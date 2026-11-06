Río Negro y TICMAS acercan a los jóvenes al presente y futuro productivo de la provincia

El Ministerio de Educación de Río Negro y Ticmas desarrollaron el "Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo de la Provincia"

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“El petróleo es algo que a mí antes no me interesaba”, se sincera Aldana Cruz una estudiante que cursa el último año en la Escuela 9 —terminando su orientación en electricidad— y que, después de ser parte del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo de la Provincia de Río Negro impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, hoy sabe que continuará sus estudios con el foco en esa industria.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, trabajó junto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para crear un programa provincial que les permita a los más jóvenes no solo descubrir la economía productiva de su territorio sino también las posibilidades de encontrar una vocación que los apasione en un mundo en constante transformación.

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Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos la provincia de Río Negro, destacaron que el Programa “generó un impacto positivo en las y los estudiantes, que ampliaron sus conocimientos sobre la matriz productiva provincial y sus oportunidades. La experiencia de 2026 sienta las bases para dar continuidad y consolidar la propuesta en 2027”.

Son dos cursos de 40 horas con una introducción a la minería y al petróleo.

El programa cuenta con dos cursos de 40 horas cada uno con modalidad asincrónica, virtual y con acompañamiento tutorial para estudiantes secundarios con una introducción a la minería y al petróleo. Actualmente superó el alcance institucional de 50 escuelas de la provincia con más de 500 estudiantes matriculados. A eso se suma la propuesta de formación docente que también es parte clave del programa con más de 90 escuelas impactadas y que pone el foco en el diálogo entre educación, producción y trabajo.

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Los estudiantes en primera persona

Entender el crecimiento de las industrias que hoy hacen la diferencia productiva del país y de las provincias es una herramienta valiosa para los jóvenes que egresan del secundario y deben ingresar al mundo laboral. La propuesta del programa provincial buscó no solo introducir a la minería y al petróleo sino interesar y ampliar los horizontes de los estudiantes que deben forjar su futuro a través de nuevas tecnologías y habilidades necesarias para el desarrollo del talento y la vida.

Aldana Cruz, del CET 9 en Cipolletti, es una de las que descubrió su pasión por ese mundo de “fracturas, máquinas y válvulas”. Y explicó cómo la visita a Añelo, en Neuquén, junto a la Fundación YPF en el marco del programa amplió su interés: “A mí me encantó y definí que al terminar la secundaria quiero seguir estudiando en un curso en el Instituto de Vaca Muerta y meterme al petróleo. Fue algo que me encantó y se dio la oportunidad de que también viniera TICMAS a acompañarme en este momento.”

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Entender el crecimiento de las industrias que hacen la diferencia productiva del país es una herramienta valiosa para los jóvenes que egresan del secundario y deben ingresar al mundo laboral

Por su parte, Omar Castillo estudiante de cuarto segunda electromecánica, también del CET 9, se mostró satisfecho con la propuesta del programa: “Yo particularmente acepté el curso sobre introducción al petróleo, ya que voy a estudiar la Tecnicatura en Hidrocarburos y quiero hacer capacitaciones de instrumentista” y destacó que gracias a estos cursos descubrió el desarrollo de la minería en Río Negro: “me pareció novedoso”.

“El desarrollo energético de Río Negro también plantea un desafío educativo: que los jóvenes de la provincia tengan la formación necesaria para participar de las oportunidades que se abren en su territorio. Ese vínculo empieza a construirse en la escuela, con docentes que puedan trabajar estos temas y estudiantes que comprendan cómo se relacionan con su futuro”, reflexionó Martín Salvetti, líder de Educación Técnica y Empleabilidad en TICMAS.

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Más de 500 alumnos se sumaron al programa de aprendizaje y prácticas profesionalizantes que incluyó escuelas de San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Allen, Beltrán, Choele Choel, Cinco Saltos, General Roca, General Enrique Godoy, La Marqué,Ing. Jacobacci , Viedma, Villa Manzano, entre otras localidades de Río Negro.

Martín Salvetti, líder de Educación Técnica y Empleabilidad en TICMAS

Los docentes y directivos que acompañan y también se forman

Roberto Medina es Director de la Institución ESRN 35 de Cipoletti y señaló que la respuesta es “positiva y que genera interés en los estudiantes ya que se vieron inundados de propuestas con ofertas académicas de la región”. Y destacó que este tipo de Programas, más allá de cursos introductorios, “deberían ser parte de la currícula escolar” de los secundarios rionegrinos.

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Por su parte, Andrea Bujaldón- profesora de biotecnología en la escuela 35 que dirige Medina- resaltó: “que quedó encantada con la diplomatura en términos de material, contenidos y enlaces y toda la info que tenemos a disposición es muy buena”. Y agregó sobre su experiencia en la cursada de la diplomatura de formación docente que forma parte del Programa: “Me sumó un montón de herramientas en la preparación de las clases, y el tutor que tenemos también nos hace muchos aportes”.

El Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo de la Provincia de Río Negro despertó el interés de 364 docentes en 94 escuelas que alcanzaron una alta participación de más del 60% en el primer tramo de evaluación y que se sostiene en las siguientes trayectos en desarrollo.

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“Estamos en la etapa final del trayecto formativo para docentes en la evaluación final así que esperando esas propuestas institucionales porque la evaluación final consta de una presentación, de una propuesta institucional por parte de los docentes que han hecho el trayecto y este trayecto formativo que tiene que ver con la industria petrolera y expectantes también para ver cómo continuamos en el 2027”, manifestó la Secretaria de Educación de Río Negro, Silvia Arza.

Río Negro y TICMAS: alianza para el desarrollo del talento

Estos cursos introductorios y diplomaturas de formación docente forman parte de un Programa que ha sido declarado de interés educativo que busca potenciar el crecimiento de Río Negro.

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De esta forma se busca articular el sistema educativo provincial con los sectores estratégicos de energía, minería y desarrollo sostenible; en un momento clave en la evolución productiva de la provincia en diálogo con la nación.

Conectar a los jóvenes con las realidades y necesidades del mundo laboral es crear nuevos horizontes para el desarrollo del talento y el crecimiento del país.