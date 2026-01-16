El Salvador

Romeo Rodríguez: “El viaducto de Los Chorros tiene un avance del 50% y la ampliación de la autopista será visible este año”

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que la construcción del viaducto de Los Chorros alcanzó el cincuenta por ciento de avance y que durante este año los usuarios podrán observar la ampliación de la autopista, que incluirá ocho carriles en los tramos más transitados y obras complementarias como pasos multinivel y protección de taludes

Guardar
(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Obras Públicas)

El ministro de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Rodríguez, confirmó que la ampliación de la carretera Litoral, entre playa El Obispo y playa El Zonte, de dos a cuatro carriles a lo largo de veintitrés kilómetros, ya está adjudicada y se espera el inicio de las obras para febrero.

La intervención incluye la construcción de más de catorce puentes y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en las playas de La Libertad, en coordinación con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “Con estos trabajos se busca reducir la contaminación de los ríos que desembocan en las playas y potenciar el desarrollo turístico”, afirmó Rodríguez en entrevista.

En la misma entrevista, el funcionario informó que el viaducto de Los Chorros tiene un avance del 50% y se prevé que la mayor parte de la ampliación de la autopista esté visible este año. La megaobra contempla la construcción de un viaducto de más de un kilómetro, el puente de Los Guarumos de 600 metros y la ampliación de la vía a ocho carriles en los tramos más transitados. “Desde Las Delicias hasta el balneario de Los Chorros se podrá observar la autopista a cuatro carriles por sentido, con pasos multinivel y obras de protección en taludes”, detalló el ministro.

Viaducto de Los Chorros: inversión y fecha de inicio

La construcción del viaducto de Los Chorros forma parte de un proyecto vial que representa una inversión total estimada de 372 millones de dólares. El financiamiento proviene principalmente de préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con aprobaciones en 2021 y 2022.

La obra comenzó en 2023, tras la firma del contrato con la empresa coreana Dongbu Corporation. El proyecto incluye la edificación de un viaducto de aproximadamente 1.08 kilómetros, junto a la ampliación de la carretera en el tramo de Los Chorros y la construcción de un paso a desnivel hacia Colón. Las autoridades prevén finalizar la mayor parte de la ampliación para finales de 2026, mientras que el viaducto estaría concluido en 2027.

toma aérea de los avances
toma aérea de los avances de la construcción del viaducto y ampliación carretera Los Chorros. (Foto: @RomeoHerrera1)

Renovación de mercados y nuevas obras viales impulsan el desarrollo local y la inversión

El funcionario abogó que también están avanzado en la construcción y renovación de mercados municipales, como el de Santa Ana, donde ya se dio la orden de inicio a empresas constructoras, entre ellas una de origen español. Para el mercado de San Miguel, Rodríguez dijo que se coordina el traslado temporal de los vendedores y se gestiona una indemnización a través del Banco Mundial.

Durante la conversación, el ministro remarcó que la mejoría en la seguridad del país ha incentivado la inversión y el retorno de salvadoreños de la diáspora, lo que se traduce en desarrollo habitacional y comercial en zonas antes consideradas inaccesibles. “Ahora muchas personas están invirtiendo en el país porque se sienten seguras, algo que no ocurría antes”, puntualizó Rodríguez.

La agenda de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas incluye también la próxima licitación del bypass Popa, una nueva carretera de más de cuatro kilómetros con un puente tirantado, cuyo financiamiento y supervisión cuenta con el respaldo del Banco Mundial.

Según el titular de la cartera, el proyecto podría iniciar a mediados de año. Entre las prioridades figura también la atención a emergencias, como la reconstrucción de mercados afectados por incendios y la ejecución de indemnizaciones para comerciantes que han perdido sus bienes materiales. “Ya estamos trabajando en la solución”, concluyó Rodríguez.

Temas Relacionados

Viaducto de Los ChorrosRomeo RodríguezObras públicasInfraestructura vial

Últimas Noticias

402 jóvenes participarán como observadores de las elecciones presidenciales

Deberán emitir un informe del proceso a la Defensoría de los Habitantes. Los jóvenes estarán presentes en 72 cantones, es decir el 86%, en las siete provincias y portarán un chaleco y una gorra con el logo de la Defensoría

402 jóvenes participarán como observadores

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Un reporte privado muestra un alza en las aspiraciones salariales, mientras las autoridades advierten que la tasa de desocupación podría ubicarse cerca del 10% a la espera de los datos oficiales de cierre de año

Panamá inicia 2026 con señales

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó que el Estado ha recuperado más de $84 millones, incluyendo $70 millones pagados por Odebrecht por multa y $10.3 millones por acuerdos de pena

Juicio Odebrecht entra en receso

Panamá abre el debate para mezclar etanol en la gasolina

El Gobierno propone importar el biocombustible en una primera etapa mientras se construye la capacidad productiva local

Panamá abre el debate para

El gobierno de Guatemala suscribe acuerdos con Estados Unidos para modernizar la infraestructura

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los ministros de Defensa e Infraestructura junto al embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley, celebraron la noche del jueves 15 de enero, la firma de dos Cartas de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) .

El gobierno de Guatemala suscribe

TECNO

X reporta fallas a nivel

X reporta fallas a nivel global: no carga publicaciones ni permite iniciar sesión

La revancha de Google: cómo DeepMind recuperó el liderazgo en la carrera global por la inteligencia artificial

Por qué descargar aplicaciones como Xuper TV o Magis TV para ver contenidos gratis puede traer problemas legales

Así es Creator Studio, la apuesta de Apple para usuarios creativos sin Adobe

Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

“No fue el mejor padre

“No fue el mejor padre en ocasiones”: Jack Osbourne se refirió a la paternidad de Ozzy

Mickey Rourke insiste en devolver el dinero de las “vergonzosas” donaciones que recibió para evitar su desalojo

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

La serie de ‘Harry Potter’ para HBO encuentra su banda sonora: este será el legendario compositor encargado de ponerle música

MUNDO

El régimen iraní pide hasta

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní

Renunció el primer ministro de Yemen y fue sustituido por su canciller