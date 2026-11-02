Pablo Bonetto: “La transferencia de tecnología se hace con conocimiento y capacitación”

Pablo Bonetto, director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de la Provincia de Santa Fe , señala la importancia de las carreras técnicas en los empleos vinculados a la minería

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La Primera Ronda de Negocios del RIGI se llevó a cabo el jueves pasado en Rosario, Santa Fe. Empresas proveedoras de todo el país y representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura se encontraron en la Estación Fluvial, en un encuentro organizado por el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno santafesino. La jornada buscó acercar las necesidades de abastecimiento de esas inversiones a la capacidad de la industria local.

Entre los funcionarios que participaron, Pablo Bonetto fue uno de los protagonistas de la jornada. El director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe es contador de profesión y trabaja en una provincia cuya experiencia industrial vinculada al agro encuentra nuevas posibilidades en la provisión de bienes y servicios para los sectores minero y energético.

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En el marco de la ronda de negocios del RIGI, Bonetto habló con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, y abordó los desafíos que acompañan ese proceso: desde la generación de oportunidades laborales hasta la actualización de los cursos de capacitación, la vinculación con las universidades y las perspectivas laborales de los jóvenes.

—¿Cuáles eran las expectativas que tenías para la Rueda de Negocios?

—La magnitud del evento era tan grande que teníamos temor de que organizativamente no nos saliera bien. Pero estamos muy contentos. Las repercusiones de las empresas, tanto de la punta compradora como de la punta vendedora, son muy buenas. Creo que para eso trabajamos: para acercar la oferta y la demanda de toda la industria santafesina a este gran sector que es el sector de la minería.

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Pablo Bonetto, director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de la Provincia de Santa Fe, habla de la importancia de la capacitación en empleos técnicos

—Llama la atención cómo Santa Fe mira a la minería como parte de la matriz productiva de la provincia.

—Desde 2024, cuando iniciamos la gestión, empezamos a mirar al sector porque lo veíamos claramente como un sector ganador. Empezamos a poner foco en las políticas activas para nuclear toda la industria y todos los servicios especializados, tanto en la minería como en el petróleo y el gas. Somos la segunda provincia proveedora de empresas en todo el cordón cordillerano y en todos los lugares de explotación. Tenemos que pensar a Santa Fe como una provincia minera. No por la calidad del mineral extractivo, sino porque somos proveedores de bienes y de servicios. Desde la punta del taladro que hace la perforación hasta la provisión de servicios especializados como ambulancias, comida, ropa y servicios topográficos. La matriz productiva de Santa Fe es amplia y estamos abarcando todos los sectores con la fuerza y el apoyo del gobierno de la provincia.

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—¿Qué aprendizajes de la industria agropecuaria se pueden llevar a la minería?

—La industria agropecuaria es lo que hace Santa Fe. Pensás en Santa Fe y pensás en el campo cultivado. Y el campo cultivado necesita maquinaria y necesita tecnología. Esa tecnología y ese know how que te da la matriz productiva santafesina se traducen en los servicios que necesitan tanto el petróleo y el gas como la minería. Lo que está pasando es que muchas de las empresas que son insignias santafesinas se están reconvirtiendo. Esto pasa con las empresas de maquinaria agrícola que destinan una parte de sus departamentos de ingeniería a abastecer al petróleo, el gas y la minería. Vamos a terminar siendo productores de maquinaria y tecnología para el agro, pero también para estos sectores ganadores de la economía de hoy.

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—¿Tiene que cambiar la matriz educativa?

—Sí, estamos adaptando el programa “Impulsa”, que es un programa del gobierno de Santa Fe en el que intervienen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo. Son cursos de formación y estamos adaptando la currícula a las materias que tienen que ver justamente con el petróleo, el gas y la minería.

—¿Y en la educación formal? Hay provincias que, por ejemplo, tienen una materia sobre Minería.

—También trabajamos con las universidades —públicas y privadas— para que den carreras que tengan que ver con la minería, con el petróleo y el gas. Es lo que se viene. Hay un horizonte de 40 o 50 años. Es el futuro. El año que viene, varias universidades de Rosario van a dictar carreras que tengan que ver con este sector.

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Pablo Bonetto, director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial de Santa Fe

—¿Qué se les pide al empleo y a la formación hoy?

—Lo principal es capacitarse. Santa Fe no tiene una cultura minera ni petrolera. Lo que primero tenemos que hacer es capacitar a los chicos. Capacitarlos y formarlos en la industria para poder exportar esta mano de obra calificada hacia las provincias receptoras. Apuntamos a un largo horizonte.

—En tu experiencia, ¿qué carrera le recomendarías seguir a un chico que el año que viene empieza la facultad?

—¡Yo soy contador! Depende del ámbito de aplicación, de lo que él quiera y de dónde quiera desempeñarse, pero, teniendo en cuenta la estructura o la matriz de Santa Fe, creo que la ingeniería es una carrera con un alto grado de inserción. Y, si tiene la decisión de emigrar, lo que tiene que ver con el petróleo, la minería y el gas va a ser muy fuerte. Solemos leer y escuchar que en las provincias donde están las explotaciones no hay formación y no hay mandos medios: ahí es adonde debemos apuntar. Después está la paciencia, la visión de cada familia y de cada chico. Si yo pudiera volver a la facultad, retomaría una carrera por ahí. De hecho, me estoy especializando en una carrera en gestión de recursos mineros. Creo que es el futuro.

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—¿Cómo es la articulación con las provincias cordilleranas?

—Santa Fe es la primera provincia que tiene un convenio con la provincia de Neuquén. Es un acuerdo de interrelación, de colaboración, de transferencia de recursos tecnológicos. Claramente a la educación le incumbe esto. Nosotros ofrecemos el desarrollo de la industria santafesina. La transferencia de tecnología se hace con conocimiento y con capacitación y con estudio y con títulos. Hay un futuro importantísimo que tiene que ir por ahí.

—La agroindustria y la minería son bastante masculinas. ¿Qué rol tienen las mujeres en la nueva matriz económica?

—Las mujeres en el petróleo y el gas tienen muchísima injerencia. Hasta en los campamentos petroleros, como el de Loma de Campana, están casi en igualdad de condiciones con el hombre. No pensemos en la minería del pico y la pala: eso era hace muchísimos años. La minería de ahora se hace con maquinaria y el rol de la mujer puede estar a la par del hombre en cualquier aspecto. Sin contar los altos mandos o los mandos medios, donde siempre la mujer tiene un rol preponderante.

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—Si los especialistas hablan de una producción de 40 o 50 años, ¿cuánto tiempo tiene la Argentina para responder a la demanda? ¿Hay que formar gente o buscarla afuera?

—En los desarrollos mineros, el estudio de la prospección es de un período de cuatro años; la construcción de una mina, otros cuatro o cinco años; la producción, unos treinta o cuarenta. Después hay que dejar todo en el estado en que se encontraba. Hablamos de que cada proyecto minero tiene un proceso de 50 a 60 años. Yo no sé si tenemos tanto tiempo o si estamos preparados. Como decía el gobernador de San Juan, cuando firmamos el convenio: si se despierta un solo proyecto, estamos en problemas; si se despiertan dos, colapsamos. Eso grafica en qué punto nos encontramos como país. Siempre la Argentina tiene inventiva e iniciativa para solucionar las cosas con rapidez y con inteligencia. Ojalá nos alcance.

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