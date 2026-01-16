Romeo Rodríguez: “El viaducto de Los Chorros tiene un avance del 50% y la ampliación de la autopista será visible este año”

(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Obras Públicas)

El ministro de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Rodríguez, confirmó que la ampliación de la carretera Litoral, entre playa El Obispo y playa El Zonte, de dos a cuatro carriles a lo largo de veintitrés kilómetros, ya está adjudicada y se espera el inicio de las obras para febrero.

La intervención incluye la construcción de más de catorce puentes y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en las playas de La Libertad, en coordinación con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). “Con estos trabajos se busca reducir la contaminación de los ríos que desembocan en las playas y potenciar el desarrollo turístico”, afirmó Rodríguez en entrevista.

En la misma entrevista, el funcionario informó que el viaducto de Los Chorros tiene un avance del 50% y se prevé que la mayor parte de la ampliación de la autopista esté visible este año. La megaobra contempla la construcción de un viaducto de más de un kilómetro, el puente de Los Guarumos de 600 metros y la ampliación de la vía a ocho carriles en los tramos más transitados. “Desde Las Delicias hasta el balneario de Los Chorros se podrá observar la autopista a cuatro carriles por sentido, con pasos multinivel y obras de protección en taludes”, detalló el ministro.

Viaducto de Los Chorros: inversión y fecha de inicio

La construcción del viaducto de Los Chorros forma parte de un proyecto vial que representa una inversión total estimada de 372 millones de dólares. El financiamiento proviene principalmente de préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con aprobaciones en 2021 y 2022.

La obra comenzó en 2023, tras la firma del contrato con la empresa coreana Dongbu Corporation. El proyecto incluye la edificación de un viaducto de aproximadamente 1.08 kilómetros, junto a la ampliación de la carretera en el tramo de Los Chorros y la construcción de un paso a desnivel hacia Colón. Las autoridades prevén finalizar la mayor parte de la ampliación para finales de 2026, mientras que el viaducto estaría concluido en 2027.

toma aérea de los avances de la construcción del viaducto y ampliación carretera Los Chorros. (Foto: @RomeoHerrera1)

Renovación de mercados y nuevas obras viales impulsan el desarrollo local y la inversión

El funcionario abogó que también están avanzado en la construcción y renovación de mercados municipales, como el de Santa Ana, donde ya se dio la orden de inicio a empresas constructoras, entre ellas una de origen español. Para el mercado de San Miguel, Rodríguez dijo que se coordina el traslado temporal de los vendedores y se gestiona una indemnización a través del Banco Mundial.

Durante la conversación, el ministro remarcó que la mejoría en la seguridad del país ha incentivado la inversión y el retorno de salvadoreños de la diáspora, lo que se traduce en desarrollo habitacional y comercial en zonas antes consideradas inaccesibles. “Ahora muchas personas están invirtiendo en el país porque se sienten seguras, algo que no ocurría antes”, puntualizó Rodríguez.

La agenda de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas incluye también la próxima licitación del bypass Popa, una nueva carretera de más de cuatro kilómetros con un puente tirantado, cuyo financiamiento y supervisión cuenta con el respaldo del Banco Mundial.

Según el titular de la cartera, el proyecto podría iniciar a mediados de año. Entre las prioridades figura también la atención a emergencias, como la reconstrucción de mercados afectados por incendios y la ejecución de indemnizaciones para comerciantes que han perdido sus bienes materiales. “Ya estamos trabajando en la solución”, concluyó Rodríguez.