Educación

La segunda edición de la Marketing Fest llega a la UBA con entrada libre, charlas y paneles

Ventas en Instagram Stories, estrategias de crecimiento digital y construcción de marca desde una comunidad figuran entre los temas que más de 25 especialistas debatirán en un evento gratuito con inscripción previa y cupos limitados

La organización del encuentro recae en la Facultad de Ciencias Económicas, el CECE y la Secretaría de Graduados, con el respaldo de la ENAP y el eCommerce Institute
La organización del encuentro recae en la Facultad de Ciencias Económicas, el CECE y la Secretaría de Graduados, con el respaldo de la ENAP y el eCommerce Institute
Guardar

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrirá sus puertas el 27 y 28 de octubre para la segunda edición de la Marketing Fest, un evento gratuito que reunirá a más de 25 oradores vinculados a empresas como Meta, McDonald’s, Rappi y Tiendanube. El encuentro, que se desarrollará en el salón auditorio de Uriburu 781 entre las 14 y las 21 horas, abordará desde ventas en redes sociales e inteligencia artificial hasta e-commerce, franquicias, gaming y logística.

La propuesta está dirigida a estudiantes, graduados, emprendedores y profesionales del marketing, y se estructura a lo largo de dos tardes con charlas, paneles y casos contados por quienes los llevaron adelante.

PUBLICIDAD

La organización recae en la Facultad de Ciencias Económicas, el CECE y la Secretaría de Graduados, con el respaldo institucional de la Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) y el eCommerce Institute. Además de la grilla de contenidos, el espacio contará con stands, DJ en vivo y una ruleta con premios.

La primera jornada arranca con Julián Ocampo, fundador de Escuela UGC, quien presentará una charla sobre cómo vender a través de Instagram Stories. A continuación, Norman Ventre, de Bayer, tomará la palabra, y un panel de influencers que transformaron su comunidad en marca —Porfa Café y Con El Kora— compartirá su experiencia. El caso de éxito de Santa Clara, a cargo de Federico Feres y Solana Epszteyn, también forma parte del programa de esa tarde.

PUBLICIDAD

Más de 25 oradores de empresas como Meta, Rappi, PepsiCo y Arcos Dorados participarán de la Marketing Fest en la Facultad de Ciencias Económicas
Más de 25 oradores de empresas como Meta, Rappi, PepsiCo y Arcos Dorados participarán de la Marketing Fest en la Facultad de Ciencias Económicas

La jornada del martes se completa con la participación de Celeste D’Andrea, de Tiendanube, y un panel integrado por Natalia Landa (PepsiCo), Nahuel Beneitez (Hudson Kitchenware) y Kevin Gofinkel (Growing Group). El cierre quedará en manos de Catalina Smidt, de Arcos Dorados, con la presentación titulada “McDonald’s, el caso mundialista que rompe récords”.

El miércoles 28, la agenda incluye un panel de franquicias con representantes de Grupo RE, La Pinocha y Canudas, seguido por un panel dedicado al mundo gamer con Valentín Rementería (KRU) y Lautaro Bordón (Shell), moderado por Lucas Landa (Logitech). La logística también tendrá su espacio con un panel protagonizado por CCU y Pickit.

El evento se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre en el salón auditorio de Uriburu 781, entre las 14 y las 21 horas
El evento se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre en el salón auditorio de Uriburu 781, entre las 14 y las 21 horas

Uno de los momentos destacados de la segunda jornada será la presentación de Mariano Félix Rica y Francisco Grancelli, de Meta, quienes abordarán la charla “Cooling break: aprovechar la pausa para entender el nuevo juego digital”. Por su parte, Tamara Stronguin, Head of Growth de Rappi, sumará su perspectiva sobre estrategias de crecimiento.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa a través de mi.econ.uba.ar/marketingfest y cupos limitados.

Temas Relacionados

MarketingUniversidad de Buenos AiresComercio electrónicoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes ante un mundo con más tensiones?

Delegaciones estudiantiles analizaron medidas para mejorar la trazabilidad de recursos peligrosos y discutieron los efectos que los conflictos y la falta de diálogo pueden tener sobre los derechos humanos.

Costa Rica: ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes ante un mundo con más tensiones?

Cómo es el trabajo de TICMAS con fundaciones y gobiernos para mejorar los aprendizajes en Colombia

Con más de 80 instituciones educativas oficiales becadas, pilotos de lectura con secretarías de educación y alianzas con fundaciones empresariales y familiares; TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo del talento sigue creciendo en Colombia. Daniela López Burbano repasa el recorrido

Cómo es el trabajo de TICMAS con fundaciones y gobiernos para mejorar los aprendizajes en Colombia

Leticia Esteves: “Quienes empezaron este año la primaria van a encontrar un Neuquén completamente distinto; hay que prepararlos para eso”

En diálogo con la edtech TICMAS durante la AOG Patagonia 2026, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales habló de la formación de trabajadores para una actividad que también necesita personal. Las becas estudiantiles, la relación con las universidades y el cuidado de los destinos naturales

Leticia Esteves: “Quienes empezaron este año la primaria van a encontrar un Neuquén completamente distinto; hay que prepararlos para eso”

Adiós al “Saquen una hoja”: cómo la inteligencia artificial ayuda a transformar el examen en una experiencia que no paraliza

En un taller de TICMAS, Laura Marinucci, especialista en educación, y Walter Genoud, referente en tecnología educativa demostraron cómo la IA generativa permite desarmar el miedo al error, diseñar consignas atrapantes en minutos y personalizar la devolución a cada estudiante

Adiós al “Saquen una hoja”: cómo la inteligencia artificial ayuda a transformar el examen en una experiencia que no paraliza

A partir de un fogón prohibido, una escuela técnica de Villa Soldati inventó un sistema para prevenir incendios

Estudiantes del Instituto Técnico Fátima de CABA desarrollaron junto con sus profesores FireNova, un sistema de alerta temprana que busca prevenir incendios forestales mediante sensores que monitorean las condiciones ambientales. Quedaron finalistas en un premio global de sostenibilidad

A partir de un fogón prohibido, una escuela técnica de Villa Soldati inventó un sistema para prevenir incendios

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: comenzó la gala para conocer a los ganadores

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: comenzó la gala para conocer a los ganadores

La denuncia de Lindblad contra Alpine por su toque con Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

TELESHOW

Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas y famosos elegidos para el Sumo Pontífice

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

Tras el levantamiento de la perimetral, Candela Arizaga publicó una romántica foto con Facundo Moyano: “El amor sabe esperar”

“Soy yo”: la foto vintage que compartió el Chato Prada a días de su separación de Lourdes Sánchez

INFOBAE AMÉRICA

Guardacostas mantiene búsqueda de tres tripulantes desaparecidos a bordo de la lancha El Corrongo en el Caribe de Costa Rica

Guardacostas mantiene búsqueda de tres tripulantes desaparecidos a bordo de la lancha El Corrongo en el Caribe de Costa Rica

Más de 45,000 estudiantes de Costa Rica comienzan las Pruebas Nacionales Estandarizadas: estas son las fechas y materias

El déficit comercial de El Salvador se amplía 15.8% en septiembre hasta USD 1,133.43 millones

Costa Rica: ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes ante un mundo con más tensiones?

Honduras busca atraer inversión israelí en agricultura, salud y tecnología