Importadores de lácteos mantendrán sin cambios el precio del quesillo y queso duro para mayoristas

consumidores de lácteos comprando los productos (FOTO: MAG)

La Asociación Salvadoreña de Importadores de Lácteos (ASILAC) anunció que, aunque El Salvador atraviesa una etapa de escasez estacional de leche, los precios para mayoristas se mantendrán estables durante 2026, evitando ajustes al alza que puedan afectar el bolsillo de las familias.

Este compromiso refuerza la estabilidad de abastecimiento y responde al periodo en que los insumos lácteos suelen encarecerse por reducción de oferta, según declaraciones recogidas por Canal 12.

De acuerdo con ASILAC, el queso duro por mayor se comercializará entre $3 y $3.15 la libra, mientras que el quesillo oscilará entre $2.60 y $2.75 la libra.

Luis Cruz, representante del gremio, sostuvo al canal 12 que “poder mantener nuestros precios mayoristas de quesillo y queso tiene el objetivo de que las familias salvadoreñas no se vean afectadas. Esos son los precios base por mayor para que a partir de allí los comercializadores puedan llegar hasta el consumidor final con precios justos”.

Diferentes productos lácteos pesados y empaquetados para su venta (foto: MAG)

La gremial advirtió que esas tarifas apliquen únicamente al segmento mayorista y también invitó a distribuidores y comerciantes a respetar los valores base, con el propósito de evitar alzas injustificadas para el consumidor. El llamado busca frenar la especulación y asegurar la congruencia entre el precio fijado por los importadores y el monto final en el mercado.

Importaciones regionales

Voceros de ASILAC informaron que entre 35 y 40 plantas certificadas en Nicaragua exportan queso y quesillo hacia El Salvador. La cifra puede variar en función de procesos de renovación y certificación de las plantas, pero, según los últimos registros, suman aproximadamente 37 instalaciones activas.

La vocería destacó, en conversación con canal 12, los avances en la producción de leche centroamericana tras la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), lo que ha propiciado un equilibrio ganadero y un crecimiento sostenido del sector en los últimos tres años.

Muestra del producto final, luego de todo el proceso que tuvo la leche (foto: MAG)

En el listado de productos lácteos más consumidos por los salvadoreños figuran el queso duro viejo a un precio de $6 por libra, el queso cuajada en $3.30, la crema pura por $3.40 y el requesón con chile o loroco a $2.30. Todas estas cifras corresponden a las referencias publicadas por lácteos las ollitas en su página web: lasollitas.com, que actualiza periódicamente los valores para información del consumidor.

Ley de Sanidad Vegetal y Animal

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realiza inspecciones exhaustivas que inician en la División de Cuarentena Animal con la revisión documental, exigencia de permisos y análisis de laboratorio conforme a estándares internacionales. Superada la revisión documental, se efectúa una inspección física que verifica etiquetado, empaque al vacío, condiciones de refrigeración y transporte, entre otros criterios.

Todos los registros se integran al Sistema de Información en Sanidad Agropecuaria (SISA), que selecciona aleatoriamente los contenedores a muestrear por parte de la División de Productos de Origen Animal (DIPOA). Estos controles aseguran que los productos importados cumplan el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos (RTCA) y estén libres de contaminación. Si se detecta alguna irregularidad, las autoridades rechazan el ingreso de los lotes contaminados, lo que, según ASILAC y el canal 12, protege la salud pública y garantiza condiciones de competencia leal para los productores locales.