Leticia Esteves: “Quienes empezaron este año la primaria van a encontrar un Neuquén completamente distinto; hay que prepararlos para eso”

Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén

Guardar

Mientras la demanda de trabajadores para Vaca Muerta ocupa buena parte de las conversaciones sobre el empleo en Neuquén, el turismo también aparece como una industria que requeire personal. Leticia Esteves, ministra de Turismo de la provincia, advirtió que cada año disminuye la cantidad de estudiantes en las facultades y planteó que la formación debe acompañar una transformación que llevará décadas: preparar a quienes hoy están en la escuela para una provincia cuya economía, según anticipó, dependerá cada vez más de esa actividad.

Esteves conversó con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, en el marco de la expo AOG, Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. El encuentro de la industria de los hidrocarburos ofrecía, para la ministra, un ejemplo de la relación entre las dos actividades: los visitantes que llegaron para participar de la feria ocuparon hoteles de la capital y de distintas localidades de la región. “Esto que estamos haciendo también es turismo”, señaló.

PUBLICIDAD

A cargo de una cartera que reúne Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Esteves explicó cómo busca vincular esas responsabilidades. Los ingresos que hoy genera la actividad petrolera deben permitir construir rutas, ampliar las oportunidades educativas y desarrollar destinos que todavía reciben pocos visitantes. El cuidado del ambiente, sostuvo, forma parte de esa misma previsión.

—El turismo y la industria de los hidrocarburos históricamente se han llevado un poco a los codazos. A usted le toca administrar turismo, ambiente y recursos naturales. ¿Cómo hace para que esas áreas convivan?

—Hoy es necesario que convivan. La industria hidrocarburífera es la principal actividad económica de nuestra provincia y el turismo es la segunda. Estamos convencidos de que tenemos que lograr monetizar los recursos de hoy para el Neuquén que viene. Lamentablemente, tenemos muy malas experiencias respecto de la gestión de los residuos en otras épocas. Nos pusimos como objetivo que los neuquinos del futuro no se queden con pasivos ambientales. ¿Cuáles son esos activos? Producto del ordenamiento del Estado y de lo que hoy genera Vaca Muerta, estamos construyendo más de mil kilómetros de rutas. Muchas van hacia destinos turísticos emergentes que, con la llegada del pavimento y de nuevas oportunidades, esperamos que se consoliden: Villa Traful, Meliquina, el lago Huechulafquen, el lago Lolog y el norte de la provincia, que tiene un potencial turístico todavía no desarrollado, como Varvarco, Manzano Amargo y Huinganco. Lejos de competir, la industria hidrocarburífera y el turismo son naturalmente complementarios, porque necesitamos de la industria hidrocarburífera para pensar el turismo del futuro. Además, por esta exposición pasaron más de treinta mil personas. Tuvimos récord de ocupación hotelera, no solo en Neuquén capital, sino también en El Chocón, Plaza Huincul y Cutral Có. Lo que hicimos también es turismo.

PUBLICIDAD

—En las entrevistas que hicimos en la AOG preguntamos mucho por la mano de obra que necesita la industria del petróleo y el gas. ¿Falta gente para el turismo?

—Sí, sin duda. Año tras año disminuye la cantidad de estudiantes en las facultades de turismo. Venimos trabajando en eso con el ministro de Trabajo, porque hay que pensar en la demanda que tenemos hoy. Con el programa Emplea Neuquén estamos trabajando para vincular la demanda con la oferta que tenemos en la industria —específicamente del gas—, pero también nos preparamos para el Neuquén que viene, potenciando la formación superior. Cuando asumimos, el 50% de los alumnos que terminaban de cursar el secundario no obtenían el título y había un desgranamiento en el resto de los niveles educativos que era imperdonable. La primera política pública que nos mandó a construir el gobernador, apenas ganamos las elecciones, fue el plan de becas Gregorio Álvarez, que hoy se financia y se sustenta con el acompañamiento de las operadoras, que son los grandes aportantes. Tenemos más de veinte mil alumnos becados en todos los niveles educativos, con foco en carreras estratégicas. Es fundamental identificar qué se necesita y lograr que todos los alumnos terminen sus trayectos formativos y puedan acceder a una educación superior. Es uno de los pilares del gobierno de la provincia, acompañado por la generación de empleo y por la construcción de más de cien mil metros cuadrados de escuelas. De esos cien mil metros cuadrados, más del 60% está destinado a escuelas técnicas, pensando en la demanda que vamos a tener en los próximos años. Estamos muy enfocados en eso.

PUBLICIDAD

Leticia Esteves junto a Rosario Palacio, de Ticmas

—Sin embargo, y quizás esta pregunta sea más para la ministra de Educación, no hay datos de Neuquén en los resultados de las pruebas Aprender. ¿Qué puede decir sobre eso?

—Es algo que desconozco. Creo que evaluar el aprendizaje de los alumnos es fundamental para saber dónde hay que mejorar.

—¿Cómo promueven los estudios superiores en Turismo?

