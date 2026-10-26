Cómo es el trabajo de TICMAS con fundaciones y gobiernos para mejorar los aprendizajes en Colombia

Daniela López Burbano, especialista de Responsabilidad Social Corporativa de TICMAS

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TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento- que integra tecnología AI-first, contenido curado y pedagogía moderna para que entidades educativas y empresas formen a estudiantes y colaboradores- crece en Colombia a partir de las alianzas con quienes ya trabajan en el territorio.

“Vamos a cumplir tres años en Colombia”, señala Daniela López Burbano -Especialista de Responsabilidad Social Corporativa de TICMAS- con “la felicidad de saber que hemos construido relaciones a partir del entendimiento común, la atención en los desafíos y en la confianza en nuestra experiencia”. En ese tiempo, TICMAS —que también opera en Argentina, México y Ecuador— adaptó sus soluciones al contexto colombiano y construyó una red de alianzas que hoy incluye fundaciones, gobiernos locales y la red “Colombia se escribe leyendo”.

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Desafíos compartidos y un ecosistema de inversión social

El diagnóstico de partida no era muy distinto al de otros países de la región en los que TICMAS tiene presencia. “Desafíos educativos relacionados a la desigualdad entre lo rural, lo urbano, lo público y lo privado; la pobreza de aprendizaje y el rezago en aprendizajes fundamentales”, enumera López Burbano.

Los datos más recientes confirman ese escenario. Según los resultados de PISA 2025 publicados por la OCDE en septiembre, Colombia obtuvo 399 puntos en lectura, frente a 409 en 2022, y el 54% de los estudiantes de 15 años quedó por debajo del nivel mínimo de competencia lectora. La OCDE considera que los resultados promedio del país son estadísticamente similares a los de 2022 y que no se han “visto mejoras en más de una década”.

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A esa brecha en los aprendizajes básicos se suma otra que preocupa a TICMAS y es la brecha del acceso y la alfabetización digital. “También, nos preocupa la falta de habilidades digitales en profesores, pues no permite que se desarrollen estas habilidades en los y las estudiantes y al finalizar el colegio se enfrentan a falta de oportunidades por no tener conocimientos para hacer una aplicación de trabajo en línea o buscar becas y ofertas laborales en plataformas”, explica.

Desde el inicio a TICMAS, que asume la medición y la evidencia como compromiso corporativo, le interesó el ecosistema colombiano de inversión social en educación, que López Burbano describe como “un ecosistema cada vez más sofisticado en medición de impacto, a la vanguardia de la transformación de la filantropía tradicional a la inversión de impacto”.

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Con más de 80 instituciones educativas oficiales becadas, pilotos de lectura con secretarías de educación y alianzas con fundaciones empresariales y familiares; TICMAS, la empresa Edtech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo del talento sigue creciendo en Colombia

El modelo: sumarse para potenciar lo que ya funciona

“Tomamos la decisión de sumarnos a proyectos que están en marcha, junto a fundaciones familiares y empresariales que tienen décadas de trayectoria trabajando para mejorar la calidad educativa en sus territorios de influencia, que tienen relaciones de confianza con las comunidades y los gobiernos locales y con las que tenemos una visión compartida”, señala la especialista en RSE de TICMAS en Colombia. Y agrega: “No podíamos desconocer el camino recorrido por estas organizaciones y el potencial de aportar co-financiando sus proyectos educativos”.

El esquema se apoya en Avancemos por la Educación, el programa de impacto social de TICMAS en América Latina. A través de un sistema de becas, la edtech entrega acceso gratuito a la Biblioteca Curricular y a Aprendizaje Basado en Proyectos, mientras que sus aliados inversores patrocinan ¡A Leer en Vivo!, el programa de fluidez y comprensión lectora para primaria. “Han sido 3 años de capital paciente y de construir relaciones de confianza mostrando resultados”, resume López Burbano.

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El mapa de alianzas en Colombia

En tan solo tres años TICMAS becó a más de 80 instituciones educativas oficiales de Colombia, a nivel nacional, con acceso gratuito a la Biblioteca Curricular y formación docente. También trabajó con más de diez organizaciones de la sociedad civil. Hoy sus aliados inversores son la Fundación Manuelita, la Fundación Otero Lievano, la Fundación Jaime y Lucía Casalimpia, la Fundación Mineros y la Fundación Egipto con Futuro.

En el sector público, la edtech realizó pilotos con las secretarías de educación de Itagüí, Pereira y Medellín, con la Gobernación de Cundinamarca y con Alianza Educativa. López Burbano destaca que se trata de “pilotos con resultados poderosos en mejora en fluidez y comprensión lectora”.

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“Y nos alegra mucho que a partir de este mes somos miembros de Colombia se escribe leyendo, una red de incidencia en política pública por la alfabetización inicial y los aprendizajes fundamentales”, celebra.

Para López Burbano, el valor de trabajar con organizaciones arraigadas en el territorio es claro: “Lo más significativo del trabajo con organizaciones que ya tienen impacto en el territorio es que conocen las dinámicas, respetan la cultura y saben adaptar los tiempos de implementación a la realidad de las instituciones educativas”.

Tecnología para contextos de baja conectividad

Colombia combina grandes ciudades con zonas rurales donde la conexión a internet es limitada. Para responder a esa realidad, López Burbano explica que Avancemos por la Educación “se adapta a contextos de baja digitalización porque cuenta con funcionalidades offline”.

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En el caso de la Biblioteca Curricular, detalla que “tiene la opción de descargar las secuencias didácticas que defina el o la profesora, al descargarlo en la plataforma puede proyectarlo sin necesidad de conexión a internet cuando esté en el colegio”. Además, la Biblioteca “está alineada con los Derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación”.

El celular es otra pieza clave: “Y no puedo olvidar mencionar que los programas tienen una experiencia amigable para celulares pues reconocemos que pocos estudiantes cuentan con computadores en sus hogares”.

TICMAS en Colombia: presente y futuro

“Este año tenemos 35 instituciones educativas becadas, ubicadas principalmente en Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y Bolívar”, precisa López Burbano. Y agrega que la meta para los próximos años es sostener y ampliar esa red.

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“Nuestro compromiso es mantener las becas cada año, renovando a los colegios que están en su proceso de madurez digital junto a TICMAS y entregando nuevas becas al co-financiar proyectos con nuestros aliados inversores”, señala.

El trabajo de TICMAS en la región tiene respaldo internacional. En marzo de 2025, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII) distinguió a Avancemos por la Educación con el Ignite Award; para entonces, el programa había llegado a 2.300 escuelas, 40.000 docentes y 140.000 estudiantes en América Latina. En junio de 2026, ¡A Leer en Vivo! ganó el Growth Prize de la Tools Competition 2026, organizada por Renaissance Philanthropy y The Learning Agency, y fue la única iniciativa latinoamericana premiada en esa categoría.

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