La segunda edición de la Marketing Fest llega a la UBA con entrada libre, charlas y paneles

La organización del encuentro recae en la Facultad de Ciencias Económicas, el CECE y la Secretaría de Graduados, con el respaldo de la ENAP y el eCommerce Institute

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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrirá sus puertas el 27 y 28 de octubre para la segunda edición de la Marketing Fest, un evento gratuito que reunirá a más de 25 oradores vinculados a empresas como Meta, McDonald’s, Rappi y Tiendanube. El encuentro, que se desarrollará en el salón auditorio de Uriburu 781 entre las 14 y las 21 horas, abordará desde ventas en redes sociales e inteligencia artificial hasta e-commerce, franquicias, gaming y logística.

La propuesta está dirigida a estudiantes, graduados, emprendedores y profesionales del marketing, y se estructura a lo largo de dos tardes con charlas, paneles y casos contados por quienes los llevaron adelante.

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La organización recae en la Facultad de Ciencias Económicas, el CECE y la Secretaría de Graduados, con el respaldo institucional de la Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) y el eCommerce Institute. Además de la grilla de contenidos, el espacio contará con stands, DJ en vivo y una ruleta con premios.

La primera jornada arranca con Julián Ocampo, fundador de Escuela UGC, quien presentará una charla sobre cómo vender a través de Instagram Stories. A continuación, Norman Ventre, de Bayer, tomará la palabra, y un panel de influencers que transformaron su comunidad en marca —Porfa Café y Con El Kora— compartirá su experiencia. El caso de éxito de Santa Clara, a cargo de Federico Feres y Solana Epszteyn, también forma parte del programa de esa tarde.

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Más de 25 oradores de empresas como Meta, Rappi, PepsiCo y Arcos Dorados participarán de la Marketing Fest en la Facultad de Ciencias Económicas

La jornada del martes se completa con la participación de Celeste D’Andrea, de Tiendanube, y un panel integrado por Natalia Landa (PepsiCo), Nahuel Beneitez (Hudson Kitchenware) y Kevin Gofinkel (Growing Group). El cierre quedará en manos de Catalina Smidt, de Arcos Dorados, con la presentación titulada “McDonald’s, el caso mundialista que rompe récords”.

El miércoles 28, la agenda incluye un panel de franquicias con representantes de Grupo RE, La Pinocha y Canudas, seguido por un panel dedicado al mundo gamer con Valentín Rementería (KRU) y Lautaro Bordón (Shell), moderado por Lucas Landa (Logitech). La logística también tendrá su espacio con un panel protagonizado por CCU y Pickit.

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El evento se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre en el salón auditorio de Uriburu 781, entre las 14 y las 21 horas

Uno de los momentos destacados de la segunda jornada será la presentación de Mariano Félix Rica y Francisco Grancelli, de Meta, quienes abordarán la charla “Cooling break: aprovechar la pausa para entender el nuevo juego digital”. Por su parte, Tamara Stronguin, Head of Growth de Rappi, sumará su perspectiva sobre estrategias de crecimiento.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa a través de mi.econ.uba.ar/marketingfest y cupos limitados.