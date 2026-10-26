Adiós al “Saquen una hoja”: cómo la inteligencia artificial ayuda a transformar el examen en una experiencia que no paraliza

Frente a este modelo desgastado, la evaluación formativa emerge como una respuesta para reconectar la enseñanza con el aprendizaje significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pronunciada históricamente al regreso de un recreo o al cierre imprevisto de una unidad, la advertencia solía dar paso a una experiencia cargada de ansiedad, en la que el examen funcionaba como un mecanismo de sanción, o un simple punto de llegada, y no como una instancia real para poner en evidencia el aprendizaje. Frente a este modelo desgastado, la evaluación formativa emerge como una respuesta para reconectar la enseñanza con el aprendizaje significativo.

Frente a esa inercia histórica, la evaluación formativa se consolida hoy como un giro copernicano en las aulas: dejar de mirar la prueba como una autopsia del aprendizaje para convertirla en una brújula cotidiana. Sin embargo, el gran obstáculo para implementarla siempre fue el mismo: el tiempo real de los docentes. ¿Cómo seguir la trayectoria singular de 30 o 40 chicos por curso sin colapsar en el intento?

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Allí es donde la inteligencia artificial entra en escena, no como una amenaza que deshumaniza la enseñanza, sino como un motor de creatividad pedagógica sin precedentes. Así se debatió en el taller virtual “Evaluación formativa en la era digital”.

La evaluación tradicional era una autopsia del aprendizaje

Cambiar el silbato de juez por el buzo de entrenador

“El error es tan antiguo como la escuela misma, pero seguimos arrastrando lo que el pedagogo Jean-Pierre Astolfi bautizó como el ‘síndrome del rotulador rojo’: ese reflejo automático de tachar y sancionar sin explicar qué falló”, advirtió Marinucci al abrir la discusión. Cuando la corrección se limita a marcar lo incorrecto, el alumno experimenta angustia y aprende a callar para no equivocarse.

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Para revertir esa lógica, la especialista apeló a una metáfora formulada por el educador uruguayo Pedro Ravela: la diferencia entre ser un jurado olímpico o un entrenador deportivo. “El jurado aparece solo al final para levantar una paleta con un puntaje frío; el entrenador, en cambio, está al lado del atleta todos los días, conoce los estándares que debe alcanzar, ajusta la técnica sobre la marcha y le da indicaciones precisas para que supere su marca. En la escuela nos acostumbramos a actuar casi exclusivamente como jurados. El reto es recuperar el rol de entrenadores: guiar la práctica, dar segundas oportunidades y dejar la nota formal únicamente para cuando el sistema administrativo la exige”.

La evaluación, bajo esta mirada que también sostienen referentes como Rebeca Anijovich y Dylan Wiliam, deja de ser un trámite burocrático y se vuelve el puente indispensable entre lo que el profesor enseña y lo que los chicos efectivamente logran aprender.

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Rebeca Anijovich

La IA como socia creativa: adiós a la soledad de la planificación

Llevar este enfoque a la práctica suele chocar contra la rutina extenuante del profesorado. Diseñar proyectos atractivos demanda horas de búsqueda y redacción que rara vez entran en la carga horaria formal. Es en ese territorio donde las herramientas de IA generativa están produciendo una verdadera revolución silenciosa.

“Muchas veces los docentes tenemos la voluntad pedagógica de plantear desafíos apasionantes, pero nos gana el cansancio o nos bloquea la hoja en blanco un domingo a la noche”, graficó Walter Genoud. “La inteligencia artificial no vino a reemplazar nuestra mirada ni el vínculo humano con los alumnos. Funciona como un colega brillante que nunca duerme: está disponible 24/7 para sacudirnos las ideas, tirar hipótesis sobre la mesa y ayudarnos a construir propuestas a medida”.

