Educación

EdTech 2026: un hub para repensar el futuro de la educación mediada por la tecnología

La segunda edición del evento organizado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) convocó a líderes y empresas de educación, tecnología e innovación para dialogar, compartir experiencias y generar activos de trabajo de cara al 2027. TICMAS, una Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo del talento participó de este encuentro para sumar su mirada

Encuentro EdTech en el C3
Más de 60 empresas educativas se reunieron en el Centro Cultural de la Ciencia C3
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“Una tarde para encontrarnos, escucharnos y producir insumos” así se inició la jornada de networking con propósito del segundo Encuentro Anual EdTech 2026. Organizado por el Hub EdTech de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) que crea un punto de conexión real para empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas, profesionales y líderes del mundo educativo y tecnológico de Argentina.

TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento -que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores en cada etapa de sus vidas- se sumó a la segunda edición del encuentro y conversó con Andrés Watson que forma parte de la mesa coordinadora del Hub EdTech junto a Yenien Evangelista y Gisella Aiello.

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La jornada de trabajo, que convocó a más de 64 empresas en el Centro Cultural de la Ciencia C3 en la Ciudad de Buenos Aires, contó también con la presencia de María Laura Palacios, vicepresidenta de la CESSI y Coordinadora del Espacio Talento y CEO de G&L Group quien destacó la importancia de poner en agenda “cómo articular la educación con los perfiles que necesita la industria”.

Encuentro EdTech en el C3
Gisella Aiello

Kick off de un encuentro que crece

Gisella Aiello explicó cómo desde octubre de 2024 vienen creando un espacio que permite la sinergia entre el mundo de la educación, el trabajo y la industria. Y Watson destacó que de espacio se pasó a “hub”; un término que no es azaroso ya que se trata no solo de encontrarse entre empresas, consultores independientes, profesionales, instituciones educativas y gobiernos; sino que de lo que se trata es de conectar para trabajar en conjunto y lograr alianzas y planes que lleven a acciones concretas.

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Watson destacó a TICMAS cómo su experiencia profesional en la conexión entre educación y empleabilidad reforzó la importancia del trabajo colaborativo: “Los grandes desafíos, como en este caso los educativos, no pueden resolverse de manera aislada. Necesitamos trabajar juntos, sumar capacidades y transformar esa colaboración en oportunidades concretas para las personas. Ese es justamente el espíritu que buscamos impulsar desde el Hub”.

Y agregó: “La CESSI representa como cámara a más de 1.800 empresas de todo el país, en todas las provincias, justamente por ello el logo del Hub EdTech es una escarapela con seis nodos que se entrelazan, que representan las seis regiones de la Argentina: Pampeana, Gran Buenos Aires (GBA), Región del Noreste (NEA), Región del Noroeste (NOA), Región de Cuyo y Región Patagónica, y lo que se quiere transmitir es la conexión de todo ese potencial educativo de las empresas a nivel federal para lograr en conjunto un impacto común”.

Por su parte, Yenien Evangelista, también integrante de la mesa coordinadora del Hub EdTech, puso el foco en el próximo desafío: consolidar una agenda de trabajo compartida que trascienda los encuentros y permita transformar las ideas en iniciativas concretas. La propuesta apunta a conectar las capacidades y experiencias de los distintos actores del ecosistema, fortalecer la colaboración a nivel federal y generar proyectos con impacto real en la educación y el desarrollo del talento.

Encuentro EdTech en el C3
El Hub EdTech continúa creciendo con el respaldo de la CESSI

Alianzas en marcha

Watson celebró que el Hub EdTech continúa creciendo con el respaldo de la CESSI y resaltó el acuerdo firmado hace dos semanas con el Ministerio de Capital Humano para crear espacios de formación y desarrollo del talento para la industria. “Arrancamos con un espacio en el primer Centro de Formación Capital Humano (ex-instituto Garrigós, al que en breve se le sumará un centro en Mar del Plata y se proyecta que se desarrollaran otros a lo largo y ancho de toda la Argentina. Donde el gobierno invierte en infraestructura y se articula con organizaciones del mundo privado para poder brindar capacitaciones sin costo a los ciudadanos, que les permitan lograr empleabilidad”, planteó.

