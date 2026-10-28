Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén: “El desafío más importante es el de la educación”

Jorge Sapag, gobernador de Neuquén entre 2007 y 2015 (foto: Jazmín Casañas)

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La posibilidad de que Vaca Muerta llegue a producir entre un millón y medio y dos millones de barriles diarios en 2035 depende de nuevas inversiones, ductos y plantas de tratamiento, pero también de que el conocimiento acompañe ese crecimiento. Así lo planteó Jorge Sapag, quien fuera gobernador de Neuquén entre 2007 y 2015. El dirigente del MPN vinculó esa proyección con la formación de técnicos y profesionales y con la capacidad de las empresas para encontrar soluciones a los problemas de producción y logística. “El desafío más importante es el de la educación”, sostuvo.

Sapag conversó con la compañía edtech TICMAS, que se enfoca en el aprendizaje y el desarrollo de talento, durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde también presentó su libro Vaca Muerta: tesoro y faro para la Argentina (Ed. Sidera). En el libro, Sapag reconstruye las decisiones que hicieron posible el desarrollo de la exploración no convencional, modelo que lo tuvo como protagonista en sus dos mandatos como gobernador.

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—A usted le tocó gobernar cuando empezaba a hablarse de Vaca Muerta. Fue el que la vio.

—Bueno, nos tocó liderar como gobernador del 2007 hasta el 2015 en un momento en que había una declinación de la producción de gas y de petróleo convencional. En realidad, los que la vieron fueron nuestros maestros en Canadá, en Alberta, provincia hermana de Neuquén, y en Texas. Yo viajé como gobernador electo. Viajamos con Lola, mi mujer, que oficiaba de traductora y de aliento en semejantes circunstancias, porque Neuquén dependía del gas y del petróleo. Calculemos que se producían 110.000 barriles convencionales y hoy estamos produciendo nada más que 15.000. Pero ayer tocamos los 700.000 barriles no convencionales. Ellos la vieron.

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—¿Se puede llegar al millón y medio?

—La proyección es de dos millones en el 2035. Depende de los ductos, de las plantas de tratamiento, de las inversiones que se puedan hacer. Yo creo que estamos en camino. Estados Unidos tiene 200.000 pozos; nosotros 5.000 y con eso abastecemos el 75% del petróleo y del gas de la República Argentina desde Vaca Muerta. Lo importante es que esto maduró. Esto llevó muchos años construirlo. Se llevan invertidos 80 mil millones de dólares.

El libro sobre Vaca Muerta de Jorge Sapag (foto: Jaime Olivos)

—¿Por qué no se logró en su mandato? ¿Por qué se logra ahora, diez o quince años después?

—Esa es una buena pregunta. Hace unos días mi mujer me comentaba la leyenda del bambú. La semilla pasa siete años enraizando y muestra apenas unos brotes. Recién al séptimo año empieza a crecer de una manera fenomenal. A Vaca Muerta hubo que definirla y hubo que encontrarla. No es igual ni uniforme en todos lados. Es una roca que ocupa 30.000 kilómetros cuadrados de superficie. La provincia de Neuquén tiene 94.000. Hubo que buscar a los inversores. El primer gran inversor del primer desarrollo masivo fue YPF con Chevron. Eso fue la aprobación de Loma Campana, con 395 kilómetros cuadrados, en 2013.

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—Era la época de Galuccio.

