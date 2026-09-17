Educación

En el mes de la la educación en septiembre, TICMAS entrega una biblioteca digital gratuita para los docentes

Septiembre tiene fechas clave, como el día del maestro, el del bibliotecario y el del profesor. TICMAS pone el foco en la pasión por la lectura con libros clásicos para maestros y profesores

Biblioteca del Maestro
Todos los docentes pueden acceder a cincuenta títulos clásicos de la literatura universal
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Septiembre es un mes especial para la educación en la Argentina. Cada semana se celebra un día especial: el de la alfabetización, el del maestro, el del bibliotecario, el del profesor.

En un momento en que la escuela ha vuelto a ser un tema complejo, desafiante y urgente, TICMAS propuso acompañar a los docentes con una Biblioteca Digital del Maestro como una forma de repensar la lectura, la educación y la enseñanza.

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Biblioteca del Maestro
La Biblioteca del Maestro está organizada en diferentes colecciones

Con la biblioteca es posible acceder a cincuenta clásicos de la literatura universal organizados en distintas colecciones curadas por el equipo de TICMAS.

Para sumarse, solo hace falta completar un formulario de acceso disponible en el sitio de la compañía y, una vez enviados los datos, cada usuario recibirá por correo electrónico el acceso a la Biblioteca del Maestro, sin costo y sin límite de lecturas.

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