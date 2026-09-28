Educación

Tres directores de escuela, finalistas en un premio de $5 millones por sus proyectos de transformación educativa

Una directora de una institución de educación especial de San Isidro, el responsable de una escuela rural de Mendoza y el director de una secundaria de Baradero son los finalistas del concurso “Directores que Transforman”. Fueron seleccionados entre más de 200 postulantes de todo el país

Directores que transforman
Sebastián Liaudat, Jimena Pi y Ariel Bizzotto (de izq. a der.) son los tres finalistas del premio “Directores que Transforman”.
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Tres directores de escuelas de Buenos Aires y Mendoza fueron seleccionados entre más de 200 postulaciones de todo el país por sus experiencias de liderazgo y transformación educativa. Se trata de Jimena Pi, directora del Centro de Formación Integral Lucero, en San Isidro; Ariel Bizzotto, director de la Escuela N.° 1-591 “Luis María Drago”, en una zona rural de San Martín, Mendoza; y Sebastián Patricio Liaudat, director del nivel secundario del Instituto San José, en Baradero.

Los tres son finalistas de la primera edición de “Directores que Transforman – Premio Santander al Liderazgo Escolar”, una iniciativa de Santander Argentina con el acompañamiento de Fundación Varkey. La convocatoria estuvo abierta entre abril y junio, y durante julio y agosto se evaluaron más de 200 postulaciones y nominaciones de directivos de distintas provincias. El nombre de los finalistas se conoció este lunes 28 de septiembre, cuando se celebra en el país el Día del Director.

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Jimena Pi fundó hace casi 30 años, junto con su colega Leandra Garofalo y un grupo de familias, lo que hoy es Lucero. El proyecto nació cuando siete chicos con discapacidad se quedaron sin escuela. Pi tenía poco más de 20 años y, según relata la presentación del premio, durante los primeros tiempos asumió tareas que iban desde la docencia y la dirección hasta el mantenimiento del edificio.

La institución tiene actualmente casi 600 estudiantes y familias entre jardín, primaria y un Centro de Formación Integral para jóvenes con discapacidad intelectual. Además, un programa de inclusión escolar acompaña a otros 300 alumnos que asisten a escuelas comunes de la zona norte del conurbano bonaerense.

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Licenciada en Psicopedagogía, Pi sostiene una propuesta centrada en las posibilidades de los estudiantes. Entre otras iniciativas, la escuela organizó una feria de ciencias realizada por alumnos no lectores y una puesta de Alicia en el País de las Maravillas con más de 160 estudiantes en escena. Recientemente impulsó también Lucero Puentes, un proyecto orientado a acompañar la formación y la inserción laboral de los egresados.

Ariel Bizzotto dirige una escuela rural de Colonia Gómez, en el departamento mendocino de San Martín. Viaja 120 kilómetros por día desde Maipú para llegar a una institución de 69 alumnos, de los cuales 54 viven a más de dos kilómetros. Muchos residen en puestos rurales o fincas sin agua y llegan a través de cinco recorridos de transporte escolar organizados por la propia escuela.

Además de la tarea pedagógica, Bizzotto impulsó distintas mejoras para responder a las necesidades de la comunidad: gestionó una sala de primeros auxilios, el cierre perimetral del establecimiento, la creación de una cooperadora y subsidios municipales. También promovió donaciones de ropa y calzado y premios por asistencia perfecta, una estrategia que, según la información difundida por la organización, permitió mejorar la asistencia entre un 60% y un 70%. La escuela desarrolló además un proyecto de hidroponía con apoyo del INTA y llegó a la instancia nacional de Ferias de Ciencias.

El tercer finalista, Sebastián Liaudat, dirige desde hace tres años y medio el secundario del Instituto San José de Baradero. Cada mañana abre la escuela y recibe personalmente a los estudiantes en la entrada. “Es una manera de reconocer que hay un otro. Ellos saben que los estoy viendo, que están siendo tenidos en cuenta”, explica.

Liaudat impulsó talleres extracurriculares elegidos mediante encuestas a los propios alumnos, mantiene espacios de participación estudiantil y sostiene desde hace más de ocho años las charlas TED-Ed. “Hoy muchos adolescentes sienten que van a la escuela porque tienen que ir. Nosotros queremos que vayan porque quieren estar ahí”, plantea.

Los tres finalistas recibirán una beca de formación para fortalecer sus capacidades de liderazgo. El 17 de noviembre se elegirá al ganador en un evento en Buenos Aires. El premio será de $5 millones, que deberán destinarse a un proyecto de mejora en la escuela.

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