—Estaba Miguel Galuccio de presidente de YPF, claro. Alí Moshiri, el gerente de Chevron para Latinoamérica; John Watson, el presidente de Chevron. Nos tocó interactuar con ellos y firmar los convenios. Tanto el presidente de YPF como el gobernador de la provincia tienen que trabajar en línea para que a la provincia y a la Nación le vaya bien. Y trabajamos bien. Por supuesto, teníamos diferencias que nos llevaban a discusiones acerca de cómo encararlo, qué renta tomar, cómo visualizar el futuro. Estábamos haciendo los primeros palos en la fundación de Vaca Muerta, y otras empresas habían explorado: Total, Exxon, Bajo del Choique y La Invernada, que tiene un capítulo especial. El geólogo Mark Pappa y el geólogo de Repsol, Tomás García Blanco; Steve Farris, que era el gerente general de Apache. Todos ellos colaboraron para que nos enamoráramos de Vaca Muerta, de la roca y de una ilusión de sacar a la provincia adelante. Dicen que la necesidad es el gran motor de los cambios en la historia. Bueno, nosotros necesitábamos generar más recursos en la provincia. Teníamos un presupuesto de mil millones de dólares, gastos por 1.200 millones y una deuda de 800. Hoy el presupuesto de la provincia, con los ingresos de septiembre, se proyecta a seis mil millones de dólares, presupuesto anual. Eso permite hacer escuelas, hospitales, rutas que son tan necesarias. Así que creo que esto maduró.

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—Vaca Muerta necesitó tiempo.

—Como un árbol. Después de los desarrollos masivos, la provincia aprobó 55 concesiones no convencionales; la primera, la de Loma Campana, por ley provincial. Tuvimos una manifestación violenta en la Legislatura. Pino Solanas dijo que era el cuento del tío: que nadie iba a invertir nada y que Vaca Muerta no existía. Hoy Loma Campana tiene una producción de casi 100.000 barriles. Es el yacimiento de mayor producción de petróleo de la República Argentina. No era ningún cuento del tío. Había que hacer creer, había que generar la licencia social, la sustentabilidad social que es tan importante, sumada a la sustentabilidad económica. Vaca Muerta es un desafío tecnológico, no geológico. La sustentabilidad social y la ambiental son las dos sustentabilidades que hay que trabajar muchísimo. En la ambiental hay que trabajar con mucha forestación y mitigación. La participación de la Argentina en los gases del calentamiento global no llega al 1%. Con una forestación de cincuenta a cien mil hectáreas podríamos estar mitigando y neutralizando el carbono en la Argentina, cuando el año pasado se deforestaron en el mundo siete millones de hectáreas. Nosotros tenemos 1.200.000 hectáreas de parques que colaboran con la oxigenación del planeta. Y en la Patagonia tenemos cuatro millones de hectáreas de parques nacionales que hacen lo mismo hace decenas de años, no, decenas de siglos.

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Bombas de extracción de petróleo en el yacimiento de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta (REUTERS/Agustín Marcarian)

—Vaca Muerta abre una cantidad de oportunidades de empleo, pero ¿cambia también la forma en que se enseñan esos nuevos oficios?

—En la década del 90 se ordenó casi directamente desde el Gobierno nacional cerrar las escuelas técnicas. En la provincia de Neuquén, yo era ministro de Gobierno en aquella época, no cerramos ninguna. Fue una de las pocas provincias que no lo hizo. Y tenemos todas las universidades, empezando por la Universidad del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, y muchas universidades privadas. El Instituto Vaca Muerta y el Polo Tecnológico, que ustedes conocen muy bien. La capacitación, preparación y educación es la tarea que lleva al éxito de una Vaca Muerta de dos millones de barriles. Necesitamos que la curva de conocimiento crezca y crezca acompañando a la creatividad. Porter tiene un libro especial sobre el tema de los clústeres y dice que el secreto es la creatividad, que va de la mano de los conocimientos y la educación. Texas con 200.000 pozos es nuestro gran maestro, porque los pozos incorporados por inteligencia artificial, por algoritmos, a los sistemas de perforación y de fractura que usan nuestras empresas, permiten tener la experiencia de Estados Unidos y no cometer los mismos errores.

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—¿Era usted quien decía que Neuquén tenía que ser el nuevo Houston?

—Mi modelo, en realidad, pasa más por Noruega…

—Pero ellos casi no usan el petróleo que extraen.

