Inés Gerbaudo: “Córdoba tiene un gran potencial con mano de obra calificada”

Inés Gerbaudo, presidenta del Cluster de Petróleo Gas y Minería de Córdoba, responde en la Rueda de Negocios de Rosario

Guardar

Las empresas de Córdoba que buscan incorporarse a los proyectos mineros y energéticos cuentan con una experiencia construida en otras industrias. La fabricación de componentes para el sector automotor o el aeroespacial les permitió desarrollar capacidades técnicas y trabajar con normas de calidad que ahora necesitan adecuar a nuevos clientes.

En ese proceso, la formación de trabajadores y la posibilidad de complementar la oferta entre pymes forman parte de una misma tarea: prepararse para responder a las exigencias de esas actividades.

PUBLICIDAD

Inés Gerbaudo, presidenta del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, participó el jueves pasado de la Primera Ronda de Negocios del RIGI, que se hizo en Rosario. El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno santafesino, reunió a empresas proveedoras de todo el país con representantes de grandes proyectos de inversión. Gerbaudo asistió junto con empresas del clúster y acompañó a la comitiva de su provincia.

En diálogo con TICMAS, empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, Gerbaudo abordó la vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, los perfiles que requiere el sector y las dificultades para competir en un mercado globalizado. La conversación también permitió conocer cómo trabajan los proveedores cordobeses para ampliar su participación en la minería, el petróleo y el gas.

PUBLICIDAD

Inés Gerbaudo, presidenta del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba

—¿Cómo evalúa la Ronda de Negocios?

—Creo que es muy interesante y que no es casual que se arranque por Santa Fe, una provincia industrial. Lo vimos con muy buenos ojos y estamos muy contentos de poder participar. Al principio, cuando veíamos el volumen de empresas que iba a haber, tuvimos un poco de temor de cómo se iba a poder organizar, pero el equipo de Santa Fe ha sido un éxito en la forma en que lo ha llevado adelante. Me parece que estuvo muy bueno.

—¿El temor era por cómo iban a relacionarse las 1.800 empresas?

—Por las 1.800 empresas, sí. Creo que muestra el potencial que hay en el sector y lo que están viendo las distintas empresas para tratar de sumarse a las cadenas de valor. Es muy interesante que se puedan generar estos espacios de encuentro donde estén las capacidades y los demandantes juntos, para poder generar un mayor derrame hacia el resto del sector.

PUBLICIDAD

—¿Cuáles son los desafíos de Córdoba en la minería?

—Tanto en minería como en petróleo y gas, desde el Clúster tenemos desafíos vinculados con los tiempos y algunas dificultades que pueden surgir de los regímenes de compre local. Por eso es importante el trabajo articulado entre el gobierno y el sector privado, y generar espacios donde podamos conversar sobre esas dificultades para desarrollar la competitividad, insertarnos, tener los mejores precios y competir con nuestra oferta en un mercado globalizado.

—¿Hoy Córdoba se convierte en un proveedor de la minería y del petróleo y el gas?

—Exactamente. De hecho, tenemos empresas que hace muchos años trabajan en los sectores: empresas que hacen voladuras, perforación y servicios de reparaciones, en particular para la minería, y otro tanto para lo que es petróleo y gas. Pero también estamos acompañando el proceso de transformación de otras empresas que vienen de sectores como la metalmecánica para la industria automotriz o la aeroespacial, que tienen experiencia con el manejo de normas de calidad y toda la potencialidad para insertarse en estas cadenas. Se trata de sumar capacidades y generar esa sinergia entre pymes que puedan tener una oferta complementaria, ganar escala y acceder a otros anillos de proveedores.

PUBLICIDAD

Córdoba es gran proveedora de la minería y del petróleo y el gas

—En el evento participaron autoridades nacionales y gobernadores de distintas provincias. ¿Qué representa para la Nación y para cada provincia un encuentro como este?

—Creo que ha tomado una gran relevancia poder tener estos espacios y escuchar a los distintos referentes de los gobiernos provinciales y del nacional para armar un esquema en conjunto. De eso se trata. La oportunidad nadie la discute. Estamos seguros de que esto va a marcar los próximos años de nuestro país. El tema es cómo podemos hacerlo de manera coordinada y ordenada para que las provincias que tienen los recursos naturales puedan explotarlos y crecer. Las provincias que ya tenemos un ecosistema industrial que puede proveer las capacidades también podemos sumarnos a esta cadena, y que sea beneficioso para que tengamos trabajo todos. Creo que es algo que se puede dar y por eso es tan importante y representativo que esto ocurra en un día como hoy.