—Trabajando mucho en las ferias vocacionales que hacemos desde el gobierno de la provincia, contándoles a los alumnos cuáles van a ser las carreras del futuro. Mostrándoles que esta es hoy una provincia petrolera, pero que en veinte o treinta años el mundo va a dejar de demandar petróleo y, un poquito más tarde, va a dejar de demandar gas. Vamos a vivir del turismo. Quienes están empezando hoy el primario van a encontrar un Neuquén completamente distinto y hay que prepararlos para eso. El cambio de una matriz productiva de una provincia lleva muchísimo tiempo: en educación, en infraestructura, en capacitación de quienes prestan los servicios. Dotarlos de conocimiento es una pata, pero darles financiamiento para que se puedan desarrollar es otra en la que venimos trabajando fuertemente. Neuquén en un futuro va a vivir del turismo. Hay que apuntar a eso, sin duda.

PUBLICIDAD

—¿Cómo es la articulación con las universidades?

—Trabajamos mucho con la Universidad Nacional del Comahue. Es la primera a la que salimos a consultar o a buscar asistencia técnica cuando la necesitamos. También trabajamos con otras entidades educativas y con los colegios de profesionales. Hay que buscar a los que realmente saben cuando uno piensa una política pública, porque tienen una visión más amplia de la que podemos tener nosotros, que estamos acotados al día a día y a sus urgencias. En el gobierno de Neuquén nos apoyamos mucho en la Universidad Nacional del Comahue.

—¿Cómo evalúa los controles ambientales de la actividad petrolera?

—Nadie quiere tener un problema ambiental porque genera un gran inconveniente en su reputación. Tenemos normativa que multa fuertemente a las empresas que incumplen. Yo no soy tanto de monetizar el daño al ambiente, porque cuando uno lo monetiza y aplica una multa, el daño ya está consumado. Estamos trabajando mucho en la fiscalización, con tecnología que nos ayuda y nos simplifica la tarea de campo. También estamos hablando de cosas de las que no se hablaba. Acá no se hablaba de la gestión de los residuos y nosotros la pusimos en agenda. No se medían ni se reportaban emisiones de metano. A partir de septiembre, en Neuquén es obligatorio reportar emisiones. Eso nos eleva el estándar en materia de cuidado ambiental, pero también el del producto que estamos desarrollando. A mayor producción de gas y petróleo, mayores tienen que ser los estándares ambientales. Esto se vincula automáticamente con el turismo: entre el 70 y el 75% de los turistas que hoy nos eligen lo hacen por nuestros entornos naturales. Si pensamos vivir del turismo, no podemos destruir hoy lo que nos va a dar de comer en un futuro. Estamos obligados a cuidar y preservar. Hemos demostrado que se puede desarrollar Vaca Muerta cuidando y preservando el ambiente.

PUBLICIDAD

—En la escuela estudiábamos que Neuquén era una zona árida. Ahora, sin embargo, hace tres semanas que llueve. ¿Cómo evalúa la situación del agua?

—Sí, hace tres semanas que viene lloviendo, pero en marzo de este año teníamos el año hidrológico más seco de los últimos cien años. Pasamos un verano en emergencia hídrica y el verano anterior tuvimos muchos incendios: se quemaron más de veintitrés mil hectáreas de bosque nativo. El verano pasado no, porque hicimos un sistema de control y detección rápida para evitar grandes incendios. Lo que ven ustedes estos días no es lo que naturalmente sucede en la provincia. Hoy todos dicen: “Sobra agua, están llenos de ríos, está lloviendo un montón”. La realidad es que tenemos estudiado que en los próximos años las cuencas del río Colorado y del río Neuquén, que proveen agua a la industria hidrocarburífera, van a empezar a entrar en crisis. No por la actividad, sino porque, producto del cambio climático, empiezan a tener variaciones. Estamos trabajando en la gestión del agua e invirtiendo en su cuidado, en más redes de agua potable y en educación a la población sobre el cuidado del recurso. También en las plantas de tratamiento de efluentes que a veces tienen su vertido en cuerpos de agua que debemos cuidar y preservar. Hoy el foco está puesto en eso.

PUBLICIDAD

—Faltan dos meses para el verano y la gente empieza a elegir sus vacaciones. ¿Cómo se prepara Neuquén ante un clima que se anuncia complicado?

—No va a escapar a lo que va a suceder en el resto del país. Va a ser un verano lluvioso, no tan caluroso, dicen los especialistas. Pero tenemos los mejores entornos naturales para disfrutar de un hermoso paisaje, inclusive con lluvia. Tenemos la mejor gastronomía y muy buenos vinos. Hace poquito sancionamos que el Pinot Noir es la cepa emblema de nuestra provincia, así que los invitamos a disfrutar Neuquén, aunque sea con lluvia. Tenemos una hermosa cordillera, un hermoso norte y un hermoso centro de la provincia, como Pehuenia y Aluminé. Y si hay lluvia, quedarse adentro comiendo comida rica y tomando un buen vino también es un excelente plan.

PUBLICIDAD