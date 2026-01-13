El Salvador

Nayib Bukele arribó a Costa Rica donde se reunirá con Rodrigo Chaves

Ambos presidentes mantendrán una cumbre donde hablarán sobre diferentes asuntos relacionados con la seguridad regional. Mañana inaugurarán un penal de máxima seguridad

Asunción del presidente de El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, realiza una visita oficial a Costa Rica. El mandatario salvadoreño arribó al país centroamericano hace unos minutos en el marco de una gira diplomática que busca fortalecer los lazos bilaterales y explorar oportunidades de cooperación en distintas áreas.

Bukele fue recibido por autoridades locales y sostendrá reuniones con representantes del gobierno costarricense. Las conversaciones incluirán temas como la integración regional, el intercambio comercial y la colaboración en materia de seguridad.

Fuentes diplomáticas señalaron que ambas partes manifestaron interés en profundizar la cooperación tecnológica y el intercambio de experiencias en políticas públicas.

Bukele fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive. (Foto: Gobierno de El Salvador)

El programa de la visita contempla una agenda de trabajo que incluye encuentros con funcionarios de alto nivel, así como actividades protocolarias.

La presencia de Nayib Bukele en Costa Rica fue destacada por medios locales, que subrayaron la importancia de reforzar los vínculos entre ambos países centroamericanos.

Noticia en desarrollo...

