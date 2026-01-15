La Federación Salvadoreña impulsa una renovación histórica con Yamil Bukele

Bukele reconoció que los primeros avances han sido posibles gracias al desbloqueo de fondos internacionales (Foto: FESFUT)

Desde su llegada hace dos semanas a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele enfrenta el desafío de reconstruir un sistema que califica como aquejado por décadas de improvisación y carencias institucionales. En sus primeras intervenciones públicas, ha delineado un plan de trabajo que conjuga renovación administrativa, reformas en las divisiones inferiores y estrategias para fortalecer la selección mayor, subrayando que el objetivo principal no se limita a la obtención inmediata de resultados deportivos, sino a la consolidación de una estructura sustentable que impacte en el largo plazo.

Bukele reconoció que los primeros avances han sido posibles gracias al desbloqueo de fondos internacionales. Según detalló, “hay 1,6 millones de dólares que estaban destinados como que para remodelaciones..., pero no los perdimos, y vamos al ‘software 3.0’ que nos va a arrojar otra cantidad de dinero, que esperamos ande alrededor de los 3 millones de dólares, y eso va a sumar 4,6 millones de dólares que están para invertir en proyectos”. Así, la gestión financiera representa un alivio para la federación, que además cuenta con cerca de 900 mil dólares en fondos propios, aunque, según el, este monto resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades.

En los primeros días, la federación experimentó cambios profundos tanto en su estructura administrativa como en lo deportivo. Se han renovado cargos en áreas críticas como administración, recursos humanos y comunicaciones, acompañados por mejoras en infraestructuras básicas de la sede—condiciones que, de acuerdo con Yamil Bukele, son fundamentales para desarrollar un plan maestro sin el riesgo de derrumbe institucional. El acometimiento incluyó también la remodelación de espacios relevantes dentro de las oficinas y la dotación de condiciones mínimas, como la climatización y la rehabilitación de servicios sanitarios.

En cuanto a las divisiones menores, las visorías internacionales desempeñan un papel central en la estrategia. El proceso de captación de talento en Estados Unidos ha sido articulado bajo la coordinación de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos, quienes lideran expediciones y filtrado de prospectos salvadoreños. La magnitud del proyecto es significativa: “Han llegado una buena cantidad de futbolistas, entre 300 y 700, 300 para la sub-20 y 700 aproximadamente en los cuatro estados para la sub-17”, detalló el presidente de la federación. De ese universo inicial, los seleccionadores reducen el grupo a unos 80 jugadores, quienes pasan luego a etapas de validación en territorio estadounidense, antes de ser integrados a entrenamientos y cortes finales en El Salvador.

Bukele ha insistido en la importancia de comenzar procesos desde edades tempranas, adelantándose a los ciclos oficiales de la FIFA: “nosotros queremos empezar a entrenar desde los trece o menores de trece años y adelantarnos dos años”, explicó. El objetivo es conformar plantillas nacionales robustas y con continuidad, evitando la escasez de jugadores idóneos en la transición de categorías.

El trabajo en territorio salvadoreño avanza en paralelo con la reestructuración de las subfederaciones departamentales (ATSAS), con el mandato expreso de dotarlas de autonomía administrativa y consolidar la réplica federativa en los catorce departamentos. La federación centraliza la administración de recursos y la organización de torneos interdepartamentales, mientras que la formación de jugadores quedará a cargo de clubes y escuelas, rompiendo así con el paradigma de que la federación debe asumir todo el desarrollo deportivo a nivel local.

Bukele también destacó la puesta en marcha de programas sub-15 en las cuatro zonas del país (San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Usulután), cuyo estancamiento previo puso en riesgo fondos internacionales de la FIFA, ya reactivados bajo su gestión.

En lo relativo a la selección nacional mayor, la continuidad de Hernán Darío Gómez fue confirmada con la aclaración de que los contratos para todo el cuerpo técnico tendrán vigencia anual y estarán sujetos a evaluaciones de desempeño. Los microciclos de entrenamientos mensuales retornarán con la colaboración de la Primera División, excepción hecha de febrero, cuando se celebrará la Copa Presidente.

En cuanto a la competencia local, la federación mantendrá el formato tradicional para el torneo inmediato, debido a limitaciones de tiempo, pero anticipa cambios relevantes en el futuro: la idea es otorgar premios económicos al campeón de la etapa regular y reestructurar el calendario, de modo que el interés y el nivel competitivo se mantengan desde el primer partido. La próxima Copa Presidente, que inicia el 10 de febrero y cuya primera etapa contará con veinticuatro equipos, repartirá una bolsa económica inicial de 5.000 dólares a cada club participante y cantidades adicionales por avance de ronda—una política que Bukele considera esencial ya que “muchos equipos no hacen 5.000 dólares en una taquilla, por lo menos en la etapa regular”.

En el ámbito financiero, además del respaldo internacional, la FESFUT contará con una asignación de 350 mil dólares por parte del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), aunque Bukele advirtió que su doble función al frente de ambas instituciones limita el monto por razones de ética administrativa.

Respecto a las políticas disciplinarias y formativas, el presidente fue enfático: cualquier jugador que no cumpla los estándares físicos o nutricionales quedará fuera de las selecciones, subrayando la urgencia de modificar los hábitos desde edades tempranas para evitar problemas de profesionalidad y disciplina en la selección mayor. “Si no se adapta a estos hábitos, yo he dado la orden que lo corten inmediatamente de la selección”, afirmó ante el cuestionamiento de periodistas sobre indisciplina e irregularidades recurrentes en el fútbol nacional.

El plan a largo plazo se evidencia aún en fase de diagnóstico, con Bukele admitiendo que, tras apenas dos semanas de gestión, no es posible detallar todas las políticas y programas operativos, aunque reitera su compromiso de ejecutar los tres planes deportivos presentados en su trayectoria. El modelo está inspirado en una estructura de objetivos interrelacionados, con el propósito de crear condiciones básicas para que el fútbol salvadoreño pueda, en una o dos décadas, competir en mejores condiciones internacionales.

En lo deportivo, y mientras se avanza en la reestructuración administrativa y técnica, la federación descarta la organización de un amistoso frente a Argentina en junio de 2025, desmintiendo rumores difundidos en medios foráneos. En cuanto al arbitraje, prevé reemplazar la implementación del VAR, considerado inviable por sus costos, por un sistema de video soporte arbitral facilitado por la FIFA.

Por último, se anunció el lanzamiento de un concurso nacional para renovar el logo de la federación y la selección, con un premio de 2.000 dólares para cada ganador. El proceso estará abierto a toda la población, restringiendo el uso de inteligencia artificial y promoviendo la creatividad autóctona como símbolo de identidad colectiva.

Yamil Bukele aseguró que el éxito del fútbol salvadoreño dependerá del trabajo conjunto entre dirigentes, técnicos, jugadores, periodistas y aficionados, y que “el éxito al final del camino no va a ser solo de Yamil, va a ser de todos”.