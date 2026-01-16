Más de 8.5 millones de neonatos de tortuga marina han sido liberados en las playas de El Salvador

Más de 230,000 huevos de tortuga marina se han incubado en las playas de El Salvador. (Video: FIAES)

En las playas de El Salvador, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y sus aliados reportan avances sostenidos en la conservación de tortugas marinas, con la incubación y liberación de más de 8.5 millones de neonatos como parte de las acciones técnicas desarrolladas bajo el Programa Océanos. Esta estrategia nacional, articulada entre el FIAES, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), organizaciones aliadas y comunidades costeras, ha permitido consolidar un modelo integral de protección de ecosistemas arrecifales y costero-marinos.

Desde la firma en 2021 del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales y Arrecifes de Coral (TFCCA) entre El Salvador y Estados Unidos, FIAES ejecuta cuatro proyectos destinados a la conservación marina. Estas iniciativas, financiadas por el TFCCA, suman recursos y capacidades técnicas para asegurar la protección de tortugas marinas y otros ecosistemas vulnerables.

En el último periodo, el Programa Océanos ha logrado la incubación de más de 230,000 huevos y la liberación de 112,000 neonatos, con una inversión directa que supera los USD 500,000 orientados a la conservación y la gobernanza territorial.

Ejecuta cuatro proyectos destinados a la conservación marina. (Crédito: FIAES)

Estos avances han sido posibles gracias a la colaboración de organizaciones como Fundación Doménech, AMBAS Barra de Santiago, Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) y OIKOS Solidaridad, que implementan modelos de conservación enfocados en la investigación, el fortalecimiento comunitario y la gobernanza ambiental. El enfoque se basa en la incubación y liberación de huevos, el marcaje científico de tortugas, campañas de limpieza, estudios socioambientales y actividades educativas para niñez y juventud.

Deysi Piche, técnica de FIAES, afirma que el modelo nacional busca proteger ecosistemas completos. Margarita Ayala, de Fundación Doménech, señala que tras 18 años de trabajo en la Costa del Sol es posible ver el retorno de tortugas liberadas al inicio de los proyectos.

Eder Caceros, de AMBAS, destaca el impacto en la conciencia ambiental local mediante la liberación de más de 80,000 neonatos. Benjamín Alas, de OIKOS Solidaridad, subraya la importancia de medir el impacto social, ambiental y económico de las intervenciones.

En Jaltepeque, FIAES y Fundación Doménech desarrollan un proyecto que contempla la incubación de más de 40,000 huevos, la liberación de 32,000 neonatos, 12 campañas de limpieza y el marcaje de 100 tortugas. La Barra de Santiago y Costa del Sol también figuran como áreas clave para el fortalecimiento de la conciencia ambiental y la protección de tortugas.

Instituciones desarrollan proyecto que contempla la incubación de más de 40,000 huevos de tortuga marina. (Crédito: FIAES)

Recientemente, en Playa Barra Salada, Sonsonate, se realizó la liberación de más de 100 ejemplares de la especie golfina como parte de una estrategia que busca aumentar la supervivencia de los neonatos y fortalecer el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas.

La gobernanza ambiental, impulsada junto a FUNZEL, se fortalece mediante la gestión participativa y el desarrollo de planes de manejo en áreas costero-marinas. FIAES y sus aliados también evalúan el impacto socioeconómico de estas acciones y promueven alternativas de desarrollo tras la veda de 2019 para reducir la presión sobre las especies.

Actualmente, FIAES administra más de USD 100 millones en financiamiento ambiental y lidera proyectos emblemáticos como la restauración de la cuenca del río Lempa a través del programa “Somos Río Lempa”.