En paralelo, Watson destacó que el Hub está trabajando en la articulación con la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de explorar iniciativas que impulsen la formación, la actualización de habilidades y el desarrollo del talento frente a los desafíos de la transformación tecnológica.

“El desafío es reducir las barreras para que más empresas, especialmente las pymes, puedan invertir en la formación y el reskilling de sus equipos, incorporar nuevas capacidades y acompañar los cambios del mundo productivo. Para eso, es fundamental fortalecer la articulación entre el sector público y el privado”, señaló Watson.

Encuentro EdTech en el C3
De cara a la agenda 2027 del Hub EdTech, las propuestas convergieron en cuatro líneas: intensificar la capacitación docente; promover alianzas entre gobierno, empresas y sistema educativo, impulsar la conectividad efectiva en todo el país y crear puentes entre aulas, universidades, empresas y personas que buscan empleo

Tres mesas, tres preguntas y conclusiones

Este segundo encuentro invitó a una propuesta dinámica con mesas de trabajo reales para compartir experiencias y reflexionar sobre las propias prácticas. Los participantes se agruparon de acuerdo a sus áreas de expertise desde tres verticales. En nivel Inicial y Primaria la pregunta disparadora fue ¿Qué aprendizajes de base no podemos delegar y cómo los hacemos visibles?; en el caso del área de Secundaria y Educación Superior la pregunta fue ¿Cómo ver el proceso de pensar cuando la inteligencia artificial entrega el resultado?; y el tercer vertical de Workforce apuntó a ¿Qué sabe hacer de verdad alguien que egresa y cómo lo demuestra?

En inicial y primaria, el problema detectado se planteó como multifactorial a partir de la capacitación insuficiente de docentes y directivos, fuerte disparidad en infraestructura y recursos, y un deterioro del bienestar socioemocional y digital de los chicos, con caída de la atención, que interpela tanto a la escuela como a las familias. En secundaria y educación superior se coincidió en que la IA no generó la crisis sino que dejó al descubierto lo que ya no funcionaba, lo que obliga a repensar cómo se enseña, se pregunta y se evalúa, priorizando la evaluación formativa y de procesos. También se advirtió la falta de planes de ciudadanía digital, de acuerdos institucionales sobre el uso de la IA y de un marco regulatorio común. En workforce, empleabilidad y talento, el problema central fue la desconexión entre la formación y el mundo del trabajo a partir de currículas desactualizadas, perfiles junior poco claros y una exigencia de velocidad que no deja tiempo para decidir a conciencia que impacta principalmente en el acceso al primer empleo.

Entre las prácticas que ya demostraron funcionar, las mesas destacaron la descentralización y la autonomía provincial y municipal, las plataformas virtuales respaldadas por políticas públicas y el aprendizaje basado en proyectos. También mencionaron las evaluaciones orales, las metodologías activas con IA y el trabajo metacognitivo de los estudiantes. En el plano laboral se destacó la importancia de los semilleros dentro de las empresas, el acompañamiento humano a los juniors, la articulación entre Estado, empresa y academia, y las microcredenciales.

De cara a la agenda 2027 del Hub EdTech, las propuestas convergieron en cuatro líneas: intensificar la capacitación docente, incluida la gestión; promover alianzas entre gobierno, empresas y sistema educativo, impulsar la conectividad efectiva en todo el país y crear puentes entre aulas, universidades, empresas y personas que buscan empleo.

Como preguntas abiertas quedaron el aprendizaje a lo largo de la vida en tiempos de mayor longevidad, la ética en el uso de la tecnología y la seguridad de las herramientas. Y como idea que se repitió a lo largo del encuentro estuvo siempre el conectar; el compartir las experiencias para crear una verdadera transformación educativa.

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