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Durante la capacitación, Genoud mostró la distancia abismal que existe entre usar la tecnología como un simple buscador y utilizarla con intencionalidad didáctica. Frente a consignas clásicas y memorísticas —como “describa los órganos y funciones del sistema circulatorio”—, un prompt pedagógicamente estructurado permite que la IA devuelva en segundos escenarios de evaluación auténtica: desde simular una comisión médica escolar que debate los riesgos de las bebidas energizantes entre adolescentes, hasta armar una campaña comunitaria de prevención cardiovascular para el barrio.

“La herramienta no hace magia por sí sola; el secreto está en la claridad pedagógica con la que dialogamos con ella. Cuando le pedimos un rol concreto, un contexto desafiante y un destinatario real para la producción de los chicos, la IA se convierte en un acelerador de la imaginación didáctica”, subrayó Genoud.

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La imagen ilustra la dualidad en la evaluación de perfiles laborales, comparando un currículum escrito a mano con una revisión automatizada por inteligencia artificial y robótica en un moderno centro de recursos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Devoluciones transparentes que cuidan la autoestima

El otro gran talón de Aquiles de la evaluación continua reside en los instrumentos de retroalimentación. ¿Cómo lograr que un estudiante sepa exactamente qué se espera de su trabajo sin caer en la ambigüedad del “está bien” o “le falta”?

Las rúbricas analíticas y las listas de cotejo aparecen como los mapas de navegación indispensables para transparentar las reglas del juego. Marinucci explicó que, cuando se comparten desde el primer día de clase, las rúbricas ordenan el proceso cognitivo del alumno: le permiten autoevaluarse antes de entregar y despojan a la corrección de cualquier sospecha de favoritismo o subjetividad.

No obstante, las palabras importan. Citando las recomendaciones de Rebeca Anijovich, Marinucci remarcó la importancia de erradicar el “no” taxativo en las descripciones de desempeño: “En vez de catalogar a alguien con un lapidario ‘no fundamenta su postura’, el criterio pedagógico debe señalar que ‘encuentra dificultades para fundamentar y requiere andamiaje’. Ese pequeño giro semántico preserva la confianza del alumno y le muestra que su capacidad no está clausurada, sino en desarrollo”.

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Construir matrices de evaluación tan detalladas solía ser un trabajo titánico. En el taller, Genoud evidenció cómo la IA elabora rúbricas complejas para producciones diversas —desde narrativas fantásticas hasta informes de laboratorio— en cuestión de un par de minutos, permitiendo ajustar niveles de logro, criterios y escalas con absoluta precisión técnica.

Personalizar a escala: el verdadero salto pedagógico

El cierre de la jornada puso el foco en uno de los horizontes más promisorios de la tecnología aplicada a la educación: los portafolios digitales como bitácoras de aprendizaje. Hasta hace poco, reunir borradores, audios, fotos y ensayos a lo largo de un trimestre generaba un cuello de botella inmanejable para cualquier profesor a cargo de múltiples divisiones.

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Con modelos de lenguaje capaces de procesar volúmenes amplios de texto e imágenes, la IA pasa a actuar como un asistente de curaduría cualitativa. Al cruzar las producciones de los estudiantes, el sistema puede identificar en cuestión de instantes cuáles son las trabas conceptuales más recurrentes del grupo, alertar sobre patrones de error compartidos y redactar borradores de retroalimentación personalizada para cada chico. El docente ya no gasta su energía en el tipeo mecánico, sino en validar, enriquecer y ponerle voz propia a ese mensaje.

La tecnología no llega para automatizar el vínculo pedagógico, sino justamente para rescatarlo: al liberar a los educadores de la sobrecarga administrativa y del tedio del rotulador rojo, la inteligencia artificial devuelve el tiempo y la energía allí donde son insustituibles: en mirar a los estudiantes a los ojos, orientar sus dudas y recordarles que equivocarse en el aula no es el fin del camino, sino el inicio de una aventura intelectual.

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