PUBLICIDAD

—Córdoba tiene escuelas ProA, está cambiando su programa para las escuelas técnicas y la UTN tiene una presencia muy importante en la provincia. ¿Cómo se vincula todo eso con la minería?

—Desde el clúster trabajamos mucho en la formación de los recursos que necesitamos nosotros y de los que va a necesitar el sector, para poder proveerlos también desde Córdoba. Trabajamos junto con las universidades, con el INTI y con el CONICET para vincular directamente al sector privado con la universidad y detectar las necesidades particulares que pueda haber. La semana pasada estuvimos en Argentina Oil & Gas y nos acompañó nuestro ministro de Producción. Estuvimos en el Instituto Vaca Muerta, que también fue otro espacio para ver cómo podemos sumar capacidades, como las de la UTN, que ya está haciendo algunos desarrollos específicos para gas. Seguimos generando estas sinergias y estos espacios de encuentro para ver cómo podemos complementarnos, apoyar e ir traccionando todos hacia el mismo lugar.

PUBLICIDAD

—¿Qué perfiles le piden a la educación?

—Son perfiles diferentes. Una parte tiene que ver con cuestiones técnicas o de oficio que pueden necesitar las industrias. Córdoba tiene un gran potencial con mano de obra calificada por toda la historia y la trayectoria industrial que tenemos. Para la minería también hay perfiles técnicos que pueden ir aportando a los requerimientos del sector, más allá de las ingenierías y de otro tipo de carreras. Se están armando incluso algunas líneas específicas abocadas a cuestiones técnicas y particulares que tienen que ver con los procesos propios del desarrollo de la minería.

PUBLICIDAD

—¿Dónde están los cuellos de botella laborales que ves para que Córdoba acompañe este crecimiento?

—Si hablamos particularmente de la industria metalmecánica, que es el fuerte de Córdoba, se han presentado distintos desafíos por cuestiones de apertura y por la competencia con los países asiáticos, que tienen otro tipo de escala y de costos. Ese ha sido un gran desafío en el momento de transformarnos, porque, si uno analiza internamente, las empresas han hecho un gran trabajo en cuanto a la productividad puertas adentro, para adecuarse a las nuevas tecnologías y empezar a incorporarlas. Es algo que se replica en todas las empresas. Creo que el principal desafío viene por ese lado: cómo podemos seguir siendo competitivos frente a algunos esquemas que lo dificultan, sobre todo para las pymes, que tienen más dificultades para ganar escala.

PUBLICIDAD

—¿Qué quiere decir ser competitivo?

—En realidad, es una cuestión de poder tener un producto de calidad y un costo competitivo. Es la combinación. Hoy es muy difícil competir con productos estandarizados o seriados. Entonces fomentamos mucho encontrar esos espacios donde uno pueda agregar valor e ir haciendo adecuaciones y transformaciones a los productos para diferenciarse. La reunión que tuvimos a la mañana fue interesante para reforzar algunos conceptos. Se reconocieron pros y contras de algunas políticas que puedan ajustarse un poquito para generar condiciones al menos más equitativas y posibilitar que toda la cadena pueda hacer esa transformación. Creo que las oportunidades están para todos. El negocio puede estar; hay que trabajar de manera ordenada.

—La semana pasada se hizo la expo AOG en Neuquén. En unos meses se hace Arminería en Buenos Aires. Ahora la ronda de negocios en Rosario. ¿Se consolida un circuito para que los actores de la industria se conozcan?

—Cien por ciento. El Clúster de Petróleo y Gas tiene doce años de historia y hace diez que participamos de manera ininterrumpida en exposiciones nacionales e internacionales, porque sabemos que esa es la gran oportunidad para hacer negocios, que es lo que queremos para todos. Participar en exposiciones donde se muestran nuevas tecnologías también es una instancia de formación. Y tenemos nuestros propios planes de formación y capacitación para cada una de las empresas.