—Tienen siete millones de habitantes y todos sus autos son eléctricos. Usan el petróleo para generar electricidad. Hace sesenta años, Noruega era uno de los países con menores ingresos por habitante de Europa y hoy tiene el más alto del mundo. Noruega tiene un fondo soberano anticíclico que le da una renta de 40mil o 50mil millones de euros por año, colocados en todo el mundo. Es un modelo para mirar. Además, evitaron la maldición de los recursos que sufrieron Holanda, el Congo, Venezuela. Es la maldición que indica que no podés confiarte en una sola actividad. El gas y el petróleo no deben ser el centro de atención de toda la economía. La riqueza que está en el subsuelo nos tiene que ayudar a generar riqueza sobre el suelo, sobre todo en energías limpias, en sociedad del conocimiento, en turismo, en alimentos. Hay que encontrarle la vuelta a la cadena de valor. En los últimos doce años, Neuquén creció el 92% según la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras que la República creció el 5%. Si la República no crece, hay que tener mucho cuidado porque no podemos tener un conurbano bonaerense en Neuquén. La infraestructura social no lo aguanta. Y la infraestructura social de Vaca Muerta no es solamente Añelo: es Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Có, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y las ciudades rionegrinas que circundan. Esa infraestructura social no se puede hacer toda en Añelo. Hay que hacer rutas y, sobre todo, autopistas para permitir que el trabajador, el técnico y el profesional vayan y vuelvan a los yacimientos.

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—Menciona un montón de localidades. San Patricio, por ejemplo, tiene el vidrio y las bodegas. Pero ahora van a estar cruzadas por los hidrocarburos.

—Sí, por eso hay que tener cuidado con esta maldición de los recursos. Es decir: hay que diversificar y la diversificación viene de la mano de emprendedores. O sea, hay que tener incubadoras de empresas. En Vaca Muerta, hay distintos círculos de empresas. El primer círculo son las operadoras, que son quince o veinte; el segundo, las empresas de servicios, que son treinta o cuarenta; el tercer círculo, que son ocho mil o nueve mil pymes que trabajan con grandes empresas. La metalmecánica de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires; las arenas de Entre Ríos, de Chubut. Toda la estructura empresaria tiene que estar formada y al servicio de generar una diversificación de actividades también. Esto es fundamental. Ir a energías limpias también, por la transición energética. ¿Cuánto va a durar el petróleo? Tiene treinta o cuarenta años de vida; el gas, cuarenta o cincuenta. Tenemos que pensar en las próximas generaciones.

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—Si usted estuviera en el gobierno, ¿cuáles serían los desafíos prioritarios a los que prestaría atención?

—El desafío más importante es el de la educación. Yo estoy en contacto con el gobernador Figueroa. Trabajamos juntos, fuimos y somos del mismo partido.

—Hay una continuidad.

—Él formó una alianza de partidos por fuera del partido y ganó la elección legítimamente. Tenemos una unidad de pensamiento y de acción en temas que hemos trabajado juntos. Cuando él era diputado provincial, diputado nacional, vicegobernador, hemos trabajado juntos en muchos de estos temas y coincidimos en aspectos como el de la educación. La educación es central. Tenemos que fortalecer esto. Por otro lado, tenemos que fortalecer los aspectos logísticos y el trato con las empresas operadoras, que son las veinte principales contribuyentes de la provincia. El presupuesto provincial se nutre de los cien principales contribuyentes. El 70% está vinculado al gas y al petróleo y los veinte primeros son las operadoras. Entonces tenemos que trabajar en equipo con las operadoras. Es una interacción público-privada, privado-pública, de darle estabilidad, seguridad jurídica, gobernanza y estabilidad tributaria.

—Figueroa acaba de lanzar un programa con quita de Ingresos Brutos a las empresas que den trabajo a los neuquinos.

—Exactamente. Allí hay que trabajar muchísimo. Me preguntaban por el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, si era necesario sancionarlo, y yo creo que sí, porque es para acelerar Vaca Muerta. Acá hay que preferir el flujo de caja al stock de yacimientos. La riqueza está en el subsuelo, en una roca diez veces más dura que el mármol. Hay que privilegiar la monetización de ese subsuelo antes de que transcurran las décadas y ese gas y ese petróleo ya no sirvan más.