La Esap abrió inscripciones para el primer semestre de 2027 en Bogotá y más de 70 municipios, con matrículas gratuitas

La Esap abrió inscripciones para sus programas de pregrado y posgrado del primer semestre de 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) abrió las inscripciones para programas de pregrado y posgrado del primer semestre de 2027, con plazo de postulación hasta el 9 de noviembre de 2026. La oferta incluye formación en Bogotá y en más de 70 ciudades y municipios del país, a través de sus 16 direcciones territoriales.

Los interesados pueden consultar los programas, requisitos, modalidades y condiciones del proceso en la página oficial de inscripciones de la Esap. El registro está habilitado y debe completarse en línea dentro del plazo anunciado por la institución.

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Los pregrados tendrán inscripción y matrícula sin costo

La Esap mantendrá la gratuidad para quienes ingresen a sus programas de pregrado y cumplan las condiciones establecidas. El beneficio cubre el 100% del valor de la inscripción y de la matrícula, según las medidas aprobadas por el Consejo Directivo Nacional en su sesión extraordinaria número 06.

La oferta de pregrado en Bogotá está integrada por Administración Pública, Administración Pública Territorial y Economía Pública. Estos programas están relacionados con la gestión estatal, las políticas públicas y el desarrollo territorial.

Los aspirantes podrán completar su registro en línea hasta el 9 de noviembre de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Para inscribirse a un pregrado, el aspirante debe diligenciar el formulario virtual y cargar los siguientes documentos:

Documento de identidad.

Diploma, acta de grado o certificado de grado 11.

Resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes.

Certificado de salud vigente.Soportes de ingresos.

Las personas que aspiren a la gratuidad deben adjuntar una declaración juramentada, disponible en la plataforma de inscripción, en la que indiquen que pertenecen a los estratos 1, 2 o 3. Ese documento hace parte de los requisitos para aplicar al beneficio.

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La sede central ofrecerá especializaciones y dos maestrías

En Bogotá, la Esap tendrá especializaciones en: Alta Dirección del Estado. Gerencia Social. Gestión Pública. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional. Finanzas Públicas. Proyectos de Desarrollo.

La Especialización en Alta Dirección del Estado tendrá encuentros presenciales los viernes y sábados.

Las especializaciones en Gerencia Social, Gestión Pública, Proyectos de Desarrollo y Finanzas Públicas incluirán opciones virtuales o a distancia.

Los programas virtuales se desarrollarán completamente en línea.

La sede central también abrirá cupos para: La Maestría en Administración Pública, en modalidad presencial. La Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, a distancia.



Los estudiantes de pregrado que cumplan las condiciones podrán acceder a gratuidad en inscripción y matrícula - crédito Icetex

Los aspirantes a especializaciones y maestrías deben entregar el documento de identidad, el diploma o acta de grado profesional y un certificado de salud vigente. Para las maestrías, deberán anexar además una propuesta de trabajo de grado de máximo dos páginas.

Las direcciones territoriales tendrán programas a distancia

La convocatoria incluye programas de pregrado y posgrado en más de 70 ciudades y municipios. La información sobre disponibilidad varía según la dirección territorial, por lo que la institución recomendó consultar la oferta específica antes de iniciar el registro.

La Especialización en Proyectos de Desarrollo estará disponible a distancia en Cartagena, Chiquinquirá, Popayán, Florencia, Fusagasugá, Funza, La Unión, Pereira, Chaparral, Villavicencio y San José del Guaviare. Los horarios se concentran principalmente entre viernes y domingo.

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Por su parte, la Maestría en Administración Pública se ofrecerá a distancia en Medellín, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Cúcuta. La Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto también tendrá una opción en Manizales.

El director nacional de la Escuela, Nerio José Alvis Barranco, afirmó que la formación de profesionales en estas áreas responde a los desafíos del país en desarrollo territorial, economía, gestión institucional y fortalecimiento del Estado. “Esta Escuela tiene la responsabilidad de formar profesionales capaces de contribuir al fortalecimiento de una administración pública más eficiente”, señaló.

La sede central de Bogotá ofrecerá especializaciones y maestrías en áreas de administración y gestión pública - crédito Icetex

Los posgrados tendrán apoyos para comunidades étnicas

El Consejo Directivo de la Esap aprobó beneficios de matrícula para algunos aspirantes a posgrados. Los integrantes de comunidades indígenas podrán acceder a una exoneración del 100% de la matrícula, con cuatro cupos por periodo académico en cada dirección territorial y en la sede central.

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Los miembros de comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras podrán recibir una exoneración del 50% del valor de la matrícula. La institución asignará cuatro beneficios por periodo académico en cada territorial y en Bogotá, hasta agotar los cupos disponibles.

Quienes se postulen por circunscripciones de población vulnerable o por autoridad electa, de acuerdo con la Ley 1551, deberán adjuntar los soportes correspondientes. A diferencia de los programas de pregrado, los aspirantes a posgrados deben pagar los derechos de inscripción para finalizar su postulación.

La Esap indicó que los requisitos particulares, las modalidades y los horarios de cada programa están publicados en su portal de inscripciones, que permanecerá habilitado hasta el 9 de noviembre de 2026.

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