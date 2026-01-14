El Salvador

El gobierno de El Salvador incauta 375 kilos de droga en operativo reciente

Un operativo permitió localizar una importante cantidad de droga y la investigación continúa bajo el seguimiento de los organismos de seguridad, que han enfatizado la persistencia de los patrullajes en diversas zonas del país

Guardar
Foto cortesía de la red
Foto cortesía de la red social X del ministro Gustavo Villatoro

Las autoridades de El Salvador reportaron la incautación de 375 kilogramos de droga en un operativo reciente, según comunicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, mediante un mensaje en la red social X. La droga fue localizada durante un procedimiento de control, y el cargamento quedó bajo resguardo oficial, mientras avanza la investigación para determinar su origen y a los responsables involucrados.

Villatoro destacó la coordinación de las distintas instituciones de seguridad en la acción, y sostuvo que este decomiso se enmarca en la estrategia nacional para debilitar las estructuras del tráfico de estupefacientes.

El funcionario afirmó: “Hemos decomisado 375 kilos de droga”, al tiempo que señaló que los operativos de vigilancia y patrullaje continuarán de forma sostenida. Según el ministro, el cargamento confiscado será sometido a análisis y el caso ya está bajo investigación judicial.

Foto cortesía en la red
Foto cortesía en la red social X del ministro Gustavo Villatoro

Este hecho se suma a acciones recientes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de El Salvador en su combate contra las redes de narcotráfico. El último operativo relevante en altamar ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando las autoridades interceptaron una embarcación a unos 1.150 millas náuticas (2.130 kilómetros) de las costas salvadoreñas.

En esa intervención, se incautaron cerca de 1,7 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 44,8 millones de dólares en el mercado internacional, y fueron capturadas tres personas de nacionalidad ecuatoriana que tripulaban una embarcación de bajo perfil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la condena de los tres ecuatorianos involucrados en ese operativo, cuyo proceso judicial permanece abierto.

En casos similares, los tribunales salvadoreños han impuesto sentencias de hasta diez años de prisión a extranjeros implicados en el transporte de grandes cantidades de droga. Durante diciembre de 2025, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos y tres mexicanos por tráfico ilícito de drogas, tras comprobarse su participación en el traslado de 1.551 kilos de cocaína en octubre de 2024.

El Salvador mantiene su política de endurecimiento contra el narcotráfico

Las estadísticas oficiales señalan que en 2025, El Salvador decomisó un total de 25 toneladas de sustancias ilícitas, con un valor aproximado de 620 millones de dólares. De ese total, 22,5 toneladas fueron interceptadas en altamar por la Marina Nacional durante 16 operativos, lo que posiciona al país como un actor activo en la lucha regional contra el narcotráfico.

Foto cortesía en la red
Foto cortesía en la red social X del Ministerio de la Defensa Nacional

La legislación salvadoreña establece penas severas para los delitos de tráfico de drogas. Las reformas más recientes a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas prevén condenas de entre 20 y 30 años de prisión para quienes participan en redes criminales, maras, pandillas o agrupaciones terroristas. Además, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, los acusados pueden permanecer en prisión preventiva hasta siete años sin sentencia firme, según documentación de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El ministro Villatoro ha reiterado que el combate al narcotráfico seguirá como prioridad dentro de las políticas de seguridad del Ejecutivo. Las autoridades mantienen activos los operativos en distintas zonas del país y en aguas territoriales, con el objetivo de identificar rutas, métodos y responsables vinculados a las redes de tráfico.

Temas Relacionados

NarcotráficoEl SalvadorGustavo VillatoroSeguridad

Últimas Noticias

La comisión de postulación queda integrada para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Guatemala inicia cambios en el máximo órgano en materia electoral

La comisión de postulación queda

La Fiscalía ordena captura de siete personas por red de fraude financiero en oriente de El Salvador

Un grupo fue señalado por su supuesta participación en un esquema de créditos falsos que habría causado un perjuicio significativo a una entidad financiera, según documentos oficiales y declaraciones de las autoridades

La Fiscalía ordena captura de

Por qué el juicio Odebrecht marca un antes y un después en Panamá

La complejidad de este caso, con políticos de alto perfil y una extensa investigación, evidencia el compromiso de la sociedad panameña contra la corrupción endémica.

Por qué el juicio Odebrecht

Un peatón resulta atropellado en una avenida principal de San Salvador

Las cámaras de vigilancia de la alcaldía documentaron el instante en que un ciudadano fue embestido por un automóvil la noche del martes, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en la capital

Un peatón resulta atropellado en

La amenaza contra el presidente Chaves y la presencia de Bukele intensifican el debate sobre seguridad en Costa Rica

El proceso electoral se desarrolla bajo la atención de organismos judiciales y diplomáticos, con restricciones legales a la participación internacional y un enfoque creciente en la respuesta estatal frente al crimen organizado.

La amenaza contra el presidente

TECNO

Dónde está la papelera de

Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo recuperar archivos y chats

Los trabajos rutinarios, en la cuerda floja por la inteligencia artificial

Verificación de edad con IA de Roblox genera críticas: los adultos se hacen pasar por niños

Apple y la pesadilla de un prototipo perdido: cómo casi se filtra el primer iPhone antes de su lanzamiento

Para qué sirve el puerto USB del router y qué dispositivos puedes conectar

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

David Harbour y su lucha contra el estigma de la salud mental: “Buscar ayuda es lo más valiente que puedes hacer”

La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

Barry Manilow comparte alentadora actualización de su lucha contra el cáncer de pulmón

Emilia Clarke confirmó su retiro del género fantástico: “Es muy poco probable que me veas de nuevo sobre un dragón”

MUNDO

Francia registra más muertes que

Francia registra más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Mercados globales en alerta: el petróleo sube por la crisis en Irán mientras el oro alcanza un nuevo máximo histórico

Egipto anunció un acuerdo para el comité de tecnócratas palestinos que administrará Gaza bajo el plan de Trump

Cómo Noruega logró ser el país más sano de Europa mientras encabeza el consumo de carne procesada

Estados Unidos comenzó el retiro de su personal militar en Medio Oriente ante la escalada de tensiones con Irán