El gobierno de El Salvador incauta 375 kilos de droga en operativo reciente

Foto cortesía de la red social X del ministro Gustavo Villatoro

Las autoridades de El Salvador reportaron la incautación de 375 kilogramos de droga en un operativo reciente, según comunicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, mediante un mensaje en la red social X. La droga fue localizada durante un procedimiento de control, y el cargamento quedó bajo resguardo oficial, mientras avanza la investigación para determinar su origen y a los responsables involucrados.

Villatoro destacó la coordinación de las distintas instituciones de seguridad en la acción, y sostuvo que este decomiso se enmarca en la estrategia nacional para debilitar las estructuras del tráfico de estupefacientes.

El funcionario afirmó: “Hemos decomisado 375 kilos de droga”, al tiempo que señaló que los operativos de vigilancia y patrullaje continuarán de forma sostenida. Según el ministro, el cargamento confiscado será sometido a análisis y el caso ya está bajo investigación judicial.

Foto cortesía en la red social X del ministro Gustavo Villatoro

Este hecho se suma a acciones recientes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de El Salvador en su combate contra las redes de narcotráfico. El último operativo relevante en altamar ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando las autoridades interceptaron una embarcación a unos 1.150 millas náuticas (2.130 kilómetros) de las costas salvadoreñas.

En esa intervención, se incautaron cerca de 1,7 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 44,8 millones de dólares en el mercado internacional, y fueron capturadas tres personas de nacionalidad ecuatoriana que tripulaban una embarcación de bajo perfil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la condena de los tres ecuatorianos involucrados en ese operativo, cuyo proceso judicial permanece abierto.

En casos similares, los tribunales salvadoreños han impuesto sentencias de hasta diez años de prisión a extranjeros implicados en el transporte de grandes cantidades de droga. Durante diciembre de 2025, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos y tres mexicanos por tráfico ilícito de drogas, tras comprobarse su participación en el traslado de 1.551 kilos de cocaína en octubre de 2024.

El Salvador mantiene su política de endurecimiento contra el narcotráfico

Las estadísticas oficiales señalan que en 2025, El Salvador decomisó un total de 25 toneladas de sustancias ilícitas, con un valor aproximado de 620 millones de dólares. De ese total, 22,5 toneladas fueron interceptadas en altamar por la Marina Nacional durante 16 operativos, lo que posiciona al país como un actor activo en la lucha regional contra el narcotráfico.

Foto cortesía en la red social X del Ministerio de la Defensa Nacional

La legislación salvadoreña establece penas severas para los delitos de tráfico de drogas. Las reformas más recientes a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas prevén condenas de entre 20 y 30 años de prisión para quienes participan en redes criminales, maras, pandillas o agrupaciones terroristas. Además, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, los acusados pueden permanecer en prisión preventiva hasta siete años sin sentencia firme, según documentación de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El ministro Villatoro ha reiterado que el combate al narcotráfico seguirá como prioridad dentro de las políticas de seguridad del Ejecutivo. Las autoridades mantienen activos los operativos en distintas zonas del país y en aguas territoriales, con el objetivo de identificar rutas, métodos y responsables vinculados a las redes de tráfico.