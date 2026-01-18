El Salvador

Los vientos nortes provocan descenso de temperaturas en El Salvador

Las condiciones meteorológicas impulsadas por un sistema de alta presión han generado ráfagas intensas y enfriamiento en distintas zonas del país, afectando especialmente las áreas montañosas y elevando el nivel de alerta para la población civil ante la posible caída de árboles.

Las Pilas, en Chalatenango, reportó 12,2°C, lo que resalta la intensidad de los vientos y las bajas temperaturas en áreas montañosas provenientes del noreste. Foto cortesía

Un nuevo ingreso de vientos nortes ha impactado en El Salvador desde este domingo, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con ráfagas que podrían llegar hasta 80 kilómetros por hora en zonas altas del país.

Estas condiciones han provocado un descenso sensible de las temperaturas, especialmente en regiones de mayor elevación, y se espera que persistan hasta el miércoles.

La actual situación meteorológica responde a la presencia de un sistema de alta presión ubicado sobre el sur de Estados Unidos y el Golfo de México.

Dichas condiciones han impulsado un frente frío por el Caribe, lo que ha favorecido la llegada de vientos provenientes del noreste, se espera que el cielo esté poco nublado en El Salvador.

En estos eventos, las temperaturas nocturnas suelen descender de manera acentuada, generando noches frescas que contrastan con ambientes más cálidos durante el día.

Tras el ingreso de los vientos nortes el MARN ha registrado ráfagas de viento entre 35 y 55 km/h. Foto cortesía Medio Ambiente

Caída de temperatura y afectaciones en las zonas altas

La Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN registró las temperaturas más bajas en la estación de monitoreo de Finca Los Andes, cercana a El Congo en el departamento de Santa Ana, donde el termómetro descendió hasta los 11°C durante la madrugada del domingo. Este registro resulta considerable debido a la elevación de la zona, uno de los accesos principales a Santa Ana.

Por su parte, en la región montañosa de Las Pilas, en Chalatenango, se documentó un descenso hasta 12,2°C, área reconocida por sus nacimientos de agua y valor hidrológico.

Las ráfagas de viento, que continuarán en las próximas jornadas, tendrán mayor intensidad en las zonas altas o donde el terreno favorezca su aceleración adicional. Para el miércoles, aún se estiman vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico del MARN anticipa que el cielo permanecerá con poca nubosidad y sin ocurrencia de lluvias. Durante el día, aunque las temperaturas serán más bajas, se espera un clima cálido en exteriores y temperaturas agradables bajo sombra.

Afectación a actividades productivas

Las autoridades han emitido recomendaciones a la población civil, alertando sobre un riesgo elevado de caída de ramas, árboles y vallas publicitarias ante la fuerza de las ráfagas.

El MARN aconsejó mantenerse actualizado sobre los informes meteorológicos oficiales para evitar riesgos innecesarios. Asimismo, instaron a evitar la quema agrícola durante este periodo de vientos fuertes, debido al potencial de propagación descontrolada del fuego.

Quienes se dedican a la navegación marítima y aérea, así como a la pesca artesanal o deportiva, deberán evaluar de manera rigurosa las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de emprender sus labores, siguiendo siempre las orientaciones de la Dirección General de Protección Civil.

En las recomendaciones divulgadas, el Ministerio de Medio Ambiente remarcó: “precaución y evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes”.

