República Dominicana suspendió clases en escuelas ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias que afectan al país

El Ministerio de Educación de República Dominicana suspendió la docencia este martes 27 de octubre en escuelas de zonas vulnerables. (Foto archivo)

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Las lluvias persistentes de las últimas horas llevaron a las autoridades de República Dominicana a adoptar medidas preventivas en el sistema educativo de las zonas con mayor riesgo. El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases este martes 27 de octubre en escuelas ubicadas en áreas vulnerables de las diez demarcaciones bajo alerta amarilla.

La decisión se apoya en el informe de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos del Ministerio de Educación, elaborado a partir del boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). El organismo alertó sobre la posibilidad de inundaciones y otros efectos asociados a la vaguada que incide sobre el territorio dominicano.

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El Centro de Operaciones de Emergencias alertó sobre posibles inundaciones asociadas a la vaguada que incide sobre el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez provincias permanecen bajo alerta amarilla

El COE colocó bajo alerta amarilla a las provincias de Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, Santo Domingo y San Cristóbal, además del Distrito Nacional.

La alerta responde a las condiciones meteorológicas que pueden afectar a comunidades cercanas a ríos, cañadas y zonas costeras, así como a sectores ubicados en terrenos con posibilidad de deslizamientos. En esas áreas, las precipitaciones pueden dificultar el acceso a los centros educativos y elevar los riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio de Educación indicó que la suspensión no se aplicará de forma automática en todos los planteles de las provincias señaladas. La medida se concentrará en los establecimientos identificados como vulnerables por su ubicación o por las condiciones de sus alrededores.

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Varias personas avanzan con dificultad por una calle inundada, empujando motocicletas tras las intensas lluvias registradas en República Dominicana (Foto cortesía BBC).

Las autoridades locales definirán qué escuelas no tendrán clases

La Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos recibió informes de las autoridades educativas locales sobre escenarios que no permiten el desarrollo seguro de la jornada escolar. A partir de esas evaluaciones, recomendó detener las clases en los centros que estén expuestos a inundaciones, crecidas de ríos y cañadas, deslizamientos de tierra o dificultades de acceso.

Los directores regionales y distritales deberán coordinar la aplicación de la disposición en cada demarcación. El Ministerio de Educación pidió que las decisiones se adopten según los riesgos concretos identificados en cada comunidad y las condiciones que presenten los planteles.

La medida busca reducir la exposición de la comunidad educativa durante el período de lluvias. También contempla el seguimiento de los centros situados en las áreas de influencia del fenómeno atmosférico, ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

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Las lluvias persistentes amenazan con provocar deslizamientos de tierra y crecidas en comunidades próximas a ríos y cañadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación mantiene monitoreo sobre 11 regionales

El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) mantiene vigilancia sobre 11 regionales educativas alcanzadas por los efectos de la vaguada. La institución activó su Mesa Situacional en la sede central y estableció un sistema de monitoreo a través de enlaces regionales y distritales.

Ese mecanismo permite a las autoridades educativas recibir información sobre el estado de los planteles, los accesos viales y las comunidades donde se registren situaciones que requieran intervención preventiva. El Minerd también mantiene coordinación con el COE para actualizar las decisiones de acuerdo con los boletines de emergencia.

En las regionales que se encuentran bajo alerta verde, el Ministerio recordó que cualquier suspensión de clases que se resuelva fuera del horario laboral deberá ir acompañada por la aplicación de los protocolos para proteger los recursos escolares.

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Las autoridades no informaron una suspensión general de la docencia para todas las provincias bajo alerta. La disposición queda limitada a los centros localizados en puntos vulnerables, mientras continúe el monitoreo de las lluvias y de las condiciones en cada zona.