Mike Bahía enciende el Centro Histórico de San Salvador en la apertura del Tour El Salvador 2026

El evento inaugural del Tour El Salvador 2026 contó con la presencia internacional de Mike Bahía y actividades culturales para toda la familia. (Foto: @SecPrensaSV)

La apertura del Tour El Salvador 2026 ha movilizado a más de 120 representantes de equipos femeninos profesionales y atraído a una multitud al Centro Histórico de San Salvador, marcando el inicio de una quincena de etapas que buscan impulsar la proyección internacional del país y fortalecer el turismo. La presentación oficial se extendió hasta altas horas e incluyó un concierto gratuito del colombiano Mike Bahía, quien celebró el renovado ambiente cultural y la hospitalidad de los anfitriones. Los asistentes, tanto nacionales como extranjeros, reconocieron la atmósfera de seguridad y transformación que distingue hoy a la capital.

Durante el evento inaugural, ciudadanos y visitantes destacaron el cambio en la percepción de seguridad. Según Edwin Ponce, presente en la ceremonia, “El país antes era diferente, esto no se podía vivir por la inseguridad, gracias al Presidente Nayib Bukele todo ha cambiado.” Por su parte, Azucena Martínez remarcó, al ser consultada por la Secretaría de Prensa, “Hemos notado el cambio.” El Gobierno desplegó operativos de seguridad y Protección Civil para salvaguardar a los asistentes, en una estrategia que refuerza la nueva imagen de la ciudad.

El Tour El Salvador 2026 congrega a más de 120 equipos femeninos y miles de espectadores en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto: @SecPrensaSV)

El Tour El Salvador 2026 representa la tercera edición consecutiva tras el regreso de la competencia, consolidando a la nación como sede de eventos deportivos de talla internacional. Con equipos como XDS China Women Cycling, Manzate La Selva No Varix y la Selección Colombia entre los participantes, las atletas recorrerán circuitos urbanos y rutas emblemáticas como Flor Blanca, Lago de Coatepeque, Cerro Verde y Surf City. El recorrido, según la programación oficial, comprende etapas en distintas regiones: el 18 y 19 de enero las rutas partirán de San Salvador hacia La Libertad y Sonsonate, mientras que en días posteriores, ciclistas cruzarán por Santa Ana, Usulután y el escenario costero de La Libertad en el Circuito Surf City.

De acuerdo con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, la competencia contará con un amplio despliegue logístico. El plan incluye controles viales y cierres temporales en los puntos críticos del recorrido para permitir el paso de la caravana ciclista y garantizar la seguridad tanto de competidoras como del público.

El ambiente festivo se complementa con un enfoque integral que, según la Secretaría de Prensa, promueve el deporte femenino y la proyección turística salvadoreña. Decenas de familias acompañaron el acto protocolario de presentación de las ciclistas, disfrutando además de actividades culturales y de la música en directo. Para Mike Bahía, quien regresó tras cuatro años, la transformación es perceptible: “Siempre me he llevado la misma percepción de la calidez y del calor humano y los buenos anfitriones que han sido, pero tengo que ser honesto, se ve algo distinto, se siente un país renovado.”

Las ciclistas de distintos países han llegado al país en las últimas horas./ Secretaría de Prensa de la Presidencia

El cronograma contempla doce etapas y grandes premios especiales hasta el 31 de enero. Los competidores acumularán puntos de ranking internacional y recorrerán desde espacios urbanos hasta la zona volcánica y destinos turísticos emergentes. Las competencias podrán seguirse a través de ESPN y Disney +.

Además del aspecto estrictamente deportivo, los organizadores y el Gobierno de El Salvador apuestan a consolidar el Tour como vitrina global para mostrar avances en desarrollo, convivencia y capacidades logísticas. La presencia de medios internacionales, la cobertura en tiempo real y la afluencia de visitantes refuerzan la estrategia de utilizar eventos de clase mundial como herramienta de dinamización económica y posicionamiento internacional.