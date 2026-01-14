Bukele: “Las pandillas son como el cáncer, al principio no se detecta”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica durante la visita del mandatario salvadoreño a Costa Rica para colocar la primera piedra del centro penitenciario similar al CECOT de El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participó en el acto de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en Costa Rica, con su homólogo Rodrigo Chaves, este miércoles 14 de enero en La Reforma.

Bukele describió la situación de seguridad en El Salvador como una experiencia de la que Costa Rica puede extraer lecciones.

El presidente salvadoreño defendió que la problemática de las pandillas se asemeja a un cáncer: al principio, casi no se percibe, aunque ya comienza a causar daños que pasan desapercibidos, explicó Bukele al referirse al proceso de deterioro social asociado al crimen.

Según Bukele, Costa Rica no experimenta la magnitud de violencia que precedió las reformas en El Salvador, pero el fenómeno crece de manera silenciosa, alimentando una amenaza latente.

“Yo he escuchado a las personas, pero el caso de Costa Rica no es igual al de El Salvador cuando empezó, pero como ustedes saben va ir creciendo es el equivalente a un cáncer. Cuando inicia es casi indetectable, ahí está y va haciendo daño, pero no se detecta”, señaló el funcionario.

Bukele remarcó la distinción histórica entre ambos países en materia de seguridad, pero advirtió sobre los efectos devastadores de tolerar la expansión de la delincuencia organizada.

El mandatario salvadoreño enfatizó: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación, se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”. El ejemplo salvadoreño, según el propio funcionario, ilustra las consecuencias de postergar medidas frente al avance del crimen.

El fenómeno de la criminalidad como gobierno paralelo

En su intervención, también Bukele subrayó que en contextos de debilidad institucional, la criminalidad termina por suplantar parcialmente la autoridad estatal. A su juicio, cuando las pandillas y el narcotráfico adquieren suficiente poder, constituyen un “gobierno paralelo” que disputa capacidad territorial al Estado y erosiona el orden democrático.

En palabras de Bukele: “Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no pasa en Costa Rica, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo, el país tiene dos gobiernos: el oficial elegido por el pueblo y el gobierno paralelo que es la dictadura de las pandillas, de los criminales, de los narcos”.

Agregó que la denominada “dictadura del crimen” llegó a ejercer mayor control territorial en El Salvador que la autoridad formal, en parte debido a que el “gobierno oficial era corrupto, incapaz y cómplice de la criminalidad”.

A pesar de elogiar el desarrollo costarricense en otras áreas, Bukele ofreció colaboración en seguridad. “Es un honor poder apoyarlos, Costa Rica es un país que nos supera a nosotros en la mayoría de temas, es un país que vemos con admiración y que podemos aprender de muchos temas. Pero en temas de seguridad por lo que nosotros ya vivimos podemos ayudar”.

En definitiva, el presidente salvadoreño insistió en que la experiencia de su país demuestra la importancia de detectar y enfrentar a tiempo las primeras señales del crimen organizado. “Al principio no se detecta, ahí está, va haciendo daño, pero no se detecta”, sostuvo.

Por su parte, en un giro decisivo en la estrategia contra el crimen organizado, el presidente de Costa Rica destacó que la iniciativa, inspirada en modelos internacionales como la legislación aplicada en Italia contra la mafia y en El Salvador frente a las pandillas, busca replicar resultados que han transformado entornos considerados entre los más inseguros del mundo.

Desde la colocación de la primera piedra, Chaves enfatizó ante los presentes que la obra ya supera la etapa de preparativos y que los trabajos avanzan tras finalizar los trabajos de nivelación. El mandatario prometió tiempos definidos: “en ciento noventa y cinco días costarricenses, las cosas que ustedes vieron en esos videos y en las palabras del señor presidente Bukele: se acabarán”.

Chaves atribuyó el éxito salvadoreño al trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, señalando que ese ejemplo debe ser replicado en Costa Rica para garantizar calles seguras y restituir una vida cotidiana libre de miedo.

Durante su discurso, Rodrigo Chaves subrayó la importancia de endurecer las penas y tipificar como delito la pertenencia a organizaciones criminales —algunas identificadas explícitamente por nombre— siguiendo la senda de la legislación italiana y salvadoreña.

El presidente costarricense anunció que en los próximos días presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley orientado a otorgar al Estado mayores herramientas jurídicas para frenar el avance del crimen organizado.

En su intervención, Chaves dedicó palabras directas a quienes criticaron la posibilidad de un centro penitenciario de esta naturaleza. Nombró a la contralora Marta Costa y a los diputados Jonathan Acuña del Frente Amplio y Gloria Navas, entre otros, señalando que dudaron que el proyecto fuera realizable. El mandatario afirmó: “Aquí está el tapabocas para ellos y los amantes del crimen organizado”.

El presidente insistió en que no basta con limpiar los centros penales dentro de las restricciones actuales. Reclamó una acción proactiva y simultánea de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, exigiendo que ambas instituciones dejen de obstaculizar y se unan al combate frontal contra las bandas organizadas.

La propuesta contempla que, tras tipificar como delito la pertenencia a grupos criminales, los acusados ingresen primero al centro de alta contención y luego enfrenten procesos judiciales por los delitos cometidos, tales como violación, asesinato y narcotráfico.

Al referirse a intentos pasados de reformas, Chaves recordó que hubo quienes prefirieron mantener posturas dialoguistas en vez de aceptar leyes que fortalecerían la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales. Se refirió específicamente a Rodrigo Arias Sánchez, criticando el enfoque de negociación y simulacro de actividad legislativa, al tiempo que defendió su propio estilo centrado en la acción tangible.

El presidente defendió los avances logrados, como la eliminación de “pulperías” dentro de las cárceles, el retiro de dinero en efectivo, la regulación de visitas y el control de la comunicación de los reclusos mediante la intervención de teléfonos y computadoras, procedimientos que, según Chaves, ya se han implementado en el sistema penitenciario costarricense respetando las normativas legales vigentes.

En palabras de Chaves, “Hoy queda claro que el miedo tiene que cambiar de lado, que el pueblo debe dejar de sentir miedo y los criminales deben tenerle al peso, temerle al peso de la ley”.

Chaves concluyó solicitando unidad nacional y apelando a la acción de todas las instituciones, dejando un mensaje dirigido tanto a quienes luchan contra el crimen como a quienes deban abandonar sus cargos por servir a intereses delictivos. Invocó los ejemplos de El Salvador e Italia, y reafirmó la voluntad de avanzar hacia una Costa Rica más segura: “Dios mediante, lo lograremos. Que Dios bendiga a El Salvador, a su presidente y que Dios bendiga a nuestra amadísima patria, Costa Rica”.