tour El Salvador 2026 impulsa el desarrollo del ciclismo femenino en Centroamérica y consolida a El Salvador como sede de grandes circuitos internacionales. Foto cortesía Secretaría de Prensa

Consistencia y reconocimientos recientes

Albert Bosch obtuvo anteriormente el segundo lugar en el circuito disputado el domingo 18 y fue distinguida con un premio por mantenerse al frente de la clasificación general. Su historial en el Tour incluye también el segundo puesto en el Prólogo del viernes 17, lo que confirma la regularidad y el alto nivel de su rendimiento durante las diferentes etapas del evento.

La española alcanzó la meta tras superar las últimas rectas, cediendo apenas unos segundos frente a sus rivales más cercanas en jornadas previas.

La edición de Tour El Salvador 2026 de ciclismo femenino fue avalado por la Unión de Ciclistas Internacional (UCI), incluyendo a más de 120 participantes de distintas partes del mundo que se integrarán en los recorridos para conseguir ganar el torneo, pero también sumar puntos para el ranking mundial.

El Tour El Salvador favorece la profesionalización de las ciclistas y promueve el intercambio deportivo internacional, reuniendo a atletas de varias regiones del mundo. Secretaría de Prensa

Las autoridades locales detallaron que el certamen contará con 11 rutas a lo largo del país, y se desarrollará desde el 16 de enero hasta el 31 de agosto.

En total están participando 18 equipos de 12 países diferentes el certamen, algunos de los países que tienen representación son Suiza, China, España, Italia, México, Panamá, Rusia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y El Salvador entre otros.